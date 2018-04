Nokia 3120 - bude i u nás? (oficiální vyjádření výrobce)

O Nokii 3120 jsme vás již podrobně informovali. Jedná se o mírně upravený model 3100, který se u nás již delší dobu prodává. Původně byla Nokia 3120 určena jen pro asijské trhy. Posléze ale Nokia usoudila, že její decentní vzhled by mohl zabodovat i v Evropě a tak chystá tento model začít prodávat i u nás. Telefon je již vystaven na českých stránkách výrobce a od našich slovenských kolegů víme, že na tamním trhu by měl být telefon dostupný ještě před koncem roku. Tuto informaci nám potvrdilo i české zastoupení Nokie. Kdy by se měla nová Nokia začít prodávat i u nás nevíme, pravděpodobně to bude u některého z operátorů.

Design Nokie 3120 je podobný, jako u modelů 2600 a 6230. Svojí výbavou pak přesně zapadne mezi low-endový model 2650 a manažerský model 6230. Parametry Nokie 3120 najdete v tomto článku.

Vyjádření výrobce:

Podle vyjádření českého zastoupení firmy Nokia u nás model 3120 v distribuci nebude. Na českých stránkách se telefon objevil chybou agentury. Pokud vám tedy padla Nokia 3120 do oka, budete si pro ni muset dojet na Slovensko.