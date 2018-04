Nokia 3110 - tipy, triky, zapojení konektoru

Tento velmi zajímavý příspěvek pro majitele Nokia 3110 nám zaslal jeden z našich čtenářů - myslím, že jde o velmi zajímavý objev, který - jak jsme ověřili - neučinil každý z majitelů tohoto telefonu. Takže:

Mám nově přístroj Nokia 3110 a po pročtení návodu a následném vyzkoušení všech možných klávesových kombinací v různých případech jsem narazil na dvě poměrně užitečné funkce, které jsem v manuálu nenašel:

1) v textovém režimu (když nahoře svítí znak ABC, např. při psaní SMS) se dá podržením klávesy # přehazovat mezi znakovým a číselným režimem

2) v základním stavu se po stisku NaviKey a tlačítka # telefon přepne do tichého (silent) režimu, kde jsou vypnuté všechny rušivé zvuky; stejným postupem se dá vrátit zpět

František Folber

Vše bez záruky, bližší informace sami nemáme - pište s novinkami, ne s dotazy, neumíme je zodpovědět. Taky neručíme za to, že to funguje a že to váš telefon přežije.

*#3110# informace o verzi firmware

*#7780# obnoví tovární nastavní, požaduje Security code (na těch malých žlutých papírkách, co jste dostali s telefonem a určitě jste je vyhodili.

*#746025625# [*#sim0clock#] - SIM-Clock - tady si asi nepomůžete

Verze firmware:

V 06.52

15-05-97

NHE-8

první řádka - samotná verze firmware

druhá řádka - datum jejího vytvoření

třetí řádka - poznámka o systému - v danném příkladě GSM.

Zapojení konektoru:

Stolní nabíječka---------------------| | | | | NABÍJEČ--| + HORNÍ STRANA - V V 1 2 3 4 5 6 V (o) | | [= = = = = =] | | 7 8 9 10 11 12

Tak to je to, co víme.