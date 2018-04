Nokia 3110 má update

Pokud jste si koupili Nokiu 3110, patrně vás také roztrpčilo, že tento telefon nedisponuje možností konferenčního hovoru, ani možností call waiting, tedy čekání hovoru a záměnu hovorů. Již v naší recenzi jsme upozorňovali, že jde o schválnost ve firmware, kterou nám Nokia učinila v obavě, že by se Nokia 8110 mohla stát neprodejnou.

Proto nás těší zpráva, kterou nám reportovali lidé z našich testovacích laboratoří, že již existuje firmware, jenž zvládá call waiting i telekonferenční hovory. Tento opravený firmware byl vyvinut koncem září a do distribuce se dostal v listopadu. Prakticky všechny Nokia 3110 prodávané v České republice od ledna již by měli zlvádat call waiting i konferenční hovor, ačkoliv to v manuálu nemusí být uvedeno a prodejce o tom ani nemusí vědět.

Jak to zjistíte? Napište v klidovém režimu kód *#3110# a měla by se vypsat verze firmware. Pokud máte tuto nebo novější (datum v druhém řádku):

V 07.11

24-09-97

NHE-8

je možné služeb telekonferenčního hovoru a call waiting využívat (samozřejmě až po aktivaci operátorem).

Firma Nokia zatím nehodlá firmware v mobilních telefonech updatovat, což nám nepřipadá jako příliš šťastné řešení.