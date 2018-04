Nokia 3100 - značka: hledám nenápadnou společnici

Nokia 3100 je poměrně nenápadný telefon nižší třídy. Postrádá designové výstřelky, ohromující funkce i digitální fotoaparát. Přesto se jedná o úspěšný a dobře udělaný telefon, který si oblíbilo mnoho uživatelů. O tom svědčí i statistiky vyhledávání na našem serveru, kde Nokia 3100 patří téměř každý den mezi pět nejvyhledávanějších termínů. To i přesto, že od jejího uvedení uplynul bezmála rok.

Základní tvar Nokie 3100 snad ani nemůže být jednodušší - prostý kvádřík, který je nenápadně zakulacený v rozích. Křivky telefonu jsou maximálně jednoduché a vše působí přísně účelově. Blok telefonu má bílou barvu. Na něj se upevňuje přední výměnný panel a zadní kryt baterie.

Výměnné části jsou zhotoveny z poloprůhledného plastu, který u 3100 vytváří dojem dětské hračky. Kryty jsou upevněny velmi pevně, vůbec nevržou a prach se pod sklíčko dostává pouze minimálně. Použitý materiál je kvalitní a telefon vydrží i nějaký ten nešťastný pád na podlahu.

Zadní část a boky telefonu jsou zpracované zcela minimalisticky. Jejich vzhled určuje pouze kombinace různých barev základního bloku telefonu a výměnných částí. V levém horním rohu nechybí poutko pro zavěšení telefonu na krk.

Nokia se tradičně vypíná tlačítkem na horní hraně. Tlačítko je dostatečně veliké a není zbytečně zapuštěné, mačká se tedy snadno. Naspodu telefonu najdete tradiční dvojici - nabíjecí a datový konektor.

Nokia 3100 je malý a velmi lehký telefon, základní rozměry jsou 102x43x20 milimetrů a včetně baterie váží 85g. Použitá baterie je typu Li-ion. Nokia by s ní měla vydržet až 17 dnů v pohotovosti nebo téměř 6 hodin hovoru. O dobré výdrži baterie svědčí i náš dlouhodobý test, v průměru jsme telefon nabíjeli jednou za čtyři dny a to jsme ho nijak nešetřili.

Nokia 3100 na první pohled příliš nezaujme. Vše na ní vypadá, na dnešní poměry, až příliš účelově a minimalisticky, což je zároveň její nejsilnější zbraň. Extravagantní křivky se totiž okoukají, ale ryze praktická společnice vydrží dlouho. Dá se říct, že svou nenápadností Nokia 3100 vyniká mezi ostatními telefony na trhu.

Vzhled se hodnotí jen těžko a vždy je trochu subjektivní. S klávesnicí je už práce trochu jednodušší a ta u Nokie 3100 si malou výtku zaslouží. Pokud si telefon prohlédnete z přední strany, tak si můžete všimnout, že linie obklopující displej ohraničuje také prostor pro klávesnici. Takové zpracování telefon opticky zmenší, ovšem displej Nokie 3100 nepatří rozhodně k největším a klávesnice je proto zbytečně úzká.

Na každé straně klávesnice je 6mm široký proužek nevyužitého prostoru. Celkem je tedy čtvrtina šířky telefonu zcela nevyužitá. Přesto se může Nokia 3100 pochlubit jednou z nejlepších klávesnic mezi telefony vůbec.

Tlačítka jsou zhotovena z tvrdého šedého plastu a nad telefon vystupují téměř o milimetr. Klávesy se tedy snadno nahmátnou i přes jejich malé rozměry a k překlepům dochází jen minimálně. Tlačítka mají malý zdvih a minimální odpor, při jejich stisku je v nich cítit i slyšet silné cvaknutí.

Rozložení kláves se obešlo bez výrazných experimentů. Pro pohyb v menu slouží čtyřsměrná klávesa, volba se s ní bohužel potvrdit nedá. Navigační tlačítko obklopují v dostatečné vzdálenosti čtyři funkční klávesy. Číselná tlačítka jsou v řadách slitá do jednoho celku, prostřední klávesa je vždy posazená o kousek niž než krajní dvě.

Displej Nokie 3100 nepatří zrovna mezi ty nejlepší, na jaké při výběru nového telefonu můžete narazit. Pokud se ovšem porozhlédnete po telefonech stejné cenové kategorie, bude patřit mezi nadprůměrné.

Jedná se o standardní pasivní "Nokia displej" s rozlišením 128x128 obrazových bodů o rozměrech 27x27 milimetrů. Maximálně dokáže zobrazit 4096 barev. Překreslování displeje má při pohybu v menu nepatrné zpoždění a na slunci je hůře čitelný. Po internetu ale s telefonem brouzdat nebudete (ani to neumí), a tak je ve své kategorii vyhovující.

Nokia 3100 patří do skupiny Nokii série 40. Telefony Nokia této kategorie mají podobné vlastnosti i vzhled menu. Pokud se jednotlivé modely vůbec výrazně liší, jedná se většinou pouze o rozdíly ve vzhledu.

Někdo může tento systém chápat jako špatnou vlastnost. My se ovšem domníváme, že stejná logika menu je pro uživatele vždy lepší. Málokdo má totiž chuť strávit několik prvních dnů s telefonem nad manuálem. Logika ovládání Nokií samozřejmě vyhovovat každému nemusí.

V případě Nokie 3100 jsou ikony malované zcela jednoduše a jejich styl odpovídá celkovému zpracování telefonu. Horní dvě klávesy jsou tradičně vyhrazené pro různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte.

Levé horní tlačítko je standardně vyhrazené pro potvrzení výběru a pravé horní pro návrat v menu. Pokud kdekoliv v menu stisknete červené sluchátko, tak skočíte přímo na úvodní obrazovku. Zde je možné nastavit pravou horní klávesu pro aktivaci důležité funkce.

Celkově Nokia 3100 příliš možností pro perzonalizaci ovládání nenabízí. Pohyb navigační klávesy v základní obrazovce je pevně vyhrazen pro novou SMS, kalendář a kontakty. Do telefonního seznamu se dostanete pohybem nahoru i dolů, výrobce zřejmě nevymyslel žádnou jinou funkci, kterou by tam mohl přiřadit.

Po vstupu do menu se objevíte nad položkou zpráv, pokud stisknete směrem nahoru, tak skočíte nad volbu "Jdi na". Tento seznam nejdůležitějších funkcí si můžete u Nokie libovolně uspořádat a aktivovat je odtud o něco rychleji. Číselné klávesy lze při ovládání telefonu použít pouze pro vytáčení důležitých čísel dlouhým stiskem a rychlé skoky v menu telefonu. Funkce se číselným tlačítkům přiřadit nedají.

Přes nepatrné zpoždění při překreslování displeje, je Nokia 3100 velmi rychlý telefon. I když se časem ovládání zautomatizuje, telefon vás nijak nebrzdí.

Nokia 3100 je stejně jako například model 6610 nebo 7210 tri-band telefon a naladí se tedy i na Americkou síť. Má také vlastní paměť na 300 kontaktů, které lze i různě strukturovat. Ke každému záznamu v paměti telefonu můžete přiřadit až pět čísel, e-mail, webovou adresu, poštovní adresu a poznámku. Zájemci mohou kontakt doplnit o fotografii, kterou ale musíte pořídit jiným přístrojem nebo externím fotoaparátem.

Záznamy v telefonu lze snadno roztřídit na jednotlivé skupiny volajících, které můžete rozlišit různým polyfonním vyzváněním (maximálně 16hlasé). Vyzváněcí profily jsou samozřejmostí, dají se časovat i na omezenou dobu a hovory v nich můžete filtrovat.

Reproduktor telefonu dokáže být velmi hlasitý. Občas instinktivně při hovoru hledáme boční klávesy pro regulaci hlasitosti - ty ale 3100 nemá a hlasitost se reguluje pohybem navigační klávesy do stran. Telefon vám nabídne také hlasitý odposlech. Při vyšší hlasitosti zní ovšem reproduktor trochu nakřáple.

Při telefonování se dlouhodobě potýkáme s problémem správného přiložení telefonu k uchu. Zvuk jako by vycházel z jediného bodu a pokud telefon posunete jen o pár milimetrů, hned je druhá strana hůře slyšet. Poloha, ve které je zvuk optimální, se dá nalézt snadno, ale téměř nikdy se to nepovede hned na první pokus.

Pochvalu si na druhou stranu zaslouží velikost písma v telefonním seznamu. Na displeji se vždy zobrazuje pouze jeden kontakt a výška písma přesahuje 4mm. Stejný font je použitý i pro popis základních položek v menu. Displej je tak dobře čitelný a pochvalují si ho i uživatelé se slabším zrakem.

Nokia 3100 si rozumí se zprávami SMS a MMS. Multimediální zprávy telefon dokáže přijímat i odesílat, fotografii ovšem pořídíte pouze po zakoupení externího fotoaparátu. Telefon má vlastní paměť na 150 textovek.

Samotné psaní zpráv je další devizou tohoto přístroje. Klávesnice je velmi rychlá a dokážete s ní napsat jednu z nejrychlejších SMS vůbec (porovnatelné s Nokii 6230). Pro další akceleraci je tu česká T9, která sice používá diakritiku, ale před odesláním jí ze zprávy odstraní.

Telefon podporuje také dlouhé SMS a odpočítává počet znaků, tento údaj se zobrazuje v pravém horním rohu editoru zpráv. Napsaný text lze odeslat více příjemcům. V editoru zpráv se dá volit ze dvou různých velikostí písma, menším fontem se na displej vejde osm řádků, větším fontem pět. E-mailový klient v telefonu není, ale vzhledem k cílové skupině zákazníků ho bude málokdo postrádat.

Nejdůležitější organizační funkce – budík a kalendář jsou umístěny přímo v základním menu a jsou tak rychle dosažitelné. Pokud je tedy chcete používat, nemusíte klikat a prohledávat další položkou, která bývá u jiných telefonů označována jako organizátor.

Budík je maximálně jednoduchý, což je v tomto případě škoda. Dvě položky s názvem čas a tón signalizace sice pochopí každý, ale ocenili bychom alespoň možnost pravidelného buzení pouze ve všední dny.

Kalendář je zpracovaný pouze černobíle, dny se záznamy zvýrazňuje tučné písmo. Poznámky mají tři různé formáty – upomínka, volat a narozeniny. Upomínka je limitovaná 160 znaky a můžete si vybrat, jestli se má ozvat signalizace. Prošlé záznamy se mohou po určité době automaticky mazat. Takový kalendář mají všechny Nokie série 40 téměř stejný.

Nokia 3100 si rozumí s aplikacemi v Javě a celková uživatelská paměť je limitována kapacitou 0,6MB.

Názor jednoho uživatele

Nokia 3100 mě příjemně překvapila jednoduchostí ovládání, která není u nových modelů vždy pravidlem. Velkým plusem je okamžitá dostupnost editoru SMS zpráv, adresáře a kalendáře. Všechny tyto funkce aktivujete jedním stiskem navigačního tlačítka. Pro výběr volaného čísla lze použít adresář uložený na SIM kartě a není nutné jej kopírovat do paměti mobilu. Proto si z Nokie 3100 může jednoduše zavolat i kamarád kterému právě došla baterka. Jediné co bych Nokii 3100 vytknul je, že mi neseděla na uchu. Nevím zda je to způsobeno nestandardním výrobkem přírody, nebo zda má Nokia tak nešikovně umístěný reproduktor, ale při každém přiložení telefonu k uchu jsem musel najít tu správnou pozici abych druhého telefonistu vůbec slyšel.