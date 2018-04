Test: Nokia 3 je skvělý levný smartphone, prozatím s jednou chybou

Na první pohled vypadá Nokia 3 jako skvělý cenově dostupný smartphone: nabízí solidní výbavu, prověřené a užitečné prvky. Čistý Android znamená minimum balastu a samotná finská značka v podstatě určitou dávku prestiže. Za necelé čtyři tisíce korun je to hodně lákavá koupě.

Plusy a minusy Proč koupit? výtečné zpracování

elegantní design

čistý Android

Proč nekoupit? pomalejší systém

nepodsvícená tlačítka Kdy? V prodeji Za kolik? 3 990 Kč

A i když nám u ní trochu chybí čtečka otisků prstů, která začíná být běžná i u levných smartphonů, zrovna tento nedostatek nám radost z Nokie 3 nezkazí. Tím, co nás na telefonu nejvíc mrzí, je fakt, že je pomalý. Je to škoda, protože Nokia 3 by jinak mohla stačit i náročnějším uživatelům, kteří nechtějí za chytrý telefon zbytečně utrácet – potenciál na to má, je skvěle zpracovaná a působí docela luxusně. Jenže její systém není tak svižný, jak jsme zvyklí. A bohužel není vlastně jasné proč – Android by neměl mít na daném hardwaru problém. Ostatně, i proto jsme během testu vystřídali dva kousky Nokie 3, ale situace byla v obou případech shodná.

Jak moc je pomalá?

Situace není vyloženě tragická, ale toho, že je Nokia 3 pomalejší kousek, si všimli i ti, kteří si od nás telefon krátce půjčili do ruky, aby se podívali, jak první novodobá chytrá nokia na trhu vypadá. A to většinou šlo o uživatele, kteří zrovna rychlost systému a bleskové reakce neřeší. Navíc nejde o to, že by byla u telefonu pomalá jen některá z činností, které se lze vyhnout. Očividně je „zpomalená“ celá Nokia 3, plynulé nejsou animace v systému, spouštění aplikací chvilinku trvá, drobnou prodlevu mají i reakce na dotyk a podobně.

Dobrou zprávou ale je, že telefon reaguje na pokyny v podstatě vždy stejně. Znamená to, že uživatel nemůže být při ťukání do displeje příliš zbrklý, ale kdo se na tempo telefonu naučí, tomu nemusí chování vadit. Konkurenční přístroje stejné cenové kategorie také většinou nejsou žádní rychlíci, ale Nokia 3 na ně prostě trochu ztrácí.

Opravdu těžko říct, čím je ono zpomalení způsobeno. Procesor MediaTek MT6737 a 2 GB RAM sice nejsou výkvět výkonnosti, ale na spolehlivý běh systému by to mělo stačit. Nejspíš tak jde o potíž v oblasti implementace, kdy si Android 7 v čisté verzi s daným hardwarem nemusí rozumět zrovna nejlépe. To dává naději, že nějaký budoucí softwarový update by mohl přece jen tuto nelichotivou situaci změnit. Ostatně, Nokia 3 má zatím Android verze 7.0 a aktualizace na verzi 7.1.1 je doslova na spadnutí. Větší Nokia 5 má přitom už rovnou novější verzi, a i když není její hardware zásadně výkonnější, vede si v rychlosti a plynulosti mnohem lépe.

Je ten Android opravdu čistý?

Ano. Nejsou tu žádné aplikace navíc, žádné speciální věci od Nokie, prostě jen čistý systém. To je velmi osvěžující a uživatelé nokií se tak mohou těšit třeba i na konzistentní ovládání. To, až na ono zmíněné zpomalení, funguje bez problémů, jen bychom ocenili, kdyby senzorová tlačítka pod displejem disponovala podsvícením. Jeho absence je důkazem šetření, které se zákonitě muselo u levnějšího modelu někde projevit, ale je to škoda. Zvyknout se na to dá, ale podsvícení by v orientaci přece jen čas od času pomohlo.

A co jinak, stojí tedy Nokia 3 za to?

Ano, nebýt trampot s rychlostí, byl by tohle vynikající cenově dostupný smartphone. Začít můžeme třeba u konstrukce, která je velmi povedená. Telefon má kovový rám a plastová záda. Konstrukce je nerozebíratelná, působí velmi bytelně a budí důvěru z hlediska trvanlivosti. Matný povrch zad se neupatlává, vypadá i docela odolně vůči škrábancům.



Body získává Nokia 3 i za kvalitní slícování, i to se povedlo a levná nokia je na tom v tomto ohledu lépe než mnohé daleko dražší kousky vyvedené v kombinaci několika materiálů. Tohle je prostě jistota, jakou bychom od Nokie očekávali.

V ruce působí telefon velmi příjemně. Kombinace materiálů pomáhá pohodlnému držení, pětipalcový displej znamená, že se tu rozhodně nehrálo na minimalizaci rámečků, rozměry jsou 143,4 x 71,4 x 8,5 mm. Hmotnost 140 gramů je na danou velikost i kategorii telefonu možná trochu vyšší, ale v ruce ani kapse nevadí a přidává na pocitu bytelnosti. Paráda.

Co výbava, stačí?

Jak komu, ale podle nás tu není, nač si stěžovat: Pětipalcový displej má HD rozlišení (1 280 x 720 pixelů), což bohatě stačí, jeho IPS technologie znamená solidní barevné podání, snad jen adaptivní řízení jasu by mohlo reagovat v extrémních podmínkách trochu svižněji.



Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB – nám to stačí jen tak tak, po nainstalování asi stovky aplikací, které v testovacích telefonech máme, tu zbylo pro data jen asi 2,5 GB volného místa. Ale to je důkaz toho, že Nokia 3 prostě není telefon pro náročné uživatele. Na druhou stranu jsme si s místem vystačili. Takže ve výbavě nám chybí asi jen ona zmíněná čtečka otisků prstů.

A jak fotí?

Hlavní foťák i ten čelní pro selfie snímky mají rozlišení 8 megapixelů – není to tedy žádná honba za superlativy, ale určitá sázka na jistotu. Rozlišení totiž stačí a v Nokii se mohli soustředit na vyladění kvality, což se tentokrát povedlo. Navíc, oba fotoaparáty mají automatické ostření, takže i selfíčka budou pěkně ostrá.



U obou také příjemně překvapí světelnost 2.0, což je u levného telefonu vynikající hodnota, díky které pořídíte snímky i v horších světelných podmínkách. U čelního foťáku je tak třeba počítat jen s tím, že nemá přisvětlovací diodu, tu dostal jen hlavní fotoaparát.

V případě pořizování snímků je u hlavního fotoaparátu potřeba zvyknout si na několik specifik. Foťáku nesvědčí velké kontrasty a třeba ostré boční světlo, což by se dalo čekat. Trochu víc zamrzí, že je fotoaparát pomalejší při ostření a někdy při něm není ani moc jistý. Na druhou stranu, když se zaostření povede, je foťák velmi rychlý při pořizování samotných snímků a uživatel tak může sekat jeden za druhým. To je dáno relativně skromným rozlišením.

To přitom nijak nemusí vadit – na sociální sítě je dostatečné a ani v plném rozlišení fotky nevypadají špatně: detaily sice nemají kdovíjakou úroveň, ale na levný mobil je tohle velmi dobrý výkon. Foťák je tak dalším kladem telefonu.

A co výdrž baterie?

Jednoduchý mobil dostal akumulátor s kapacitou 2 630 mAh, což na danou výbavu a displej určitě stačí. Bez problémů jsme tak s telefonem přežili perný pracovní den a ještě zbyla energie na druhý. V plném zátahu by asi dva celé dny Nokia 3 na jedno nabití nedala, ale skromnější uživatelé se na dvoudenní výdrž mohou dostat.



K nabíjení se používá klasický microUSB konektor – na jednu stranu tak Nokia nevyužila příležitost celé portfolio rovnou postavit s novým USB-C konektorem, na stranu druhou dává uživatelům trochu větší jistotu při hledání nabíječky někde na cestách.

Mám si ji pořídit?

Pokud patříte k méně náročným uživatelům, může vám Nokia 3 vyhovovat. Jen to chce trochu pevné nervy nebo lepší toleranci k sekavým stavům uživatelského prostředí. Nokia 3 je v principu velmi dobrý cenově dostupný smartphone. Má elegantní design, kvalitní konstrukci a překvapivě solidní fotoaparát.

Konkurence přitom není překvapivě mnoho. Alespoň ne od „značkových“ výrobců s delší tradicí – ačkoli je obnovená Nokia nová firma, takto určitě bude vnímána. V cenové kategorii do čtyř tisíc korun přitom najdeme většinou přístroje firem, které jsou v oboru spíš nováčky.



Tradiční dodavatel cenově dostupných modelů Lenovo například nabízí model K5 s velmi podobnými parametry jako Nokia 3, stojí přitom 3 500 korun. U Asusu za stejné peníze dostanete elegantní Zenfone Go. Čínské Xiaomi nabídne alternativy jako Redmi 4A nebo 4X (druhý jmenovaný má i čtečku otisků). Huawei proti Nokii může postavit starší model Y6. Sony má levný model Xperia E5. A Alcatel nabídne stylový model Shine Lite nebo typ A3. Společným jmenovatelem všech těchto přístrojů je však fakt, že u žádného z nich nedostanete nejnovější Android.

Ostatně, to je docela oříšek i u telefonů o trochu dražších. Cenovka 4 000 korun je sice lákavá, ale kdo si připlatí zhruba tisícovku, může se už porozhlížet i mezi dospělejšími modely: do pěti tisíc se dá koupit třeba Honor 7 Lite nebo větší Honor 5X a Samsung tady startuje se svou řadou J a modelem Galaxy J5 (2016) a Asus povýší k Zenfone 3 Max. A u Alcatelu lze mít stylový světélkující A5 LED.