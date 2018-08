Příjemný a hlavně hezky malý smartphone. Recenze Nokie 3.1

Loňskou Nokii 3 jsme chválili za docela dobrou výbavu, výtečné zpracování a vcelku výhodnou cenu. Ale kritiku si vysloužila za slabý hardware, který měl i s čistým Androidem dost práce. Rok se s rokem sešel a teď testujeme nástupce, model Nokia 3.1, který se snaží největších potíží loňského typu vyvarovat.

Jenže svět chytrých telefonů se za rok docela dost posunul a to, co stačilo vloni, přeci jen dnes jen s drobným vylepšením stačit nemusí. U HMD Global, která vyrábí a prodává smartphony Nokia, jsou si toho nejspíš vědomi: typ 3.1 tak má nejen výkonnější hardware, ale i displej s moderním poměrem stran 18:9 a to vše s příjemnější cenou. Zatímco vloni začínala Nokia 3 na částce 3 999 korun, letos startuje cena modelu 3.1 na 3 599 korunách. Ale vlastně po menší „intervenci“, původně oznámená cena byla totiž shodná, jako vloni při startu typu 3.

Nokia 3 zůstává nadále modelem pro méně náročné uživatele. Další moderní funkce, jako duální fotoaparát, odemykání obličejem, nebo jen obyčejná čtečka otisků prstů tu chybí. Především to poslední nás docela mrzí, čtečka už se stává běžnou součástí i u ještě levnějších telefonů. Jinak Nokia 3 na konkurenci moc neztrácí a v mnohém skutečně dovede zaujmout.

Čím zaujme?

Už třeba zpracováním a designem. Nokia pokračuje v trendu kvalitně stavěných levných telefonů. Kovový rám tu doplňují plastová záda. V testovaném černém provedení tu plast působí trochu obyčejnějším dojmem – ani ne tak na omak nebo poklepání, ale celkově. Z nějakého důvodu se tu totiž i na matném povrchu drží mastné šmouhy a nevypadá to tak dobře, jak by mohlo. Ony šmouhy jsou však jen malou pihou na kráse Nokie 3.1.

Telefon je také příjemně kompaktní. Díky novému poměru stran displeje 18:9 se tělo i přes nárůst úhlopříčky (z pěti palců) zúžilo a celkové proporce telefonu jsou teď velmi příjemné. Rozměry jsou 146,3 x 68,7 x 8,7 mm a Nokia 3.1 padne moc příjemně do dlaně a snadno vklouzne do kapsy. Takto kompaktní kousky se vlastně dnes už moc často nevidí, Nokia 3.1 je svým způsobem výjimkou i ve třídě levných přístrojů.

Dobře, a jak funguje?

Tentokrát už je to v praxi mnohem lepší než u loňského modelu. Přitom se hardwarově zas tak moc nezměnilo, loňský procesor MT6737 nahradil modernější MediaTek MT6750, kapacita RAM zůstává na 2 GB. To tedy nezní jako zásadní pokrok, ale inženýrům se nejspíš podařilo daleko lépe sladit systém s daným hardwarem. Systémem tu je Android 8.0 Oreo a telefon je součástí iniciativy Android One. To a záruky od Nokie znamenají mimo jiné i to, že i tento levný přístroj by měl relativně brzy dostat update na nový Android 9.0 Pie.

Nokia 3.1 není kdovíjaký drak: u systému je poznat, že hardware občas naráží na své limity, skrolování po stránkách není zcela plynulé, ale to je v této třídě běžné. Cenově dostupné smartphony prostě nejsou tak samozřejmé, jako modely s pětkrát vyšší cenou, to je pochopitelné. Ale Nokia 3.1 funguje obstojně a je svižná, rozhodně by neměla uživatele přivádět k vzteku.

Jaký je ten displej?

Dobrý. Je to IPS panel s úhlopříčkou 5,2 palce a rozlišením 720 x 1 440 pixelů – toto nižší rozlišení pomáhá „odlehčit“ hardwaru, přitom na dané úhlopříčce je rozlišení pořád docela jemné, rozhodně si na něj nestěžujeme. Takže je to dobrý kompromis. Solidní je i čtenost na přímém slunečním světle.

Chybí vám ve výbavě něco?

Už jsme to zmínili v úvodu při základním výčtu některých vlastností Nokie 3.1 – telefon nemá některé prvky, které začínají být i v této třídě běžné. Upřímně, to, že tu chybí duální foťák, nás vůbec netrápí, stejně je v dané cenové hladině spíš marketingovým nástrojem, než tím praktickým. Co však opravdu postrádáme, je čtečka otisků prstů, její nepřítomnost opravdu zamrzí. Telefon je potřeba odemykat postaru kódem nebo třeba tahy – a na to jsme si hodně odvykli, čtečka je velmi komfortní řešení.

Jinak je na danou třídu výbava dobrá: je tu 16 GB vnitřní paměti, což postačí i pro pořádnou nálož aplikací, pro fotky se pak bude hodit paměťová karta. Nokia 3.1 je v prodeji v jednosimkové a dvousimkové verzi a to za stejnou cenu, dvousimková má hybridní slot. Mimochodem, v zahraničí se 3.1 prodává i ve verzi se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti, ovšem tato varianta u nás k dispozici není.

Jak fotí?

Fotoaparát si oproti loňskému modelu polepšil z rozlišení 8 megapixelů na megapixelů 13, v praxi to přitom nemusí být příliš důležité. Světelnost zůstala na hodnotě f/2.0. Celkově se ale podařilo posunout kvalitu o trochu výš, než u předchozího typu a výkon je na danou třídu solidní. Vylepšilo se i ostření a foťák je vcelku svižný.

Je tu kompletně manuální mód nebo třeba funkce HDR, pak samozřejmě ukládání snímků chvilku trvá. Diodový blesk je hodně silný, při focení na blízko dovede scénu až překvapivě přepálit, ale o to lepší výkon podává v obsáhlejších scénách. Celkově fotoaparát hodnotíme na danou cenovou kategorii pozitivně.

Jaká je výdrž baterie?

I ta patří k přednostem Nokie 3.1. Kapacita narostla na velmi solidní hodnotu 2 990 mAh, což bylo donedávna vyhrazeno jen špičkovým smartphonům. Ve spojení s nižším rozlišením displeje a celkově „klidnějším“ zaměřením telefonu je to pro výdrž plus. Den v plném „tahu“ je tu samozřejmostí, dva dny ničím výjimečným a tři při troše skromnosti realitou, nikoli utopií. Nabíjení probíhá přes klasický microUSB konektor.

Mám si ji pořídit?

Nokia 3.1 je lákavý telefon nižší třídy. Za dané peníze nenabízí kdovíjak přehnanou výbavu, ale to nejdůležitější má. Nám chybí jen čtečka otisků prstů. Konkurence sice dovede v dané třídě nabídnout i víc, ale trumfem Nokie jsou čistý Android a velmi kvalitní zpracování s kovovým rámem v čele.

S cenou 3 599 korun je to lákavý kousek: podobnou sestavu funkcí, tedy 18:9 displej, kovový rám a Android 8 moc soupeřů nenabídne. A už vůbec v ne tak kompaktním provedení. Třeba Honor 7S s cenou 2 799 korun má 5,45palcový displej a duální foťák, ale působí trochu obyčejněji než Nokia. Xiaomi Redmi 6A vyjde na 2 999 korun, opět 5,45palcový panel a silnější procesor MeidaTek Helio A22, další v řadě je Huawei Y5 2018, opět za necelé tři tisíce korun a s duálním foťákem.

V této konkurenci vypadá Nokia 3.1 jako dražší kousek, obzvlášť, když třeba lépe vybavený Honor 7A s 5,7palcovým displejem vyjde na stejné peníze jako Nokia. Jenže to už může být pro někoho trochu přerostlý kousek, totéž platí pro Motorolu E5 s cenou 3 799 korun.