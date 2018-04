Nokia 2650 - krásná a minimalistická (recenze)

Od příštího týdne již bude v prodeji jedna z netradičních Nokií představená v polovině června. Jedná se o véčko Nokia 2650, které kromě originálního designu nabídne také zajímavou cenu. Nová Nokia se začne prodávat za necelých pět tisíc a k dispozici budou zákazníkům tři barevné varianty: červená, hnědá a stříbraná.

Vzhled - kompaktní krabička

Na první pohled přirovná novinku téměř každý ke krabičce. Podobně jako všechna véčka od Nokie i model 2650 dělá vše proto, aby se nepodobal klasickým asijským véčkům. V zavřeném stavu má telefon pravidelný obdélníkový tvar, pouze ve střední části je nepatrně rozšířen. Hrany přístroje jsou mírně zakulacené.

Nokia 2650 je poměrně jednoduchý telefon. Výrobce oželel vnější displej i digitální fotoaparát, aby se cena dostala na zajímavou úroveň. Přední i zadní strana jsou tak kromě loga výrobce zcela holé. Telefon působí minimalisticky a nelze mu ubrat jistou dávku elegance.

Na spodní hraně a bocích přístroje zaujme bílý proužek. Jedná se o pryžový materiál, kterým je vystlán interiér přístroje. Tento materiál dobře vede světlo. V případě, že zmeškáte hovor nebo vám přijde textová zpráva, LED diody pod klávesnicí začnou blikat, což je po obvodu telefonu dobře vidět i v zavřeném stavu. Nokia 2650 tak částečně kompenzuje absenci vnějšího displeje.

Na pravém boku si můžete všimnout miniaturního šuplíku, do kterého se vkládá SIM karta. V pravém spodním rohu se nachází poutko a je zde vyústěn reproduktor. Na spodní hraně schází datový konektor, naleznete zde pouze konektory pro nabíjení a připojení sluchátek. Malé černé pérko slouží k uvolnění zadního krytu.

Horní hrana přístroje trochu nabourává kompaktní dojem z telefonu, protože mezi ní a bočními kryty je asi půl milimetru vysoká mezera. Smysl takového uchycení poznáte ve chvíli, kdy se telefon pokusíte otevřít. Nokia 2650 totiž nemá klasický kloub. Obě části telefonu jsou spojeny třemi ocelovými pery. Při rozevření telefonu jednoduchý mechanismus vysune horní kryt o několik milimetrů a obě poloviny telefonu na sebe skvěle dosednou.

Tento patent působí precizním dojmem a díky přítomnosti ocelových per je otevírání velmi razantní. Kryty stačí vyklopit zhruba o 90 stupňů a telefon se již velmi rychle rozevře sám. Při zavírání Nokia 2650 zaklapne skoro jako pastička na myš (zranění se bát samozřejmě nemusíte). Kloub se vůbec neviklá, ale jeho životnost bude záležet na kvalitě použitého kovu.

Vnitřek telefonu je vystlán netradičním bílým materiálem, který připomíná pryž. Na dotek je hebký a docela příjemný. Ve střední části tento materiál překrývá otevírací mechanismus a na první pohled by se tak mohlo zdát, že Nokia 2650 snad ani není véčko. Mezi klávesnicí a displejem tak ovšem vzniká poměrně velký nevyužitý prostor a málokdo se při pohledu na rozevřenou Nokii 2650 ubrání dojmu, že by si zasloužila větší displej.

Stejně jako žádné jiné véčko od Nokie, ani model 2650 nepatří k těm nejmenším. Rozměry telefonu v zavřeném stavu jsou 85x46x22,9 mm a včetně baterie váží 96,5 g. Použitá baterie je typu Li-ion o kapacitě 760 mAh. Podle údajů, výrobce by měl přístroj vydržet až tři hodiny hovoru nebo 12,5 dne v pohotovosti. Během testu jsme telefon vybili za čtyři dny.

Klávesnice - příjemná na dotek

Klávesnice se neskládá z klasických tlačítek. Na spodní části Nokie 2650 se pouze rýsují malé polštářky, které se promačkávají. Kromě mírného zakulacení, které respektuje tvar telefonu, má klávesnice přísně geometrické tvary. Jednotlivá tlačítka jsou jen minimálně vyboulená, ale pohmatu je rozeznat lze. Při stisku stačí klávesy mírně promáčknout. Odezva v podobě charakteristického cvaknutí je výrazná.

Rozložení klávesnice je známé. Ve spodních rozích displeje se nachází dvojice tlačítek, které vykonávají různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte. Pro pohyb v menu slouží rozměrný navigační kříž. Nokia 2650 je telefonem série 40, ovšem jedná se o starší verzi Developer Platform 1.0, a tak nelze navigační kříž použít pro potvrzení aktuální volby. Dvojici sluchátek pro ovládání hovorů a devět číselných tlačítek nemá smysl znovu představovat.

Displej

Nokia 2650 měla být véčkem za zajímavou cenu, a tak je vybavena jen klasickým pasivním displejem s rozlišením 128x128 bodů, který dokáže zobrazit 4096 barev. Na dnešní poměry není tento displej nijak výjimečný, na druhou stranu nemá v cenové kategorii do pěti tisíc mnoho konkurentů. Menu telefonu má známý vzhled. Uživatel si může vybrat mezi klasickým seznamem, kdy se na obrazovku vejde vždy jedna volba, nebo maticí 3x3. Telefon nabízí změnu tapety a různé sestavy barev. Uživatel si může nastavit jas displeje a časový interval, po kterém se aktivuje spořič.

V základní obrazovce je pohybům navigační klávesy pevně přiřazena rychlá aktivace Nové SMS, Kalendáře a Kontaktů. Libovolně je možné nastavit pouze pravé výběrové tlačítko. Číselné klávesy lze použít pro rychlé vytáčení důležitých telefonních čísel. Nokia standardně nabízí položku Jdi na, ve které si uživatel může libovolně sestavit pořadí důležitých funkcí. Fotogalerii displejů naleznete zde.

Telefonování - 256 čísel nemusí stačit

Na příchozí hovor upozorní čtyřhlasé polyfonní melodie (MIDI), vibrace a blikání diod na stranách telefonu. Volající mohou být rozdělení do skupin (Rodina, Prominenti, Přátelé, Zaměstnání, Ostatní) a každou skupinu může ohlásit jiné vyzvánění. Standardem jsou u telefonů Nokia také vyzváněcí profily. S těmi je u modelu 2650 trochu těžká práce, protože tento telefon postrádá horní tlačítko pro vypínání, které slouží také k rychlému přepínání profilů. Při změně vyzvánění, tak musíte vstoupit do Menu\ Nastavení\ Profily, což je zdlouhavé. Možnost filtrovat v jednotlivých profilech příchozí hovory telefon nabízí.

Díky větším rozměrům se s telefonem telefonuje celkem příjemně, protože končí téměř před pusou. Zvuk z reproduktoru je průměrně kvalitní. Hlasitý odposlech Nokia 2650 nenabízí. Během hovoru jsme občas postrádali boční tlačítka pro regulaci hlasitosti. Ta se ovšem reguluje pohybem navigační klávesy směrem do stran. Do vnitřní paměti lze uložit až 256 jmen a u každého záznamu může být maximálně pět čísel. Mezi pamětí telefonu a SIM karty lze kontakty kopírovat naráz i postupně.

Zprávy - standardní SMS a MMS

Nokia 2650 podporuje, dnes již standardní, SMS a MMS. Vzhledem k absenci fotoaparátu, lze MMS využít maximálně pro příjem nebo přeposílání. Editor pro psaní zpráv nabízí dvě základní velikosti písma. Na displej se tak vejde pět nebo osm řádků textu.

S rychlejším zadáváním pomáhá T9, která nepoužívá diakritiku a zpráva tak může mít standardních 160 znaků. Textovky mohou být dlouhé a telefon je rozdělí na maximálně šest standardních SMS. V pravém horním rohu je vždy vidět kolik ještě zbývá znaků a nakolik zpráv bude celkový text rozdělen.

Navzdory stylovému provedení klávesnice se na ní píše docela dobře. Jednotlivé klávesy jsou nevýrazně odděleny, a tak při psaní může občas dojít k překlepu. Tento nedostatek ovšem dobře vynahrazuje nadprůměrná velikost jednotlivých tlačítek. Do paměti telefonu lze uložit maximálně 50 textových zpráv.

Organizační a další funkce - přehledný kalendář

Organizační funkce se omezují na jednoduchý budík a kalendář. Budík nabízí možnosti čas a tón signalizace, opakované buzení ve vybrané dny v týdnu tu nenajdete. Kalendář je zpracován přísně účelově a přehledně. Nechybí zde měsíční týdenní a denní pohled. Každý záznam může být ve formátu Jednání, Volat, Narozeniny, Poznámka nebo Upomínka a podle toho se mírně mění i jeho formát.

Další položka menu Extra obsahuje jen tři aplikace - Kalkulačka, Stopky a Odpočítávací měřič. V telefonu jsou standardně nahrané tři hry. Pokud vás omrzí můžete si stáhnout další, protože Nokia 2650 podporuje Javu (výrobce uvádí pouze MIDP 1.0, což je trochu překvapivé). Celková sdílená paměť přístroje je 1 MB.

Z datových funkcí nabídne novinka pouze Wap 1.2.1. Nokia 2650 sice podporuje GPRS třídy 4 (3+1), CSD i HSCSD, ale nemá modem. I v případě, že by telefon modem měl, byl by k ničemu, protože zde není žádné rozhraní, přes které by bylo možné telefon k počítači připojit.

Sečteno a podtrženo

Nokia 2650 je velmi netradičně zpracované véčko. Na první pohled působí kompaktně a dá se předpokládat, že vydrží i nešťastný pád na podlahu. Netradiční zpracování bude její silnou i slabou stránkou. Kdo se rád odlišuje a upřednostňuje minimalistický design, tento model jistě ocení. Někomu na druhou stranu připadá telefon příliš jednoduchý a hlavně velký. Podle našeho názoru osloví Nokia 2650 hlavně příslušnice něžného pohlaví. Startovací cena 4490 Kč je na takto stylový telefon zajímavá.

