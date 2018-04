Nokia 2600 - seznamte se s levnou kráskou (recenze)

Přes rychlý technologický pokrok, který umožňuje koncentrovat do mobilního telefonu stále větší množství funkcí, slouží drtivé většině uživatelů mobil pouze pro základní práci. Zavolat, napsat zprávu, ráno se vzbudit a výjimečně zapsat důležitou schůzku do kalendáře. Mobilní technologie se zkrátka vyvíjí mnohem rychleji než jejich uživatelé. Levné mobilní telefony se základními funkcemi se přitom z trhu pomalu vytrácí a objevují se i názory, že prodeje chytrých telefonů porostou, jen proto, že jednoduché mobily nebudou k sehnání. Svůj podíl na této situaci nesou mobilní operátoři, kteří mají zájem prodávat jen takové telefony, které zákazníkům dovolí využívat služby s přidanou cenou (totiž hodnotou).

Přání uživatelů by přitom v mnoha případech splnil telefon se základními funkcemi jako vlastní seznam, paměť na několik desítek SMS, dobrý budík, přehledný kalendář a na škodu by nebylo ani pár her pro dlouhou cestu autobusem. To vše v elegantním obalu s velkou klávesnicí a pohodlným ovládáním. Pokud se pak cena takového telefonu nevyšplhá příliš vysoko nad tři tisíce korun, nezní to špatně. Takový telefon se pokusila připravit pro předvánoční trh Nokia. Konkrétně se jedná o model 2600, který si dělá ambice stát se hitem letošních vánoc.

Vzhled - lehce nakynutá

Nokia 2600 je telefon klasické konstrukce s integrovanou anténou. Hrany má výrazně zakulacené a celkově tak působí trochu nakynutě. To ovšem nemusí být na škodu, protože kultovní bochánek Nokia 3310 je stále jedním z nejoblíbenějších telefonů. Její následovnice Nokia 3410, 3510 a 3100 přinesly změnu ovládání se dvěma výběrovými klávesami, které ovšem bylo pro tento typ telefonu a cílovou skupinu zákazníků poměrně složité. Nokia 3310 se ovšem definitivně přestává vyrábět, a tak je potřeba jí něčím nahradit.

Nokia se poučila a oprášila osvědčené hlavní potvrzovací tlačítko Navi Key. Z novějších modelů si 2600 převzala barevný displej. Výrobce zvolil pro nového tahouna v low-end segmentu umírněný design, který by neměl nikoho urážet. Telefon působí konzervativním dojmem a výrobce jej na svých mezinárodních stránkách charakterizuje motem „Everyday Business“.

Při prvním pohledu na telefonu zaujme výrazná chromovaný rámeček okolo displeje. Výměnné kryty, které budou mít v základním balení kovově modrou nebo zelenozlatou barvu, vytváří telefonu jakýsi rám. Velký prostor dostala na přední straně klávesnice a využívá jej na maximum. Na bocích vystupuje základní blok telefonu. Tyto pruhy jsou podélně prohnuté dovnitř a navíc jemně zdrsněné. Díky tomu Nokia 2600 výborně padne do ruky (stejně jako například Sony Ericssony T610 nebo T630). V horní části jsou na obou stranách telefonu poutka pro zavěšení. Na pravém boku najdete navíc podlouhlý otvor k reproduktoru. Na spodní hraně se nachází pouze dva oválně konektory pro připojení sluchátek a nabíječky. Tlačítko na horní hraně neslouží k vypínání telefonu, jak je u telefonů Nokia zvykem, jedná se pouze o spoj předního a zadního krytu.

Výměnné kryty jsou u telefonů vítaným doplňkem, ale na druhou stranu se často stávají terčem kritiky. Je příjemné přizpůsobit si telefon podle osobního vkusu nebo aktuální nálady, ale při uchopení do ruky nesmí začít vydávat vrzavé zvuky. Tradiční je také rozpadnutí na sto kousků při pádu i z malé výšky. Zpracování Nokie 2600 je velmi kompaktní a telefon nijak nevrže. Po obvodu ovšem nenajdete žádná tlačítka, která by usnadnila ovládání. I zadní strana telefonu je prázdná a jediné, co zde rozbijí jednolitou plochu, jsou dvě postraní linie a rámeček s logem výrobce.

Svými rozměry patří model 2600 mezi středně velké telefony. Novinka měří 107,6x45,9x20,3 mm a včetně baterie váží 94,5 gramu. Dodávaná Li-ion baterie má kapacitu 820 mAh. Podle údajů výrobce by s ní měla Nokia 2600 vydržet až 10 dnů v pohotovosti nebo 3,5 hodiny hovoru. Telefon jsme bohužel zatím neměli k dispozici tak dlouho, abychom mohli tyto informace potvrdit.

Klávesnice – Navi key vrací úder

Největší inovací klávesnice je návrat k osvědčenému ovládacímu tlačítku Navi Key, který je podle našeho názoru pro low-endový segment vhodnější, než dvojice výběrových kláves ve spodních rozích displeje. Přímo pod tímto tlačítkem se nachází navigační kříž. Nalevo od něj leží klávesa „c“ pro mazání znaků a návrat v menu o úroveň výš, napravo najdete červené tlačítko, které vás vždy vrátí na úvodní obrazovku. Touto klávesou se také přepínají profily a vypíná telefon. Nabízí se otázka, proč se aktuální volba nepotvrzuje stiskem navigačního kříže, když to Nokia u telefonů Series 40 umí? Odpověď je jednoduchá Nokia 2600 nepatří do kategorie Series 40, protože nemá Wap, ale jedná se o prostředí Series 30. Pro tuto platformu je použití tlačítka Navi key charakteristické.

Potvrzování jednou hlavní klávesou je intuitivní a nestává se, že byste nevěděli kam dál. Céčkem zpátky, Navi Key potvrdit, červeným na začátek nebo šipkama najít správnou volbu. Navigační tlačítko vystupuje o kousek nad zbytek klávesnice a často používané Navy key je nad ním trochu utopené. Mačkat jej lze snadno, ale palec se při tom zbytečně opírá o kryty telefonu nebo šipku nahoru. Ostatní tlačítka jsou plochá bez výrazných přechodů. Naštěstí jsou klávesy poměrně velké, a tak k překlepům při psaní nedochází. Tlačítka jsou trochu tužší, než by bylo nutné. Při jejich stisku se ozve charakteristické cvaknutí, které je i dobře cítit v prstu. Zejména horní Navi Key se o nějaký půl milimetr viklá a ani ostatní tlačítka nejsou absolutně stabilní, při běžné práci vám ale tento detail vadit nebude.

Displej - to už tady bylo

Nokia 2600 používá displej nechvalně známý například z modelů 6610 nebo 7210. Jedná se o poměrně zastaralý displej, který má rozlišení 128x128 bodů a dokáže zobrazit maximálně 4096 barev. Rozměry displeje jsou 27x27 milimetrů. Pasivní displej se poměrně pomalu překresluje, což je patrné při uspořádání menu do podoby seznamu. Jednotlivé ikony projíždějí při pohybu shora dolů a zůstávají za nimi takové stíny, že pohyb vypadá skoro jako prolínačka. Plynulé přechody nebyly v kombinaci s pasivním displejem dobrá volba, která vůbec nepřispívá k lepší orientaci v menu. U low-end segmentu je často někde potřeba přimhouřit oko a Nokia 2600 si svůj žolík vybrala právě tady. V telefonu lze naštěstí přepnout zobrazení na matici, což doporučujeme všem. Ikony i jejich popis jsou pak menší, ale menu je přehlednější.

Zajímavější kapitolou je u novinky vzhled samotného menu a jeho ovládání. Horní a spodní řádek displeje patří u většiny telefonů popiskům, ukazatelům a ikonám indikujícím došlé zprávy nebo nepřijaté hovory. Tyto řádky jsou u modelu 2600 zvýrazněné poloprůhlednými pruhy a i samotné menu je ve všech místech transparentní. Nastavené pozadí je tedy vidět všude a nejen na úvodní obrazovce. Menu telefonu je tak zajímavější, ale v některých místech může tento systém zhoršit jeho přehlednost. Záleží samozřejmě na zvoleném podkladu a výrobcem připravené tapety jsou dostatečně světlé, aby šlo menu číst všude.

Vzhled menu lze měnit pomocí různých témat, těch výrobce připravil pro nový model hned třicet. Zřejmě tak chce Nokia kompenzovat fakt, že s telefonem se nemůžete připojit na Wap a stáhnout si tam další. Různá témata mohou být navíc vázána na vyzváněcí profily a měnit se s nimi. V základní obrazovce lze přiřadit různé funkce pouze pohybu navigační klávesy směrem doprava. Ostatní směry jsou pevně vyhrazeny pro naposledy volaná čísla, novou zprávu a telefonní seznam. Dlouhým stiskem číselných kláves lze vytáčet důležitá čísla.

Telefonování - 200 míst a vlastní blacklist

Nokia 2600 má na pravém boku druhý reproduktor, a tak vás při příchozím hovoru upozorní celkem čisté a hlasité polyfonní melodie. Telefon má vlastní paměť na 200 čísel a zobrazuje pouze současně paměť telefonu i SIM. V nastavení je možné vybrat pouze kam se budou ukládat nová čísla. Mezi oběma pamětmi je možné záznamy kopírovat. Záznamy nejsou ani strukturované, ke každému číslu se dá přiřadit jen jedno jméno, ale může jej odlišit speciální vyzvánění. Nokia 2600 podporuje vyzváněcí profily, které se přepínají krátkým stiskem červeného tlačítka v základní obrazovce.

Skupiny volajících chybí, ale výrobce vybavil model 2600 blacklistem, na který lze zařadit zakázaná čísla. Ty se na telefon dovolají, ale Nokia 2600 v takovém případě nezvoní, pouze signalizuje příchozí hovor na displeji. Textové zprávy ze zakázaných čísel se zase řadí do speciálního adresáře. Zvuk z reproduktoru odpovídá kvalitě u telefonů Nokia, je tedy průměrný. Během hovoru se hlasitost přizpůsobuje pohybem navigačních kláves do stran a Nokia 2600 dokáže překvapivě křičet.

Zprávy - T9 nezkracuje textovky

Nokia 2600 nemá fotoaparát a výrobce jí nevybavil ani možností MMS přijímat. V menu zpráv naleznete kromě SMS jen chat. Do paměti telefonu se vejde 60 textovek. Je škoda, že Nokia 2600 nepodporuje skupiny volajících, o to více nás ovšem překvapilo, že jsme v menu zpráv našli skupiny píšících označené jako Rozdělovníky. Ty umožňují definovat až šest uživatelských skupin po deseti členech a posílat jim hromadné SMS.

Textovka může mít maximálně 918 znaků a telefon jí pak rozdělí na několik standardních zpráv. Editor zpráv nabízí dvě základní velikosti písma, větším fontem se na displej vejdou čtyři řádky textu, menším šest. Psaní je na Nokii 2600 díky velkým klávesám rychlé, ale aby získala klávesnice závodní parametry, musely by být tlačítka trochu jemnější.

Doplnění T9: V menu zpráv lze nastavit podporovaná znaková sada na základní nebo celá. V případě, že zvolíte základní, zprávy mají standardních 160 znaků. Volba celé znakové sady způsobí, že zprávy se odešlou i s diakritikou a mají 70 znaků.

Organizační a další funkce

V Nokii 2600 najdete i jednoduchý kalendář. Při najetí na datum stisknete jen potvrzovací tlačítko a zadáte předmět, telefon se vás pak zeptá, jestli chcete upozornit. V případě, že ano, tak zvolíte čas a tím upomínka končí. Mnoho kalendářů nabízí tolik funkcí, že než se proklikáte všemi možnostmi, třeba i zapomenete, co jste na začátku chtěli. Položky jako typ záznamu, předmět, místo, datum zahájení, datum konce, doba trvání, signalizace, jak dlouho před začátkem, opakovaná, a stohy dalších mohou samozřejmě manažerovi pomoct při organizování nabitého dne, většinu uživatelů ovšem takový postup jenom zdržuje. Budík nabízí možnost opakování ve vybrané dny, což nezvládá ani nejluxusnější smartphone od Nokie - model 6630. V adresáři doplňky naleznete ještě kalkulačku, převodník jednotek, stopky a odpočítávání.



Nokia 2600 má v sobě nahranou také trojici her. První je známá plošinovka Bounce se skákajícím míčkem v hlavní roli, celkem zábavná je také varianta na Tetris s názvem Nature Park. Fanoušci fotbalu jistě ocení Mobile Soccer. Stránky výrobce se ovšem nezmiňují o podpoře Javy, která by umožnila herní zásobu občerstvit.

Sečteno a podtrženo

Přehledem her dnešní recenze končí, protože Nokia 2600 nemá integrovaný modem ani wapový prohlížeč. Někomu bude nepřítomnost Wapu, MMS, datového konektoru nebo modemu jistě vadit a rozhodne se pro jiný model. Vytknout lze novince také pasivní displej. Těžko si lze ovšem vybavit jiný model výrobce, který se začal prodávat na hranici 3500 Kč. Nokia 2600 navíc na absolutní low-end nevypadá a od oka by se dala zařadit do střední třídy.

Fenomenální úspěch 3310 si ovšem výrobce s největší pravděpodobností nezopakuje, protože situace na trhu je jiná a konkurence stále roste. Těžko si lze také představit, že podobný model zařadí do své nabídky některý operátor. Necháme se ale překvapit. Soutěžit o přízeň zákazníků bude nová Nokia se Siemensem A57 a A65. Ve stejné kategorii najdete o vánocích také lépe vybavené Sagem my C-4, LG G3100 nebo Samsung X100.



Galerii displejů a další snímky telefonu najdete zde.

Myslíte, že takto vybavený mobil má dnes na trhu šanci?