Nokia 2600 – levný a pohledný mobil (první informace)

Kdo se obával, že každý další výtvor z dílen Nokie bude mít podivnou klávesnici, nekonvenční vzhled a tvar, může si oddychnout. Každá nová Nokia bláznivá nebude, důkazem je nový low-end 2600, který má tradiční tvary, konzervativní barevná provedení a úplně normální klávesnici.

Přesně na takovýhle low-end se u Nokie už delší dobu čekalo. Od dob legendárních modelů 5110, 3210 a 3310 už uběhlo hodně času a následující modely se již zdaleka tak dobře neprodávaly. Možná za to mohl právě jejich nekonvenční vzhled, který se sice určité části zákazníků mohl líbit, mnohé ale odradil.

Pokud by se vám konzervativně laděná Nokia 2600 nelíbila a naopak dáváte přednost výstředním modelům, přejděte rovnou na tento článek, kde popisujeme další dnešní novinku, model 2650. Je to ve své podstatě stejně vybavený telefon jako Nokia 2600, jedná se ale o véčko a to poněkud netradiční konstrukce.

Ještě donedávna platilo, že téměř každá Nokia byla ve své třídě jedním z nejdražších mobilů. Po málo přesvědčivých výsledcích v prvním čtvrtletí letošního roku se ale výrobce rozhodl snížit ceny většiny svých modelů a u nových sliboval mnohem agresivnější cenovou politiku. U modelu 2600 je cena předběžně stanovena na 100 EUR, což je v přepočtu přibližně 3 200 Kč. A to je docela přijatelná částka, například mnohem jednodušší model 2300 s monochromatickým displejem se dnes prodává za 3 900 Kč.

Nová Nokia 2600 má hmotnost 90 gramů, rozměry zatím výrobce nezveřejnil. Telefon má barevný displej s rozlišením 128×128 obrazových bodů, pravděpodobně s podporou 65 000 barev. Podle výrobce se jedná o telefon pro začínající uživatele na rozvinutých trzích a i pro náročnější zákazníky na trzích rozvojových. Telefon nabízí polyfonní vyzváněcí melodie, nové tapety a obrázky a i „sofistikovanější“ funkce, jako je propracovaný kalendář, budík, upomínky a slušný telefonní seznam. Zaměření telefonu na začínající zákazníky evokuje i použití jediné navigační klávesy, takzvané Navi Key, kterou před časem Nokia opustila, aby se k ní zase vrátila.

Specifikace:

Rozměry: 107,6 x 45,9 x 20,3 mm

Hmotnost: 94,5 gramů

Displej: STN, 4 096 barev, 128 x 128 obrazových bodů

Telefonní seznam: 200 záznamů

Kalendář: denní, týdenní, měsíční náhled; až 10 připomínek

Kalkulačka, konvertor

Zabudované handsfree

Animované spořiče displeje

Polyfonní melodie (MIDI)

Výměnné kryty Xpress-on

Duální: GSM 900/1800 MHz

SMS: paměť na 60 zpráv, 6 distribučních listů po 10 jménech, dlouhé SMS – až 918 znaků, SMS chat

Hry: Mobile Soccer, Bounce a Nature Park

Vibrace

Automatický zámek klávesnice

Budík

Stopky, odpočítávač

Profily s časovým nastavením

Baterie: 820 mAh, Li-Ion, maximální výdrž 250 hodin

Nová Nokia se bude dodávat v těchto barevných variantách: cínově šedá, železná modř, lipová zeleň, perlově bílá a stříbrně růžová. Ne na každém trhu budou dostupné všechny barevné varianty. Nová Nokia 2600 by se měla začít prodávat na podzim letošního roku.

Jak se vám líbí Nokia 2600?