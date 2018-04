Nokia 2323 classic: jednoduchost a nízká cena nadevše

Za necelých 1 500 Kč zastane Nokia 2323 všechny běžné funkce telefonu. Nemyslíme tím pouze telefonování a psaní textových zpráv, ale i třeba Bluetooth, FM rádio a MP3 přehrávač. Samozřejmostí jsou rovněž další vymoženosti, které do přístroje pronikly díky přítomnosti uživatelského prostředí Series 40.

Nokia si je moc dobře vědoma, že i v této kategorii přístrojů je důležitý vzhled a leckdy je pomyslným jazýčkem na vahách, protože telefony mezi sebou neválčí nejmodernějšími technologiemi. Model 2323 lze doporučit i starším lidem, kteří hledají spolehlivý a jednoduchý přístroj.

Katalog mobilů:

Vodafone 527 s paměťovými kartami, Nokia 2330 a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Telefon nejnižší třídy, který se snaží zaujmout FM rádiem, vysokou výdrží baterie a jednoduchým ovládáním. Mezi jeho hlavní nedostatky patří ve srovnání s konkurencí vyšší cena.

Vzhled a konstrukce – podmanivý rámeček

Na Nokii 2323 lze najít celou řadu drobných detailů, díky nimž by tento přístroj mohl spadat i do vyšších kategorií. Za všechny se hodí zmínit chromovaný rámeček okolo displeje a samozřejmě netradiční ohraničení středního potvrzovacího tlačítka. Od běžného průměru se odlišuje tento model i absencí horního vypínacího tlačítka a umístěním veškerých konektorů na boční stranu přístroje. Pod záslepkou se mimo jiné ukrývá 2,5mm jack a k němu pasující sluchátka naleznete v základním balení.

Tentokrát však nemůžeme Nokii pochválit za příkladnou konstrukci, jelikož se nepodařilo úplně přesně odhadnout vzdálenost baterie a zadního krytu, který díky tomu občas nepříjemně vrže. Zbytek zaobleného povrchu přístroje pokrývá příjemný plast, na němž se ani v nejmenších nezachytávají otisky prstů. Rozměry činí příjemných 107 x 46 x 13 mm a hmotnost klesla až na hranici 76 gramů.

Klávesnice a ovládání – trochu jiná jednoduchost

V úvodní části proklamovaná velká tlačítka musíme vyzdvihnout i nyní. Sice se nejedná o klávesy takových rozměrů, jakými disponuje například Nokia 3109, ale i přesto se řadí k nadprůměru. Spokojeni s velkou klávesnicí tak budou nejen věční psavci SMS zpráv, ale také starší lidé. Klávesy mají dobrou odezvu a díky výrazným mezerám mezi nimi nedochází k žádným překlepům.

Přestože hlavním motorem Nokie 2323 je uživatelské prostředí S40, které běžně začátečníkům nedoporučujeme, těžko se asi dočkáme ze strany tohoto finského výrobce výraznějšího pokroku. Jedinou změnou oproti dražším modelům je přesunutí ikony u jednotlivých položek menu na druhou stranu. Nokia 2323 však vyčnívá z řady jednodušším dělením nabídek, které neobsahující matoucí odkazy či vzhledem k ceně nemají nadbytečné funkce.

Displej a výdrž baterie – o krok zpět



Nokia 2323 s rozlišením displeje rozhodně trochu zaspala dobu. 128x160 pixelů totiž není k vidění někdy ani u těch extrémně levných přístrojů, natož u telefonu za patnáct stokorun. Na displeji je tak velmi patrný rastr a tento fakt jenom kazí výsledný dojem z přístroje. Naopak čitelnost na přímém slunečním světle je více než dobrá.

Podobně je na tom výdrž baterie, která je jednou z nejsilnějších stránek tohoto přístroje. Při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a zhruba dvou hodinách poslechu rádia se s námi Nokia 2323 rozloučila až po téměř šesti dnech, což v této kategorii levných a jednoduchých přístrojů odpovídá běžnému průměru.

Telefonní seznam a zprávy – vše podstatné na dosah

Uživatelské rozhraní S40 ani tentokrát nezklamalo a do telefonního seznamu uložíte až tisíc položek se spoustou nejrůznějších údajů. Ty se ukládají do vnitřní paměti, která činí zhruba 30MB a nelze ji dále rozšířit. Na pár vyzváněcích melodií to rozhodně stačí, ale s hudbou se vyjma FM rádia budete muset rozloučit.

Při psaní SMS zpráv vždy jasně vidíte, do kolika zpráv bude text rozdělen a kolik jste již napsali znaků. Jako vždy nechybí šikovná multimediální lišta pro tvorbu nejenom MMS zpráv. K dispozici je jednoduchý emailový klient a webový prohlížeč využívající datové přenosy GPRS a EDGE.

Organizace času, zábava a všechno okolo

Nokia opět těží z uživatelského prostředí S40, které už v základu nabízí kalendář, jednoduché poznámky či seznam úkolů. Nechybí ani podpora Javy a několik předinstalovaných aplikací. Výtku si však zaslouží budík, který je pouze jeden. Drobné prográmky jako je převodník "všeho na všechno", stopky a kalkulačku už bereme jako samozřejmost.

V přístroji se kromě FM rádia bez RDS nachází MP3 přehrávač, který však kvůli nízké kapacitě paměti prakticky nevyužijete. Naopak si budete pochvalovat relativně kvalitní dodávaná sluchátka s 2,5mm jackem. Fotoaparát byste na zadní straně přístroje hledali pouze marně a disponuje jím až o něco dražší bratříček v podobě modelu 2330 classic.

Závěr – trochu předražený prcek