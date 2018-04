Nokia 2100 - bude to mít opravdu těžké (recenze)

Nokia 2100 to bude mít na našem trhu těžké. Mnoho zákazníků ji bude považovat za nástupce modelů 5110, 3310 a možná i 3410. Teoreticky by to tak mohlo být, ale ani sama Nokia to s tímto modelem takto nemyslela. Novinka je totiž primárně určena pro méně vyspělé trhy a v Evropě se bude prodávat jen okrajově. Tomu nasvědčuje i situace u nás. V nabídce ji má jen Oskar, u dalších operátorů se asi vůbec neobjeví. Hlavním působiště tohoto modelu bude na východ od nás: ve východní Evropě a v Asii.

Nokia 2100 nemá nijak bohatou výbavu, spíše naopak. Srovnávat ji s modelem 3410 nemá cenu, svojí výbavou se může rovnat babičce Nokii 3310. Stejně jako ona nemá ani WAP, což by na méně vyspělých trzích nemělo vadit. Co na to ale budou říkat operátoři… Nokia 2100 má jiné přednosti: povedený design, solidní rozměry a mládež by měla zaujmout i možností vložení obrázku do zadního krytu telefonu.

Nokia 2100 je elegantní low-end. Vzhled lze upravit vložením obrázku pod zadní kryt. Klávesy jsou poměrně kvalitní s dobrým zdvihem.

Vzhled - malý a hezký

Na rozdíl od předchůdců, modelů 3310, 3330 a 3410, dostala novinka hranatější tvary, značně zhubla a její vzezření celkově působí moderně a svěže. Jestliže Nokia 3310 v době svého představení působila poměrně kompaktním dojmem, pak nový model jí značně předčí, a to ve všech směrech. Vedle značné redukce hmotnosti na 85,7 gramu (pro představu - hmotnost Nokie 3310 je 133 gramů) je rozdíl patrný na první pohled při porovnání objemu a rozměrů obou telefonů.

Nokia 2100 totiž kapsu svého uživatele moc nezatíží - její objem činí 77 centimetrů krychlových, oproti Nokii 3310, která má objem 97 centimetrů krychlových. Rozměry Nokie 2100 jsou 105 x 44 x 20 mm, Nokia 3310 má rozměry 113 x 48 x 22 mm a pro zajímavost ještě model 3410, ten má rozměry 115 x 49 x 22,5 mm, jeho hmotnost je 114 gramů a objem 100 centimetrů krychlových.

Xpress šatník

Novinka se může pochlubit tradičními výměnnými kryty Xpress-on v různých barevných kombinacích, které telefonu docela sluší. Telefon se prodává ve třech základních barvách: šedé, žluté a námi testované zelené. Doplňkové kryty, které se nabízejí jako příslušenství, nabízejí barvy: fuchsiová, žlutá, oranžová, fialová, tmavě fialová a světle modrá.

Klasicky umístěné tlačítko vypínání a zapínání doplňuje zvukový vývod pro vyzvánění. Konektory a mikrofon jsou umístěny společně na spodu telefonu.

Zpracování je velmi kvalitní, a jelikož je přední a zadní kryt vyroben z poměrně měkkého plastu, nic nevrže ani neskřípe. Zajímavá je částečná průhlednost výměnných krytů, a tak je možné zjistit, jaká simkarta právě v přístroji je, aniž by se musel zapínat nebo otevírat.

Tělo telefonu je z tvrdého plastu, který je výhradně bílý a zároveň tvoří boky přístroje. Na bocích je plasticky vyznačena značka výrobce a po každé straně jsou zakomponována oka pro poutka. Na rozdíl od předešlých modelů má Nokia 2100 výrazně hranaté tvary. To platí jak pro tvar samotného telefonu, tak pro klávesnici, nebo okrasný rámeček displeje.

Vkládání simkarty s pojistkou. Kartu nelze vyjmout bez vyjmutí baterie.

Opět kvalitní klávesnice

Klávesnice je vyrobena z měkké pěnové hmoty a vedle alfanumerických tlačítek zahrnuje dvousměrné tlačítko pro listování v menu, kterému sekundují dvě kontextová tlačítka a klávesy pro přijetí či ukončení hovoru. Jednotlivé klávesy mají příjemný měkký stisk a dostatečný zdvih. Někomu ale nemusejí vyhovovat alfanumerické klávesy, které jsou blízko sebe a mohou tak dělat problémy zejména osobám se silnějšími prsty. Klávesnice je podsvícena šesti diodami, jejichž světlo je až přehnaně silné. Mikrofon je vespod přístroje, vedle konektorů pro napájení a připojení sluchátek. Na vrchu přístroje se tradičně nachází malé tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje, malý otvor sloužící jako výstup reproduktoru zvonění a zarážka pro sundání krytu telefonu.

Jistou výjimečností nejlevnější Nokie je možnost vložení vlastního obrázku či fotografie pod plastový průhledný kryt na zadní straně telefonu. Obrázek může mít maximální velikost 40 x 28,5 mm a obruba rámečku funguje zároveň jako protiskluzová zarážka.

Vyměnitelné kryty doplňuje možnost vložení obrázku pod zadní okénko. Klávesnice je dobře rozvržena, problematické jsou spojené alfanumerické klávesy.

Displej

Nokia 2100 má monochromatický displeje s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů. Displej je dobře čitelný díky namodralému podsvícení, které ale trochu ruší silné osvícení třemi diodami schovanými pod dolním okrajem. Na displeji lze nastavit spořiče, jež jsou v menu schovány poněkud nelogicky pod nastavením tónů. Spořiče je možné aktivovat v rozmezí pěti nebo dvaceti sekund, nebo po jedné, dvou, pěti či deseti minutách. Osm spořičů je statických (jedná se obrázky do textových zpráv - Smart Messaging), vedle nichž se ukazují stavové sloupce intenzity signálu a stavu baterie, nad nimi se zobrazuje čas. Nejedná se tedy o spořiče v pravém smyslu slova, ale nahrazují loga operátorů. Dalších pět spořičů je animovaných a zabírají celou plochu displeje. Jedná se o zobrazení analogových hodin, digitálních hodin i s datumem s obrázkem sopky, jednoduché animace králíka či zajíce, mrkajících očí a animaci slova Nokia. Vlastní obrázky je možné nakreslit ve vestavěném editoru. Při psaní textových zpráv se na displej vejdou tři řádky textu a dva stavové řádky.

Velikost 2100 je ze všech low-endů značky Nokia nejmenší.

Baterie

Výdrž telefonu zhruba odpovídá tomu, co slibuje výrobce. Na příjmu podle výrobce telefon vydrží v rozmezí 50 až 150 hodin. V praxi jsme se dostali na průměr obou hodnot, zhruba na 100 hodin. Pokud vás více zajímá, jak dlouho můžete s telefonem hovořit, tak výrobce tvrdí, že by to mělo být až 200 minut. Tento údaj potvrdit nemůžeme, takhle dlouho si s námi nikdo povídat nechtěl. Pro pořádek dodejme, že baterie má kapacitu 720 mAh a jedná se o Li-Ion článek.

Ovládání

Ovládání nové Nokie je vcelku pohodlné, výtku si zaslouží spojené alfanumerické klávesy. Struktura menu je jednoduchá a obsahuje položky Zprávy, Výpis volání, Profily, Nastavení, Budík, Upomínky, Hry a Další funkce. Ovládání Nokie 2100 je příjemné, jelikož má všechny ovládací prvky přehledně umístěné na čele a celkový dojem podtrhuje tvar telefonu a s ním spojené příjemné držení.

Provedení menu telefonu je totožné se staršími modely, takže pohyb v něm je stejně jednoduchý i přes absenci legendární NaviKey (modely 5110, 3310 a 3330). Nyní je hlavním ovládacím prvkem dvojice kontextových kláves a směrová klávesa přístroje pod displejem. Ovládání telefonu někomu může zkomplikovat alfanumerická klávesnice, jejíž jednotlivé klávesy jsou spojeny do čtyřech řádků, a tak mohou osobám se silnějšími prsty dělat problémy. Měkká pěnová tlačítka, která jsou výborná pro obyčejné ovládání telefonu, jako je telefonování a psaní textových zpráv, ovšem nepotěší náruživé hráče her.

Telefonování

Paměť Nokie 2100 na kontakty pojme 100 záznamů, což je v dané kategorii solidní hodnota. Ke každému kontaktu lze přiřadit pouze jedno číslo a specifickou melodii. Kontakty v seznamu je možné zobrazit třemi způsoby: seznam jmen, seznam jmen s číslem a pouze jedno jméno ve větší velikosti. Mezi pamětmi lze kopírovat po jedné položce, lze si vybrat, kam se kontakty uloží, a nechybí možnost zrychlené volby pro osm kontaktů. Stejně tak nechybí možnost volat pouze na předem určená čísla, měřit délky hovorů, ceny hovorů a mít přehled o posledním dobití a platnosti kreditu.

Na příchozí hovor upozorní jedna z 35 přednastavených melodií, dalších sedm lze složit nebo přijmout v textovce. Hlasitost vyzvánění lze nastavit v pěti krocích, nabídka zahrnuje i vzrůstající vyzvánění, nebo jedno zazvonění či pípnutí. Vibrační vyzvánění nabízí rytmické vibrování a režim inteligentního vyzvánění - nejprve vibrace a pak tón, do rytmu vibrací může telefon i blikat. Profilů je šest - Normální, Potichu, Diskrétně, Hlasitě, Můj styl a jeden prázdný, z nichž lze každý nastavit dle vlastních potřeb a přejmenovat. Melodie složené ve skladateli mohou mít nejvýše 50 not a lze u nich nastavit tempo od 40 dob za minutu do 225. Vlastní kompozice lze odeslat pomocí textové zprávy.

Nahoře z boku telefonu je po každé straně oko k přivázání poutka.

Textové zprávy

Nokia 2100 nemá vlastní paměť na textové zprávy, ovšem zpráva samotná může dosahovat délky až 459 znaků, a tak nezbývá než mazat a mazat, což usnadňuje možnost vymazání zpráv přijatých, odeslaných nebo všech přečtených. Zajímavou funkcí jsou tzv. Rozdělovníky, to je šest seznamů, které mohou zahrnovat nejvýše deset kontaktů a slouží k hromadnému rozesílání SMS více příjemcům. Nechybí chat a obrázkové zprávy ve formátu Smart Messaging. Obrázky si můžete nakreslit či upravit v editoru, Nokia pro vás připravila osm šablon s možností vlastní úpravy a pět přednastavených smajlíků. Samozřejmě nechybí česká T9 s diakritikou.

Detail umístění obrázku pod zadním krytem - obrázek se vkládá pod pryžové těsnění.

Budík, upomínky a ostatní

Budík lze nastavit na jedno či opakované buzení, které je možné specifikovat v týdenním přehledu. Jako buzení lze použít i upomínky, ty lze také odeslat pomocí textové zprávy. Budík budí i při vypnutém telefonu.

Telefon také disponuje jednoduchou kalkulačkou s možností konverze měny, stopkami s možností měření mezičasu a času kola a odpočítávačem. Telefon nabízí tři hry - nesmrtelného hada Space Impact a Link 5. Víc od tohoto telefonu očekávat nemůžete.

Prohlédněte si 2100, jako byste ji drželi v ruce

I kdyby byl text recenze sebelepší a fotografie dokonalé, nenahradí reálnou zkušenost s mobilem. Testovaný mobil bohužel čtenářům půjčit nemůžeme, ale máme pro ně novinku, která jim mobil o trochu více přiblíží. Díky spolupráci se společností virtual-zoom si můžete prohlédnout reálný 3D model Nokie 2100 (stačí kliknout na obrázek u tohoto odstavce). O použité technologii pro vytvoření a používání trojrozměrného modelu předmětů nebo prostor si můžete přečíst v tomto článku na Technet.cz.

V současnosti najdete modely mobilních telefonů exkluzivně pouze v recenzích Mobil.cz (zatím 3D model obsahuje recenze Nokie 2100). Nebudeme je přidávat do všech recenzí, ale budeme se snažit, aby byly u těch nejdůležitějších. Model telefonu bude v recenzi po jeden měsíc od uveřejnění. O případné změně vás budeme včas informovat.

Jaký je?

Nokia 2100 je povedený telefon nejnižší možné kategorie - tedy s nejzákladnějšími funkcemi. Nokia 2100 má příjemný design, nevýhodou je ale cena, která je v porovnání s konkurenčními modely, s mnohem bohatší výbavou, vysoká.

Jediný operátor, který novou Nokii u nás nabízí, je Oskar. S předplacenou kartou stojí u něj Nokia 2100 4 977 Kč (s tarifním závazkem na dobu určitou stojí až 1 977 Kč). To je poměrně vysoká cena, konkurenční telefony jsou buď levnější (Nokia 3410), nebo mají bohatší výbavu (Siemens C55). Okolo pěti tisíc korun se dnes pohybují již i telefony s barevným displejem, takže je jasné, že to Nokia 2100 nebude mít vůbec snadné.

Základní menu 2100 se neliší od ostatních Nokií s monochromatickým displejem.

Na pohotovostní displej je možné uložit obrázek. Ukázky některých spořičů.

Mezi spořiči je možné si vybrat například mezi analogovými nebo digitálními hodinami.

Do telefonního seznamu se v telefonu vejde sto položek. K textovým zprávám je možné přidat jednoduché smajlíky, nebo SmartMessage obrázek.

V telefonu se nachází jednoduchý editor obrázků.

Skladatel melodií doplňují například stopky.

Vedle stopek se v telefonu nalézá i měřič intervalů a měřič odpočítávání.

Nokia 2100 také disponuje možností nastavit upomínky.

Nokia 2100 nenabízí polyfonní vyzvánění - vibrace ovšem nechybějí.

Budík, hry, kalkulačka a konvertor měn.

Na displej se při psaní vejdou tři a při čtení čtyři řádky.