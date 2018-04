Nokia 1611 - nonstop Nokia (recenze)

Když byl model Nokia 1611 uváděn na trh, hovořila firma Nokia o totálně mobilním telefonu. Nikdo z šéfů tehdy nezastíral, že jde o mírně obměněnou Nokiu 1610, od které se nový model lišil pouze možností odesílat SMS zprávy (ačkoliv to umožnovaly i nové firmware pro Nokia 1610) a zejména možností dobíjení z integrovaných solárních článků. Neodolali jsme tedy nabídce české pobočky firmy Nokia a otestovali jsme tento telefon

Vzhled

Hned ze začátku bych měl zmínit, že Nokia 1611 se od své sestry 1610 odlišuje jen odlehčeným vnitřkem, upraveným firmware pro odesílání SMS zpráv a možností použít 400mAh Li-Ion baterii se solárními články. Takže vzhled se vůbec nezměnil, samozrejmě když pominu solární články na zadní části baterie (standartně se nedodávají s telefonem - nutno dokoupit zvlášť).

Rozměry

Tento telefon se svými mírami 160 x 58 x 28 mm není žádný drobeček a váha 250 gramů (Slim Battery) také není zanedbatelná. Avšak je nutno říci, že tento telefon své rozměry kompenzuje jinými kvalitami.

Displej

Displej obsahuje čtyři řádky, z toho horní a dolní řádek je určen pouze pro ikonky. Na prostřední dva řádky se vejde po osmi znacích. Po levé straně displeje se zobrazuje intenzita signálu po pravé straně se zobrazuje stav baterie (obojí má pět úrovní). Co mě u tohoto telefonu nejvíce překvapilo je, že síť Paegasu zobrazuje jako CS 01.

Manuál

Jako spravný manuál stručný a věcný. Ovšem o odesílání SMS zpráv jsem našel jedinou zmínku v kapitole Přehled menu, kde je položka Psát zprávy a to jak v anglické tak české verzi manuálu. Což může někomu způsobit problémy. Rozhodl jsem se tedy, že to na tomto místě napravím a uvedu zde stručný návod jak z tohoto telefonu SMS zprávy odesílat.

Než se pustíte do odesílání SMS zprávy zkontrolujte si případně nastavte správné číslo SMS centra, které je pro Paegas +420603051 a pro Eurotel +420602909909.

Nastavení SMS centra

a) Zvolte si v menu Centrum zpráv a stiskněte tlačítko M

b) Pokud je číslo správně nastaveno stiskněte tlačítko M a můžete začít odesílat SMS zprávu. Jestliže číslo je nastaveno špatně, opravte jej pomocí tlačítka C a klávesnice (+ zadáte stisknete-li dvakrát po sobě tl. S hvězdičkou). Opravené číslo uložíte stisknutím tlačítka M.

Psaní SMS zpráv

1) Zvolte si v menu Psát zprávy a zmáčkněte tlačítko M

2) Začněte psát zprávu pomocí tlačítka ABC můžete přecházet ze znakového módu do numerického (znakový mód je signalizován na Displeji obdélníčkem s ABC) pokud máte aktivovanou M-on-line a potřebujete hvězdičku naleznete ji v numerickém módu pod tlačítkem s hvězdičkou.

3) Pokud jste napsali zprávu (může mít pouze 160 znaků, počítadlo v pravém horním rohu displeje) stiskněte tlačítko s vyobrazeným zeleným sluchátkem. Na displeji se nyní objeví nápis Vložit číslo?.

4) Pomocí klávesnice zadejte číslo ve formátu +420603XXXYYY používáte-li síť Paegas nebo +420602XXXYYY používáte-li síť EuroTel (místo XXXYYY zadejte poslední šestičíslí tel. čísla na které chcete zprávu odeslat)

5) Nyní stiskněte opět tlačítko s vyobrazeným zeleným sluchátkem. Objeví se nápis Odesílám zprávu posléze Zpráva odeslána.



Zvonění

Tento telefon umí 5 standartních typů zvonění. Má 5 úrovní hlasitosti zvonění a můžete si nastavit normální zvonění, tichý režim nebo jednou pípnout. Celkově mi vyhovovalo, že telefon při nastavené normální volbě zvonění vždy nejdříve zazvonil o úroveň sníženou hlasitostí posléze začal zvonit hlasitostí, kterou jsem si nastavil.

Baterie

V době testu jsem měl k dispozici nejprve 600mAh NiMh baterii, s kterou jsem byl velmi spokojen protože mi spolehlivě vydržela dva a půl dne kdy jsem opravdu hodně telefonoval. Výrobce udává pohotovostní čas této baterie 110 hodin nebo 3 a půl hodiny nepřetržitého hovoru, s čímž nemám důvod nesouhlasit. Posléze jsem měl možnost vyzkoušet si solární baterii, respektive 400mAh Li-Ion baterii která na sobě měla plochu se solárními články, dle výrobce je pohotovostní čas této baterie 73 hodin či 2hodiny 20 minut pokud nepřetržitě hovoříte (tyto časy jsou bez solárního nabíjení) schopnost solárních článků dobít baterii je dle mého názoru dostačující, pouze to chce hodně světla. Na slunci, bez zakrytých solárních článků by jste mohl hovořit hodně hodně dlouho, otázkou je zdali by jste hovor ukončil kvůli slitování se nad vaší peněženkou či s úpalem v nemocnici.

Paměť

Telefon nemá vlastní paměť takže počet míst závisí pouze na SIM kartě. Editovat paměť můžete pouze čísla nebo pouze jména, můžete pomocí tlačítka ABC přepínat mezi číslem - jménem, bohužel vzhledem k velikosti displeje obojí nelze. Pokud vám někdo volá a máte jeho číslo uloženo v seznamu zobrazí se jeho jméno (máte li v seznamu 2 stejná čísla vždy pod jiným jménem zobrazí se pouze číslo).

Cena hovoru

Umožňuje sledovat provolanou částku. Bohužel tuto službu zatím naši operátoři neposkytují.

Co říci závěrem?