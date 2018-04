Nokia 1600 - odrazový můstek do mobilních vod

Starším uživatelům a úplným začátečníkům přináší Nokia nový low-end 1600. Základní výbava v kategorii do třech tisíc nikoho nepřekvapí.

Telefon potěší svižným menu, velkým fontem písma a mluvícími hodinami, které uživatelům s horším zrakem odříkají aktuální čas. Obstojí v tvrdé konkurenci?

Vzhled - tuctovka

U telefonu této cenové kategorie nehledejte žádné moderní designové výstřelky. Přístroj klasické konstrukce váží při rozměrech 104 × 45 × 17 milimetrů jen 85 gramů. Na přední straně dominuje stříbrná barva. Zbytek povrchu je vyveden v různých odstínech šedi, které se zajímavě prolínají.

Plastová klávesnice má ideální vlastnosti a menu reaguje na její stisk rychle. Jen shlukování tlačítek do třech ostrovů někdy vytváří nepatrné zmatky a nepůsobí příliš esteticky. Bílé podsvícení považujeme za perfektní. Celkové provedení je spíše decentní, neruší ho trčící anténa ani žádné ovládací prvky na bocích. Na spodní straně se nalézá nabíjecí a datový konektor, stejný jako u nedávno recenzované Nokie 6030.

Použitý plast nepůsobí příliš bytelným dojmem. Při silnějším stisku telefon zavrže a mírnou vůli lze zaznamenat i u zadního krytu, který se prohýbá dovnitř. Pod ním najdete baterii typu Li-ion o kapacitě 900 mAh. Výrobce udává na jedno nabití až 5 hodin hovoru nebo 17 dní v pohotovosti. I v praxi nás telefon mile překvapil, když jsme jej nabíjeli jednou za čtyři až pět dní.

Displej a menu

Ani displej telefonu nepřekračuje hranice své kategorie. Je pasivní a nabízí rozlišení pouhých 96 × 68 obrazových bodů. Výrobce sice tvrdí, že dokáže zobrazit až 65 tisíc barev, ale opravdu bychom to do něj neřekli. Při práci s menu nelze přehlédnout výrazné řádkování a kontrast taky není nejlepší.

Do hlavního menu se dostaneme stiskem levé kontextové klávesy, které jsou umístěné těsně pod displejem. Pro Nokii netradičně zpracované menu má podobu horizontální řady. Pomocí ovládacího kříže pohybujete notoricky známými ikonkami, pouze se změnil směr scrollování (je jedno, jestli tisknete dolu nebo doprava). Ikonky se posunují zleva doprava, či naopak.

Jednotlivé položky jsou kromě obrázků samozřejmě popsané. Zvolený font se zdá dostatečně velký, takže ovládání by nemělo činit potíže ani lidem s horším zrakem. Odezva menu je rychlá, jen displej nestíhá, pokud pohybujete ikonami příliš rychle.

Telefonování - slušná paměť

Adresář novinky dokáže pojmout 200 kontaktů, které tvoří pouze jméno, číslo a jednoduchý obrázek. Mezi kontakty jde pohodlně hledat pomocí postupného zadávání řetězce znaků. Ke každému číslu si můžete přiřadit libovolné vyzvánění. Na výběr máte několik polyfonních melodií (24 hlasů), které nás příjemně překvapily svojí kvalitou.

Nechybí ani vibrace a tradiční nabídka vyzváněcích profilů. Kvalita zvuku při volání je dobrá a každý hovor si můžete přepnout i na hlasitý odposlech. Překvapivý je u telefonu této cenové kategorie blacklist - filtr na příchozí hovory, který se objevuje i u levného modelu 2600, ale spousta dražších telefonů jej postrádá.

Zprávy - bohužel zkracuje

Nokia 1600 umí pracovat pouze s textovými zprávami. Do paměti se jich vejde 60. K dispozici máte slovník T9, který lze trvale vypnout. Píše s háčky a čárkami a odesílané zprávy bohužel zkracuje. Tato vlastnost se dá ještě tolerovat u Series 60 a podobných drahých modelů, ale u telefonu nejlevnější třídy to považujeme za hrubou chybu.

Aktualizováno: Dodatečně jsme během testování zjistili, že diakritiku lze vypnout. Omlouváme se za nepřesnost.

Na výběr jsou dvě velikosti písma. Při tom největším se vejdou na displej pouze dva řádky, což jistě ocení zejména starší uživatelé. Editor za vás počítá i znaky a počet zpráv, do kterých se váš text rozdělí.

Organizace a to ostatní

Z organizačních funkcí nabízí Nokia 1600 pouze budík a jednoduché upomínky. U budíku si můžete vybrat, v jakých dnech se bude opakovat. V menu najdete i kalkulačku a stopky. Za zmínku ještě stojí tzv. mluvící hodiny. Pokud dlouze podržíte hvězdičku, telefon vám příjemným ženským hlasem oznámí aktuální čas. To je jistě výborný nápad, který ocení opět zejména starší lidé s horším zrakem.

Proč ho koupit? snadné ovládání

mluvící hodiny

filtr na zprávy i na hovory

velký font u SMS Proč ho nekoupit? nekvalitní displej

chybí Java Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 2900 Kč včetně DPH

Nokia 1600 bohužel postrádá Javu i WAP. V telefonu přesto najdete tři hry. První z nich – fotbal Soccer League vás od srdce rozesměje, když se proti sobě rozeběhnou na trávníku dvě jedenáctky různobarevných mravenců. Nic většího totiž hráči na displeji s rozlišením 96 × 68 bodů nepřipomínají. V plošinovce Rapid Roll máte za úkol uskakovat po deskách, které se neustále pohybují směrem vzhůru. Poslední Snake Xenzia je variací na - dnes již kultovního - hada.

Sečteno a podtrženo

Nokia 1600 není telefon, který by dokázal oslovit uživatele svým designem a i v kategorii do třech tisíc se podle nás najdou pohlednější modely. Pro starší uživatele nebo úplné začátečníky ovšem může být ideální. Oceňujeme velký font u SMS zpráv, mluvící hodiny a filtry na hovory i SMS. Startovní cena telefonu se zdá trochu vysoká, ale až se přiblíží hranici 2000 Kč, mohl by sklidit úspěch.

