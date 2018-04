Super levné a úplně hloupé mobily u Microsoftu přežijí

Nokia 130 je prvním zbrusu novým obyčejným telefonem značky od doby, kdy finskou mobilní divizi převzal Microsoft. Jde o jednoduchý telefon s klasickou klávesnicí a jen základní výbavou, který je určen především pro rozvojové trhy, kde bude zákazníky lákat nízkou cenou. Ta byla stanovena na 19 eur, ke kterým je třeba připočíst daň. S ní by tak u nás mohla novinka stát asi 650 korun.

Series 30 žije dál

Nokia 130 asi není telefonem, který bude budit velkou pozornost. Určen je především na trhy, kde je i telefon za zhruba tisíc korun příliš drahý. Jenže novinka je důkazem toho, že ty nejobyčejnější telefony (zatím) u Microsoftu přežijí. A to přitom firma v poslední době začala do modelových řad Nokie hodně řezat a ruší, co se dá. Nejprve přišlo oficiální zrušení androidí řady X (více o konci Nokia X), pak jsme se dozvěděli i o konci telefonů Asha a Series 40 (více zde). Slušně vybavené tlačítkové nokie tak budou zanedlouho také minulostí.

Jen o nejlevnějších modelech postavených na platformě Series 30 Microsoft dosud mlčel, což nasvědčovalo tomu, že by tato řada mohla přežít. Je to logické. Chytré telefony zatím Microsoft do cenové kategorie zhruba pod tisíc korun dostat neumí (a v praxi ani jiní výrobci), pro tuto skupinu zákazníků by tedy neměla firma co nabídnout. V kategorii nad tisíc korun pak převezmou vládu lumie.

Ústy ředitelky divize mobilních telefonů Jo Harlowové to teď Microsoft potvrdil. V rozhovoru pro portál re/code řekla: „Microsoft nemá žádný projekt, kterým by mohl tyto zákazníky oslovit.“ Dále říká, že více než miliarda lidí stále nemá telefon a že právě segment těch úplně nejobyčejnějších přístrojů je stabilní a rostoucí, na rozdíl od kategorie běžných „hloupých“ telefonů. Místo nich už si zákazníci kupují smartphony, ale v nejlevnějším segmentu to zatím nejde.

Harlowová argumentuje tím, že zákazníci, kteří si některý z nejlevnějších modelů koupí, se stanou součástí ekosystému Microsoftu a založí si například svůj microsoftí účet. Z toho může firma v budoucnu těžit. Podobným způsobem ovšem donedávna argumentovala i ve prospěch řady X, která byla následně po uvedení modelu X2 zrušena.

Obavy, že by se u Series 30 opakoval stejný scénář, ovšem nejsou na místě, alespoň zatím. Řada X totiž neměla v nabídce Nokie takové opodstatnění, konkurovala nejlevnějším lumiím. To u obyčejné Nokie 130 nehrozí.