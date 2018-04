Nokia 1110 - nejlevnější Nokia široko daleko

Název napovídá, že Nokia 1110 navazuje na nejjednodušší model v nabídce finského výrobce – 1100. Výbava obou modelů je téměř identická a zaměřují se i na stejnou cílovou skupinu. Novinka přichází na trh ruku v ruce s dalším levným modelem 1600. Od toho se liší zejména klávesnicí a displejem – tentokrát není barevný.

Superlevné telefony dokáží významně ovlivnit pozici výrobce ve světových žebříčcích, ale zájem je o ně zejména na rozvojových trzích. V Evropě už má většina uživatelů své první mobilní krůčky za sebou a raději volí pokročilejší modely. Nejlevnější telefony přesto zůstávají oblíbenou kategorií pro školáky nebo důchodce. Co jim může Nokia 1110 nabídnout?



Nokia 1100 a její následovnice 1110 a 1600

Vzhled - hlavně nenápadně

Jak už to u nejlevnějších telefonů bývá, ani Nokia 1110 zrovna nehýří designovými experimenty a výstřelky. Stejně jako nedávno testovaný model 1600 má tvar prostého kvádru o rozměrech 104 × 44 × 17 mm a váží přijatelných 80 g. Na první pohled je patrné, že jde o jeden z levných modelů. Přesto nás příjemně překvapila jeho poměrně bytelná konstrukce. Ve své kategorii se nemá za co stydět. Výrobce slíbil i řadu výměnných krytů, které by mohly designově velice chudý přístroj oživit.

Klávesnice nedoznala od stařičké Nokie 1100 žádných převratných změn. Plastová tlačítka jsou dostatečně velká a i jejich popisky jsou dobře čitelné, takže s psaním opravdu nejsou žádné problémy. Na rozdíl od svého předchůdce ovšem výrobce u tohoto modelu ustoupil od jednoduchého ovládacího tlačítka Navi Key, což je podle našeho názoru škoda. K dispozici je standardní čtyřsměrná navigační klávesa charakteristická pro Nokie Series 40. Bílé podsvícení klávesnice je dostatečné a umožní vám pohodlnou práci s přístrojem i ve tmě.

Nokia 1110, podobně jako ostatní low-endy od severské jedničky, nemá žádná boční tlačítka ani jiné neobvyklé ovládací prvky. Kryt baterie drží pevně, ale zkušenosti s ostatními bratříčky 1110 naznačují, že časem by mohl mít nepatrnou vůli. Použitý Li-ion akumulátor má kapacitu 900 mAh. Podle údajů výrobce by měl vydržet až 17 dní v pohotovostním režimu nebo 5 hodin hovoru. Naše vlastní měření tento údaj v podstatě potvrzují. Při běžném používání přístroj vydržel bez nabití zhruba pět dnů.

Displej a menu - netradiční inverze

Displej je bezesporu jedna z věcí, které odlišují 1110 od jejích konkurentů. Výrobce zvolil jednoduchý monochromatický displej s rozlišením 96 × 68 obrazových bodů. Zajímavé je inverzní zobrazení, kdy se na černém pozadí zobrazují bílé znaky a ikony. Podle reklamních materiálů by toto zobrazení mělo napomáhat lepší čitelnosti na přímém slunečním světle. Ačkoliv se nám to při premiéře telefonu příliš nezdálo, po srovnání s běžným černobílým displejem musíme dát výrobci za pravdu. Pouze nám vadí, že při zhasnutém podsvícení nejsou na displeji téměř vůbec vidět přijaté zprávy , čas ani ztracená volání.

Do menu se tradičně dostanete stiskem levé kontextové klávesy. Má podobu seznamu, kterým se pohybujete zleva doprava, či naopak. Kromě textových popisů jsou jednotlivé položky znázorněny jednoduchými ikonami. Vzhledem k absenci nějaké složitější grafiky je pohyb v menu velice rychlý a odezva je okamžitá.

Telefonování - silný reproduktor

Jednoduchý adresář je schopný pojmout 200 kontaktů, které tvoří pouze jméno a telefonní číslo. Pokud chcete, můžete si ke kontaktu přiřadit i jeden z připravených obrázků nebo speciální vyzváněcí melodii. Kvalita dostupných polyfonních vyzvánění je nadstandardní. Samotný adresář má formu seznamu, ve kterém se pohybujete nahoru a dolů pomocí ovládací klávesy. Vyhledávat lze i pomocí řetězce znaků.

K dispozici je samozřejmě i vibrační vyzvánění a tradiční výběr profilů. Ke kvalitě zvuku během hovoru nemáme žádné výhrady a i hlasitý odposlech je dobře slyšet. Podobně jako např. u Nokie 1600 je možné filtrovat příchozí hovory.

Zprávy

Nikoho asi nepřekvapí, že 1110 umí posílat pouze textové zprávy. Do paměti přístroje jich můžete uložit 60. Pro příznivce prediktivního psaní je k dispozici slovník T9 lokalizovaný do češtiny. Naopak jeho odpůrci ocení, že T9 lze trvale vypnout. SMS se píší s diakritikou. V menu si můžete nastavit, zda je má přístroj při odesílání zkracovat nebo ne. Standardně je nastaveno zkracování SMS, takže pokud používáte T9 a chcete posílat normální - 160 znaků dlouhé zprávy - musíte zabrousit do nastavení a zvolit si základní znakovou sadu.

Pozn. Dodatečně jsme zjistili, že tímto způsobem lze vypnout zkracování SMS i u před týdnem recenzovaného modelu 1600. Za tuto nepřesnost v minulé recenzi se omlouváme.

Editor zpráv zobrazuje, kolik jste již napsali znaků a v kolika zprávách bude váš text odeslán. Na výběr jsou také dvě velikosti písma. Při nastaveném velkém písmu se na displej vejdou pouhé dva řádky textu, ale zase jej přečte opravdu každý. Jako dobrý nápad se nám jeví tzv. rozdělovníky. To jsou seznamy kontaktů, kterým můžete posílat hromadné SMS.

Další funkce

Novinka nepodporuje WAP a pochopitelně tedy ani GPRS. Chybí i Java, fotoaparát a další funkce typické pro vyšší a střední třídu. Místo kalendáře přístroj nabízí pouze jednoduchý upomínkovač. Samozřejmostí je budík, který se může opakovat ve vámi vybrané dny. K dalším užitečným doplňkům patří kalkulačka, převodník jednotek, stopky nebo skladatel melodií. I tento model podporuje tzv. mluvící hodiny – pokud dlouze podržíte hvězdičku, přístroj vám lámanou češtinou ohlásí aktuální čas.

Proč ho koupit? snadné ovládání

mluvící hodiny

filtr na zprávy i na hovory

velký font u SMS Proč ho nekoupit? černobílý displej

chybí Java Kdy? Září 2005 Za kolik? 2490 Kč včetně DPH

Až budete mít opravdu dlouhou chvíli, můžete sáhnout po jedné ze tří implementovaných her. Jasnou jedničkou je návrat starého dobrého Hada, tentokrát pod jménem Snake Xenzia. Zbylé dvě se nám pro jejich přehlednost nepodařilo během testování pochopit.

Sečteno a podtrženo

Za cenu na hranici 2500 korun najde Nokia 1110 celou řadu konkurentů. Od prvního pohledu na telefonu poznáte, že patří k těm nejlevnějším a zejména levné modely značky Siemens budou novince v této kategorii tvrdou konkurencí. Ve srovnání se stařičkou Nokii 1100, kterou na trhu nahradí, je nám trochu líto, že výrobce upustil od jednotlačítkového ovládání – ty čtyři směry opravdu nemáte u tohoto modelu k čemu využít.