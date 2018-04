Nokia 1100 - nejlevnější Nokia živě na Invexu (fotogalerie)

Vedle extravagantních novinek Nokie (7600, 3200, 2300 a dalších), vypadá nový low-end 1100 jako chudý příbuzný. Má totiž jen tu nejzákladnější výbavu a poměrně konzervativní design. Bude však velmi levný a to by z něj mohlo udělat jeden z nejdůležitějších telefonů výrobce. Zákazníků, kteří hledají velmi levný telefon je stále dost i u nás, natož pak v zemích východní Evropy. Nokia 1100 by měla stát pod 3 000 Kč, takže by se měla o přízeň zákazníků utkat s super low-endy, jako je Siemens A52, nebo Alcatel OT331.

Nokia tento low-end představila koncem letošního srpna spolu s modelem 2300 v Moskvě. Oba modely se ale začnou prodávat asi až v listopadu letošního roku. Výbava Nokie 1100 je jen ta nejzákladnější, odpovídající dané cenové kategorii. Telefonu chybí GPRS, Wap a vnitřní telefonní seznam pojme jen 50 záznamů. Do paměti telefonu se pak vejde i stejný počet textových zpráv. Více informací o nové low-endové Nokii 1100 najdete v tomto článku a v naší databázi telefonů.

Nová Nokia 1100 je docela malý a lehký telefon, i když mezi ty "nej" přístroje rozhodně nepatří (rozměry: 106 x 46 x 20mm; hmotnost: 86 gramů). Použité plasty jsou kvalitní a slušné i je i celkové zpracování telefonu.

Displej nové Nokie je monochromatický, má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů a je žlutozeleně podsvícený (stejně jako klávesnice). Na displej se vejdou tři nebo čtyři řádky textu - jeho velikost lze změnit.

Klávesnice je netradiční, má všechna tlačítka v jednom bloku. Podle výrobce má být silikonová, což ale nemůžeme potvrdit (jedná se o mikrospínače, nikoliv o gumová tlačítka). Je však velmi kvalitní a dobře se na ní píší SMS. Nokia prostě klávesnice umí. Inovací je tlačítko pro vypnutí telefonu na přední straně telefonu a hlavně navigační klávesa NaviKey, ke které se zhruba po roce výrobce navrací. I když ji už tak neříká.

Boky telefonu mají drážky, aby telefon v ruce neklouzal. V horní části telefonu je velmi intenzivní dioda sloužící jako svítilna a dvě oka pro poutko. Zadní kryt baterie drží na telefonu velmi dobře.

Displej je poměrně velký, ale u testovaného vzorku měl poněkud slabší kontrast. Kdo si již odvyknul na ovládání jen pomocí jedné kontextové klávesy (jako u modelů 3310 a 3330), bude si muset na NaviKey zase zvykat... U vyšších modelů ale výrobce zůstane věrný ovládání pomocí dvou kontextových kláves.

Odstrojit Nokii 1100 není žádný problém. Přední část jde dolů celá, u zadní části lze sundat jen kryt baterie. Boky a zadní horní část zůstávají na korpusu telefonu.

Telefon se bude dodávat v několika barevných variantách. Díky výměnným krytům si určitě vyberete. Na obrázku je černá, červená a modrá varianta - červená se nám líbila nejvíce. Klávesnice a horní přední část telefonu je ve všech případech stříbrná, boky a horní zadní část pak šedivá.