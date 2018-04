Nejlevnější Nokia se začíná prodávat. Má speciální Android

Nokia začíná v Česku prodávat tři z pěti „barcelonských“ novinek. Jsou to smartphony, které budou tvořit jádro nabídky značky pro letošní rok: typy 1, 6.1 a 7 Plus. Nová jednička se začne prodávat nejspíš koncem měsíce, cena v e-shopech je stanovena na 2 499 korun, je to tedy nejlevnější smartphone značky Nokia po jejím obnovení. I tak je cena trochu zklamáním, pouhým přepočtem z částky zveřejněné při uvedení nám vycházela cena do dvou tisíc korun.

Ale i tak dovede model 1 zaujmout. Používá speciální operační systém Android Oreo Go Edition, který je pro levné smartphony s nevelkým výkonem optimalizovaný. A zdá se, že to nese své ovoce, smartphone již máme k dispozici a první dojmy jsou překvapivě pozitivní. Líbí se nám i fotoaparát, který na danou cenu dělá docela hezké fotky a disponuje třeba funkcí HDR. První dojmy přineseme již brzy.

Druhou novinkou, kterou už můžete najít na pultech obchodů, je model 6 pro letošní rok. Při uvedení o něm Nokia mluvila jako o typu 6 (2018), ale oficiální obchodní označení je nakonec Nokia 6.1. Tato novinka stojí 6 999 korun a oproti loňskému typu 6 za to zákazník dostane smartphone s menšími rámečky okolo 5,5palcového displeje a hlavně výkonnější čipset Qualcomm Snapdragon 630. I zde tedy systém, kterým je opět čistý Android 8, tentokrát z iniciativy Android One, funguje hezky plynule a svižně.

Třetí novinkou je model Nokia 7 Plus, který jsme vám už krátce představili v našich prvních dojmech. Je to telefon vyšší střední třídy, který však může konkurovat i špičkovým smartphonům. Těm se přinejmenším vyrovná i v kvalitě zpracování a stylu, je to skutečně povedený kousek. Stojí 9 999 korun, což je vzhledem k moderním funkcím, velmi dobré výbavě a povedenému fotoaparátu zajímavá částka.

Na zbylé dvě novinky z Barcelony si ještě počkáme. Kdy přijde na trh luxusní Nokia 8 Sicrocco, zatím není jasné, ale mělo by to být nejspíš v průběhu května. Totéž platí o retro modelu Nokia 8110 4G, na který mnoho fanoušků čeká.