Recenze: Nokia 1 má výměnnou baterii i kryt a speciální Android

Úplně ty nejlevnější smartphony nedávaly v posledních letech moc smysl. Jejich hardware byl na operační systém Android dost slabý a jejich používání bylo velké utrpení. Google se to rozhodl s odlehčenou verzí systému Go Edition napravit, ale i tak zůstává spousta věcí v rukou výrobců.

Nokia, která po svém návratu do světa smartphonů prostřednictvím firmy HMD Global vsadila na čistý Android, dává naději, že i levný smartphone by mohl být použitelný. A to navzdory tomu, že loňské modely z nižších řad zrovna moc odladěné nebyly a dalo se poznat, že hardware nestíhá. Letos přitom zamířila značka modelem 1 z hardwarového hlediska ještě níže, takže tu je určitý důvod k obavám.

Na druhou stranu je HMD Global firma o rok zkušenější a levný model byl po celou dobu připravován jako ta nejdostupnější alternativa. A po našem testu Nokie 1 můžeme konstatovat, že na tom něco bude. Naše očekávání nesplnila Nokia 1 na 100 %, ale to snad ani není u takto koncipovaného kousku možné – přece jen jsme hodně zhýčkáni z drahých modelů. Ale jako levný chytrý telefon Nokia 1 funguje.

Plusy a minusy Proč koupit? kvalitní zpracování

odlehčený Android Oreo Go Edition

dobrý telefon pro začátečníky

Proč nekoupit? pomalejší reakce systému

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 2 499 Kč

Trochu potíž je ale v tom, že u nás vlastně Nokia 1 levná není. S cenou 2 499 korun se sice řadí k těm nejdostupnějším smarpthonům na trhu, ale ve světě prostě stojí méně. Odůvodnit to jde tím, že je Nokia 1 určená pro jiné trhy – Indii, Pákistán, Indonésii a další, tam se jí prodají kvanta. Ve „zhýčkané“ Evropě je to vlastně okrajovější model, a to bohužel zákazníci zaplatí.



Potíž je v tom, že konkurence dovede jen za pár stovek navíc nabídnout mnohem vybavenější kousky, takže přes veškerou snahu v našich končinách postrádá Nokia 1 smysl. Vždyť i vybavenější Nokia 2 bude jen o pět stovek dražší a je to mnohem komplexnější stroj.

Jaká je výbava?

Opravdu základní. Nokia 1 je levný model každým coulem, má slabý procesor MediaTek MT6737M a 1 GB RAM, displej má úhlopříčku 4,5 palce a rozlišení 854 x 480 pixelů. Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB, foťák je pětimegapixelový a čelní pak dvoumegapixelový. Telefon podporuje LTE sítě, ale to je asi jediný modernější prvek výbavy, chybí cokoli z prvků jako čtečka otisků prstů, NFC nebo třeba novější USB-C konektor. Obyčejná výbava by ale nemusela nenáročným uživatelům vadit.

Co zpracování?

Nokia 1 je telefon postavený z plastů, ale kvalitně. Design rozhodně nectí žádný z módních trendů, tím ale vlastně Nokia 1 docela příjemně vybočuje z davu a působí docela sympaticky. Testovaná tmavě modrá varianta je trochu usedlá, barevné verze jsou příjemně nápadité a výrazné a Nokii 1 to sluší. Plast je kvalitní a zdá se, že něco vydrží.

Dá se to používat?

Odpověď na tuto otázku je potřeba rozdělit do dvou rovin. Z hlediska výbavy nás vlastně nejvíc štvala nutnost telefon neustále odemykat „po staru“, ale to mnoho uživatelů řešit nemusí. Řada lidí je na PIN nebo jiné podobné zabezpečení zvyklá, takže po čtečce otisků netouží.



Pak je tu displej: Nokia 1 je dnes vlastně jeden z mála telefonů s tak malým displejem. A vlastně to není tak špatné, jak jsme si mysleli. Na dané úhlopříčce je rozlišení snesitelné a displej nám v rámci možností přišel „v pohodě“. Je to IPS panel, má dobré pozorovací úhly a solidní barevné podání. Pravda, obraz není tak ostrý, jak jsme zvyklí, ale dá se s tím žít. Důležité je, že jsme schopni v telefonu používat většinu aplikací, na které jsme zvyklí a Nokia 1 je skutečně chytrý telefon, ne jen nějaká polovičatá náhražka.

Druhou rovinou je stránka samotného systému. Na tak slabém hardwaru ani odlehčený Android nefunguje zcela perfektně a při náročnějších úkolech je třeba čekat. Běžné procházení systému je překvapivě plynulé, ale jakmile je potřeba trochu „zabrat“, telefon se očividně zadrhává.



V našich končinách se dají koupit jen o něco málo dražší telefony, které budou fungovat lépe – ale pro trhy a cílovou skupinu, pro kterou je Nokia 1 určena, toto dává smysl. Telefon není kdovíjak rychlý a na bryskní multi-tasking je třeba zapomenout, ale splní to, co co slibuje.

Opravdu zvládne všechno?

Ano, do Nokie 1 jsme nainstalovali (vyjma náročnějších her) všechny běžné aplikace, které používáme, a ve vnitřní paměti nám zbylo i trochu místa na běžné fungování. Telefon má samozřejmě slot na microSD karty, takže lze situaci s pamětí zlepšit. Spouštění některých aplikací trochu trvá, ale fungují, korektně fungují i notifikace a další funkce, na které jsme zvyklí.

Co foťák, má to cenu?

Pětimegapixelový foťák Nokie 1 má přisvětlovací diodu, ale chybí mu ostření a další modernější prvky a funkce. Na základní dokumentaci to stačí, v dobrých podmínkách jsou výsledky překvapivě solidní, ale jinak Nokia 1 samozřejmě za zbytkem běžné produkce zaostává.

Chybí zejména ostření, zapomenout je třeba na fotografování čehokoli z blízka a i třeba obyčejné ofocení dokumentu může být potíž. V horších světelných podmínkách pak rychle Nokia 1 ztrácí, ale za hezkého světla jsou výsledky solidní. V kontrastech je Nokia 1 trochu kreativní, ale někdy to může přinést zajímavé efekty. Překvapivě má fotoaparát funkci HDR a byť ukládání takové fotky trvá, výsledek je překvapivě dobrý.

Jaká je výdrž baterie?

Ta je dobrá. Do rozebíratelného těla (takových už dnes moc není) se vejde výměnná baterie s kapacitou 2 150 mAh, Vzhledem k tomu, že jde o základní smartphone se základní výbavou, u kterého možná nemusí být vytížení příliš veliké, je to dostatečná kapacita. Ale výrazně z normálu Nokia 1 nevybočuje, takže den nebo dva na jedno nabití je realistická hodnota.

Mám si ji pořídit?

Upřímně, v situaci na českém trhu není Nokia 1 zrovna dobrá koupě. Ano, určitě se i u nás najdou uživatelé, kteří ji ocení: kdo chce opravdu základní model s jednoduchou nekomplikovanou výbavou, třeba s výměnnou baterií a krytem, ten najde v Nokii 1 zalíbení. Posloužit může jako záložní smartphone, může to být první telefon pro nejmladší uživatele – ale i v takových případech je tu možná několik jiných možností s trochu lepší výbavou.

Zatím jsme nemohli otestovat třeba Alcatel 1x, ale víme, že jeho displej odpovídá moderním trendům a foťák je mnohem nadějnější, než u Nokie 1. Telefon má také Android Oreo Go Edition, takže by v praxi mohl fungovat podobně. Značka Honor pak za 2 799 korun čerstvě nabízí model 7s, který má výrazně lepší výbavu a už se obejde bez odlehčeného Androidu – je otázka, zda je to správně, ale minimálně po stránce výbavy a funkcí je to dospělejší telefon, za který si oproti Nokii 1 připlatíte jen 300 korun.

A tak je to s mnohými dalšími soupeři. Nokia 1 je vlastně dobrý základní smartphone: jen je prostě na to, co umí, v našich končinách drahý. Nokia 1 je ale společně se svými konkurenty určitým příslibem toho, že základní smartphony možná zase začínají mít smysl, už to není takové utrpení, jako donedávna, kdy měly základní smartphony zastaralý systém a půlka běžných funkcí na nich v praxi vlastně nefungovala.