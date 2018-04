Nokia chystá překvapení a také úplně nejlevnější smartphone

Zatím je nejlevnější chytrou nokií model 2 (Levná Nokia 2 oficiálně představena. Její předností bude výdrž baterie). To se zanedlouho změní. Podle obvykle dobře informovaného ruského novináře Eldara Murtazina chystá Nokia ještě levnější model.

Nokia 1 bude velmi jednoduchý smartphone s čistým Androidem. Patřit bude do iniciativy Android Go. Zaručena tak bude bezproblémová aktualizace odlehčeného systému od Googlu.

Smartphone dostane jen HD displej (1 280 x 720 obrazových bodů), který bude typu IPS. Operační paměť bude mít kapacitu jen 1 GB, to by však pro platformu Android Go mohlo stačit. Uživatelská paměť bude skromných 8 GB.

Nokia 1 nebude jediný model, se kterým chce Nokia zaútočit na trh levných smartphonů. Nový vlastník značky Nokia, společnost HMD Global, si totiž zaregistroval značku Asha. Tu už staré nokie používaly.

Dříve byly modely Asha „hloupé“ mobily určené pro využití sociálních sítí. Nyní se očekává, že půjde o smartphony té nejnižší kategorie, ale možné jsou i jiné scénáře. Více se asi dozvíme na veletrhu MWC na konci února.