Mobilní revoluce v Polsku: neomezený tarif měsíčně za 56 až 354 korun

Tarif polského virtuálního operátora Nju Mobile má zajímavou skladbu. Měsíčně stojí od 9 zlotých, což je v přepočtu asi 56 korun, po 57 zlotých, tedy asi 354 korun.

První částka je minimální měsíční platba, i kdyby zákazník svůj mobil vůbec nevzal do ruky. Naopak druhá ve výši 354 korun je maximální platba za neomezené volání, SMS a MMS v rámci Polska a k tomu 1 GB dat.

Tarif je tak flexibilní a zákazník platí jen podle toho, kolik spotřebuje. Každá služba má měsíční limit, po jeho překročení jsou již služby neomezené za celkovou výše uvedenou sumu.

Základní sazba za minutu hovoru je přibližně 1,20 koruny za minutu (0,19 zlotého). Pokud však zákazník provolá za měsíc více jak 150 minut, už za další neplatí. Maximální cena za volání je tak nastavena na 180 korun (29 zlotých).

Stejně to funguje u SMS a MMS. V prvním případě je cena za jednu zprávu 55 haléřů, za MMS pak 1,20 koruny. Celkově ovšem zákazník za oba typy zpráv měsíčně neutratí více než 56 korun. Do této sumy platí za jednotlivé zprávy.

U datových přenosů jsou data účtována po 1 MB za 1,20 koruny. Ale po překročení částky 118 korun už dále neplatí až do limitu 1 GB přenesených dat. Stejně jako u tuzemských operátorů se pak přenos dat nezastaví, ale zpomalí na rychlost 16 kbps. V nabídce jsou ovšem další balíčky: dalších 350 MB stojí 31 korun a 700 MB je za 43 korun.

I když zákazník vyčerpá všechny limity a dostane se do neomezeného volání a zpráv, tak je cena výborná. V přepočtu 354 korun je zhruba polovina toho, co po české mobilní revoluci platí zákazníci u nás. A je to i výrazně méně než u ostatních polských operátorů. Nejlevnější operátor Play dosud nabízel neomezený tarif v přepočtu za 560 korun, ale jen s 500 MB dat (více zde).

Navíc nabídka ostatních polských operátorů je navíc podmíněna ročním úvazkem, zatímco Nju Mobile žádný nepožaduje. V Česku platí ceny okolo 750 korun vždy s dvouletým úvazkem, bez něj rostou o 150 až 200 korun.

I z toho je patrné, že ceny mají stále kam klesat, především u nízkonákladových virtuálů s omezenou zákaznickou podporou a bez kamenných prodejen. A je jedno, jestli patří virtuál operátorovi s infrastrukturou, nebo je to nezávislý subjekt.

Nju Mobile pak má ještě jednu zajímavou službu. Pokud zákazník nezaplatí fakturu, služba mu je zablokována. Pro rychlou aktivaci pak stačí koupit předplacený kupón, a tarif si tak dobít. Pak je však nutné účet zaplatit, jinak je smlouva zrušena a tarif se převede na předplacenou kartu.