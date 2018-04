Nižší hovorné u Paegasu

Majitelé tarifního programu Paegas 60 nyní ušetří 100 korun měsíčně, protože právě o tuto částku Paegas snižuje měsíční paušální poplatek. Vzhledem k tomu, že tarif Paegas 60 patří k nejoblíbenějším tarifním programům tohoto operátora, jde jistě o velmi zajímavou nabídku. Každý uživatel programu Paegas 60 (nebo starších programů Aktiv, Aktiv Klasik, Ekonom) má nyní navíc možnost získat druhou SIM kartu, což dosud mohli pouze uživatelé minimálně programu Paegas 120. Druhá SIM se objednává telefonicky, zákazníkovi ji doručí pošta a za její aktivaci, která probíhá také prostřednictvím telefonu, se nic neplatí.

Pokud někdo nabídku druhé SIM karty využije, uživatel druhé karty má přístup ke všem službám odpovídajícím tarifnímu programu.

Aby si uživatelé vyšších tarifních programů nepřipadali ukřivděně, mohou zdarma získat ne jednu, ale rovnou dvě další SIM karty.

Aktivace nedotovaného telefonu navíc nyní přijde u Paegasu na 1499 korun, oproti dřívějším 2395 korunám.

Zlevňování u Paegasu vzali opravdu z gruntu. Úspor se totiž dočkají i zákazníci s programem Paegas 20. Cena hovorů do pevné sítě od začátku května klesla na 8,50 za minutu a pro ty, kteří používají doplňkovou službu Nonstop, dokonce na 6,80 za minutu.

RadioMobil tak pokračuje v dříve nastoupeném trendu, ve světě známém jako Friends and Family a hledá další způsoby, jak z jednoho zákazníka udělat jednoho až dva další. Protože je to způsob na němž zákazníci určitě ušetří, můžeme jej za to jen pochválit.

Protože Paegas je hlavním partnerem naší fotbalové reprezentace, rozhodlo se jeho vedení podpořit naše dřímající fandovství tím, že ke každé nové aktivaci, včetně koupě Twist sady nebo dokonce samotné předplacené karty, dostane zákazník dres našich fotbalistů. Tato akce bude trvat do konce června.

Pokud by se k podobnému kroku odhodlal i EuroTel, dalo by se v době mistrovství světa nebo Evropy snadno poznat, kdo používá kterého operátora.

Na závěr ještě technická novinka. Dlouho očekávaný telefon Siemens C35i, který podporuje WAP, je již možné u Paegasu koupit. Nabídka WAPových telefonů u Paegasu se tak rozrostla na čtyři (Nokia, 2xMotorola a Siemens). Cena C35i navíc není nijak nedostupná - ve Twist sadě je za 8999 korun a pro ty, kteří uzavřou s operátorem smlouvu stojí jen 4999 korun českých.

Pokud chce někdo z majitelů mobilů jiných operátorů nyní psát rozhořčené maily, nemusí. Stačí když počká na reakci toho svého. O tom nakonec konkurenční boj je.

Protože se zřejmě přesto objeví několik nespokojenců, dovolím si připomenout, že v naší redakci nepoužíváme mobily jen jednoho operátora.