Nízkorozpočtový manažer - recenze Nokie 6070

Nokia se snaží konsolidovat síly v nižší třídě telefonů, kde stále nemůže navázat na úspěch legendárních modelů 3210 a 3310. Nový model 6070 pak není jen nástupcem modelu 6030, ale funkčně také nahrazuje celkem populární Nokii 6020. Z obou telefonů přebírá několik prvků výbavy a samozřejmě k tomu přidává i něco navíc.

Asi nejdůležitější inovací, kterou se novinka oproti předchůdci může pochlubit, je fotoaparát. Zákazníci pak jistě ocení lepší displej, ale drobných vylepšení se vlastně dočkala celá výbava přístroje. Kdo touží po bohatě vybaveném multimediálním přístroji, nenajde v této novince Nokie svého favorita. Ten kdo však potřebuje praktický mobil pro každodenní práci, bude s novinkou spokojen.

Předchůdci v podobě Nokie 6020, 6030 a špičková manažerská Nokia 6233

Vzhled a konstrukce – malá 6233

Nokia 6070 pokračuje v designovém trendu nastoleném předchůdci. Podstatně více se ale přiblížila vzhledu špičkového manažerského telefonu výrobce, Nokii 6233. S rozměry 105 x 44 x 18 mm padne 6070 příjemně do ruky, hmotnost 88 gramů potom v kapse nijak tížit nebude. Ačkoli je celá z plastu, konstrukce je velmi pevná a nikde nic nevrže. Použité materiály působí velmi kvalitně a telefon rozhodně nevypadá jako low-end.

Obzvláště pěkně vypadá stříbrná navigační klávesa s potvrzovacím středem, dojem ale může trochu kazit numerická klávesnice. Tlačítka sice pokrývají celou plochu, ale z jejich střední části teprve vystupuje samotná oblá klávesa. Toto dvojí linkování působí poněkud rušivě.

Designově čisté jsou naopak boky telefonu vyvedené taktéž ve stříbrné barvě. Levý bok ukrývá pouze tlačítka pro ovládání hlasitosti, pravý schovává infraport a mřížku hlasitého reproduktoru. Zadní část telefonu je skoro celá šedivá, jednolitou plochu narušuje pouze stříbrný pásek v horní polovině, který ukrývá čočku fotoaparátu a zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Trochu proti současným trendům vybavila Nokia telefon výměnnými kryty. Bohužel mnohdy protichůdná snaha výrobce vyrobit kvalitní telefon s pevnou konstrukcí a vůlí nabídnout výměnné kryty si vybrala u našeho zkušebního vzorku svou daň. Západky předního krytu totiž nevydržely a již při prvním opětovném nasazení krytu na telefon se zohnuly. Spodní část předního krytu tak již nedoléhala zcela přesně a při promačkání vydávala pazvuky.

Vnější prohlídku telefonu ještě dokončíme krátkým pohledem na horní a spodní stranu telefonu. Ta horní ukrývá pouze obligátní vypínací tlačítko. Nokia se poučila a tlačítko je poměrně velké a dobře se tiskne. Na dolní straně pak najdeme nový miniaturní konektor nabíječky a datový konektor pop-port.

Baterie - měla by vydržet

Při poměrně krátkém testování jsme nemohli přesně změřit výdrž baterie telefonu. Z krátkodobých zkušeností ale můžeme usoudit, že by Nokia 6070 neměla patřit k velikým žroutům energie. Ta trocha multimediálních funkcí ani důvod k vysoké spotřebě energie nedává. Troufáme se tak tvrdit, že by Nokia 6070 měla na jedno nabití vydržet bez větších obtíží zhruba čtyři dny.

Displej a ovládání – klasika

Displej Nokie 6070 je pasivní CSTN, zobrazí až 65000 barev a má rozlišení 128 x 160 bodů. To není žádná sláva, ale v této třídě to lze akceptovat. Displej je dobře čitelný i po zhasnutí podsvícení. Může se pochlubit dobrou čitelností i na přímém slunci, ale doporučujeme mít nastavené světlé grafické téma.

Ovládání se nese v tradičním duchu telefonů Nokia. Do menu se vstupuje stisknutím středového tlačítka. Hlavní menu může mít podobu seznamu jednotlivých položek, nebo matice ikon. V případě matice je ale menu stále skrolovatelné, ikon se na displeji zobrazí pouze devět, přitom v nabídce je položek 11. Pro uživatele, který nemá předchozí zkušenosti s telefony finské značky, může být počáteční orientace v menu a nastavení telefonu poněkud komplikovaná. Nokia si totiž tradičně libuje v umisťování nečekaných položek na nečekaná místa. Zkušení uživatelé se nad tímto ale ani nepozastaví.

V pohotovostním režimu slouží levá kontextová klávesa k spuštění menu často používaných funkcí, jehož položky lze libovolně nastavit. Pravá klávesa je pak vyhrazena vstupu do adresáře telefonu. Navigační klávesa obstarává pohyb v nabídce, v pohotovostním stavu lze jednotlivým směrům stisknutí nastavit spuštění libovolné funkce. Ačkoli je směrová klávesa vlastně jen uzoučkým rámečkem, tiskne se velice dobře a nechává tak pohodlný přístup k velkému potvrzovacímu středu. Pravdou ovšem je, že tato kombinace nemusí vyhovovat silným prstům.

Výtku nelze mít ani k numerické klávesnici. Ta zajisté bude vyhovovat i velmi často píšícím majitelům. Design tady ustoupil účelnosti a jednotlivé klávesy jsou díky výstupkům hmatově dobře rozlišitelné.

Telefonování a zprávy - téměř kompletní výbava

Na svou třídu se může Nokia pochlubit výborným telefonním seznamem, který si téměř v ničem nezadá s podstatně dospělejšími modely. Místo je tu pro 500 vícepoložkových kontaktů, u nichž můžete mít uloženo až 6 různých údajů a obrázek. Vyhledávat mezi nimi lze postupným psaním znaků, dá se zvolit, zda má telefon zobrazovat kontakty na kartě SIM, v paměti telefonu, nebo obojí. Kontakty lze třídit do skupin a podle nich pak také filtrovat příchozí hovory v jednotlivých profilech. Když už jsme u profilů, ty se dají přepínat tlačítkem na horní straně telefonu a v menu se také dají zapnout jako dočasné.

Kvalita telefonního hovoru nikterak nevyčnívá z davu, překvapí poměrně dobře funkční hlasitý odposlech. Na příchozí hovor upozorní 24hlasé polyfonní melodie, novinka ale zvládne vyzvánět i ve formátu MP3. Jenže vnitřní paměť telefonu pojme pouhé 3 MB dat, což nestačí ani na jednu oblíbenou písničku. V telefonu si tak užijete pouze MP3 melodie pro něj speciálně krácené.

Pro psaní zpráv je Nokia 6070 vybavena výborně. Jednak je tu již zmiňovaná kvalitní klávesnice a telefon také disponuje tradičně kvalitním editorem zpráv. Prediktivní slovník T9 píše s diakritikou, tu ale při odeslání ořeže. V průběhu psaní zprávy je neustále vidět, kolik znaků zbývá do konce aktuální části zprávy. Jednotlivé části následně telefon počítá a jejich počet zobrazuje. Při psaní i čtení zpráv jsou k dispozici na výběr tři velikosti písma. Při nejmenším se na displej vejde deset řádků textu, prostřední nabídne řádků šest a čtyři řádky písma při největším nastavení budou jistě vyhovovat osobám se slabším zrakem. Zpráv pojme telefon blíže neurčený dostatečný počet. Připraven je i archiv zpráv.

Pro Nokii 6070 není problém zvládnout i multimediální zprávy, jejich editor ale nezobrazuje přesně to, co uvidí příjemce. Za tímto účelem je nutné z menu při psaní zprávy zvolit náhled. Velikost MMS zprávy je stále omezena na 100 kB.

Mimo to je telefon připraven i na instant messaging, a disponuje jednoduchým emailovým klientem. Ten by měl zvládnout i přílohy, jenže k jejich ukládání není v telefonu příliš místa. Aplikace klienta je javová a její spouštění chvíli trvá. Navíc kompletní nastavení emailového účtu se musí provést úplně jinde, hluboko v nastavení telefonu. Klient zvládne obsluhovat poštovní servery POP3 a IMAP, které mohou být zabezpečené. Rovněž SMTP server odchozí pošty může používat zabezpečení.

Data a organizace času - chybí jen Bluetooth

Co se organizačních funkcí týče, je Nokia 6070 vybavena téměř kompletně. K dokonalosti chybí jen heslem chráněná schránka na kódy a hesla. Telefon tak nabídne budík, samozřejmě s možností opakování, kvalitní kalendář, kterému nedělají žádné problémy opakované události, úkoly, poznámky, kalkulačku, stopky a minutku. Nechybí ani možnosti synchronizace, na výběr je přímá synchronizace pomocí datového kabelu, nebo infraportu, synchronizovat lze ale i vzdáleně se serverem přes datové připojení.

Kromě GPRS třídy deset ovládá Nokia ještě EDGE třídy šest, nebo dnes již minimálně používané HSCSD. K počítači se lze připojovat již zmíněným kabelem, nebo infraportem, Bluetooth tentokrát chybí. K internetu se z telefonu připojíte vestavěným xHTML prohlížečem.

Zábava a personalizace - rádio, ale bez sluchátek

Nokia 6070 získala do vínku VGA fotoaparát, který potvrzuje fakt, že v poslední době jsou VGA čipy do telefonů dávány jen kvůli MMS zprávám. Jeho kvalita je totiž doslova příšerná. Volby nastavení jsou téměř nulové, zapnout lze pouze noční režim, samospoušť a sekvenční snímání. Velikosti obrázku jsou k dispozici dvě, 640 x 480 bodů, nebo portrétových 80 x 96 pro uložení ke kontaktu v adresáři. Volit lze tři stupně kvality fotografie. Natáčet lze také video v ubohém rozlišení.

Hlavním multimediálním lákadlem telefonu tak má být rádio. To je podle specifikací výrobce stereofonní, ale z nějakého záhadného důvodu najdete v balení s telefonem pouze obyčejnou bondovku. Je to naprosto nepochopitelný krok, obzvláště když k předchozímu modelu výrobce přibaloval sluchátka stereofonní, přestože rádio umělo hrát pouze mono. Pokud to tedy myslíte s rádiem vážně, budete si muset dokoupit alespoň redukci na vlastní sluchátka. Bondovka je dobrá tak akorát na poslech zpravodajství. Překvapivě dobrý výkon opět podává hlasitý reproduktor a rádio se tak dá poslouchat nahlas. Pro úplnost dodejme, že rádio umí hrát na pozadí. Telefon také nabídne hlasový záznamník, nahrávat lze i probíhající hovor.

Nezapomnělo se ani na Javu a telefon nabízí tři předinstalované hry pro ukrácení dlouhé chvíle. Jsou jimi Canal Control (variace na téma vodovodní potrubí), Golf Tour (graficky dost nepovedený golf) a Snake EX2 (co jiného, než populární had). Mezi javovými aplikacemi pak nalezneme převodník jednotek a světový čas.

Ani na možnosti personalizace není Nokia 6070 nijak skoupá. Poradí si s různými motivy, tapetami, spořiči obrazovky, logy operátora a podobně. Individuálně se také dá ladit barva písma, takže pokud například použijete tmavou tapetu displeje, můžete si navolit světlé písmo, aby byly údaje na displeji stále dobře čitelné.

Shrnutí – klasika, která neurazí

Proč ho koupit? Dobré zpracování

Solidní displej

EDGE

Kvalitní adresář a kalendář

Dobrá výdrž baterie Proč ho nekoupit? Malá paměť

Nekvalitní fotoaparát

Místo sluchátek je přibaleno pouze handsfree Kdy? Již v prodeji Za kolik? 4 190 Kč včetně daně

Nokia 6070 je elegantní telefon, který má dobrou šanci nahradit jak svého předchůdce - model 6030 - tak i populární a dobře prodávanou Nokii 6020.

A právě tak jako tyto modely, disponuje 6070 kompletními organizačními funkcemi a dokonce i slušnou datovou výbavou. Do kompletního manažerského telefonu tak schází snad jenom Bluetooth a datový kabel, který by byl přibalen.

Zábavy si naopak s tímto telefonem moc neužijete, fotoaparát je tragický, rádio v tomto modelu Nokia naprosto nepochopitelně zabila dodávaným monofonním handsfree sluchátkem, her se pak do nevelké vnitřní paměti vejde jen pár.

Z počátku prodeje jistě nepůjde o kasovní trhák, ale až spadne jeho cena ke třem tisícům, mohl by se z telefonu stát slušně prodávaný kousek, tak jako tomu je u Nokie 6020. Prostě mobil pro ty, co nepotřebují výjimečný přístroj vyčnívající z davu. Například v současnosti Nokii 6070 koupíte u Vodafonu za stejné peníze, jako stylový Sharp GX29. Větší kontrast mezi dvěma telefony stejné třídy asi budete hledat těžko. A Vodafone asi dobře ví, proč ve své nabídce staví tyto dva telefony proti sobě.