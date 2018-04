Nixxo – nejhranatější mobily na světě

Zakulacené telefony v dnešní době vyrábí kde kdo. Především u low-endů platí, že čím se telefon více podobá vejci, tím bude úspěšnější, tak to alespoň vypadá v plánech výrobců. Z úplně nových modelů tento trend potvrzují například Motorola T191, Siemens C45, nebo Alcatel OT311. Kulaté jsou pak i mnohé telefony vyšších kategorií a přístroj s ostře řezanými rysy již dnes najdeme snad jen v muzeu. V Evropě naprosto neznámý výrobce mobilních telefonů, korejský Nixxo, vsadil na opačnou kartu. Jeho dvě letošní novinky, modely NXG-8000 a NXG-8100 mají ostré hrany téměř všude. Zakulacená zůstala snad jen anténa.

Evropská měřítka pro současný design s přimhouřením obou očí splňuje druhý model, NXG-8100. Ten je trochu podobný starším Samsungům řady 2000, nebo aktuálnějšímu modelu N100. Stejně jako druhý GSM telefon v nabídce je 8100 duální s aktivním flipem, který v Asii nemůže chybět. Oč je model 8100 střízlivější, o to je NXG-8000 odvážnější. Již zevnějšek telefonu se zavřeným flipem naznačuje, že hrana střídá hranu. Po odklopení flipu pak najdete precizně seřazené klávesy, za jejichž zástup by se nemusel stydět ani regiment horských myslivců. Pěkně hranatá je i čtyřsměrná kurzorová klávesa, která perfektně zapadne do designu celého telefonu. I model NXG-8000 lze připodobnit k starším telefonům od Samsungu, což ale nelze výrobci vyčítat. Vždy je dobré mít svůj vzor. Tím byla pro Nixxo po stránce designu vedle Samsungu i Nokia, jejímž starším telefonům jsou velmi podobné modely CDMA (a to včetně vysouvacího flipu), které tento korejský výrobce také vyrábí.

Nixxo se vedle útoku na asijské trhy chystá i do Evropy, což deklaruje nejen v tiskových prohlášeních, ale i podporou několika západoevropských jazyků ve svých telefonech. Podle dostupných informací by se telefony Nixxo měly začít prodávat nejdříve v Itálii a to na přelomu letošního a příštího roku. Na co se mohou zákazníci těšit? Vedle neotřelého designu patří oba telefony Nixxa mezi velmi malé a velmi lehké. NXG-8000 je menší a lehčí než stájový kolega a jeho parametry jsou: 107,5 x 41 x 15,5 mm a váží pouhých 75 gramů. NXG-8100 váží o deset gramů více a jeho rozměry jsou 106 x 44 x 16,5 mm. První model se od druhého liší i displejem, který je sice v obou případech plně grafický, ale u osmitisícovky o poznání větší. Jeho rozlišení je 128 x 96 obrazových bodů, kolega pak nabízí jen 128 x 64 obrazových bodů. Oba telefony podporují i prediktivní vkládání textu, ale podle dostupných informací se u NXG-8000 jedná o slovník T9 a v druhém případě o slovník Zi, který jinak používá jen Alcatel.

Informace se rozcházejí i v implementaci WAPového prohlížeče. Asijské verze jej s největší pravděpodobností nemají, ale v Evropě by jej měly oba modely podporovat. Jinak ve výbavě telefonu nechybí standardní funkce běžné u nám známých přístrojů, jako je SIM toolkit, kalendář, alarm, vibrace, vnitřní telefonní seznam na 100 pozic, nebo třeba i dvě hry a podpora datových přenosů. Je zajímavé, jak jsou si asijské GSM telefony podobné. Jejich výbava je ve většině případů téměř identická, jako by jeden od druhého opisoval. Přitom na přání velkých koncernů dokáží asijské firmy do telefonu implementovat nejrůznější funkce, včetně podpory třetího GSM pásma, nebo i GPRS. Mnoho z neznámých „asiatů“ totiž vyrábí nám všem dobře známé telefony věhlasných značek. To platí především pro taiwanské firmy, ale je to možné právě i u Nixxa. Ten nabízí například GSM chipsety, které jistě některé další firmy používají. Dostupné informace však nejsou příliš konkrétní, hovoří se o korejském Maxonu. Dále Nixxo nabízí CDMA přístroje, mnoho pagerů, faxových přístrojů a také jeden povedený mikro MP3 přehrávač. Ten by se měl v příštím roce objevit i v GSM telefonu NXG-9100. O značce Nixxo tedy zřejmě ještě uslyšíme.