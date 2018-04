Herní mobily nikdy nebyly velkým hitem. Přesto se jeden blíží

O tom, že by společnost Nintendo mohla vstoupit na mobilní trh, se spekuluje již delší dobu. Skalní příznivci této herní společnosti by takový krok jistě uvítali. A možná právě nyní je ten správný čas, kdy by takové rozhodnutí firmě mohlo zajistit úspěch. Ačkoli dlouho odmítala přijmout fakt, že mobilní hry utlačují klasické videohry, nyní si užívá nevídaného úspěchu současného mobilního herního hitu.

Hra Pokémon Go pokořila jen v Google Play hranici padesáti milionů stažení, další miliony až desítky milionů stažení lze předpokládat v aplikačním obchodě Applu. A právě tento fakt by mohl Nintendu vstup na mobilní trh velmi usnadnit, u herní společnosti lze navíc předpovídat zacílení nového produktu. Při správném načasování by se totiž firmě mohlo podařit oživit nyní již zapomenutou kategorii herních mobilů.

Nintendo je japonskou Nokií Při nahlédnutí do historie Nintenda vyplyne na mysl podobnost s finskou Nokií, jejímuž vstupu do mobilního byznysu předcházela dlouhá cesta napříč různými odvětvími. Nintendo začínalo jako výrobce herních karet pro hru Hanafuda, jelikož běžné karetní hry byly v Japonsku považovány za hazard. Firma však koketovala i s hračkářským odvětvím, mezi její neúspěšné pokusy pak patří například obchodování s instantní rýží. Do pozice silné herní společnosti produkující vlastní herní konzole ji dostalo až soustředění na zábavní průmysl. Jednou z nejznámějších her Nintenda je Super Mario Bros. Současný herní hit, mobilní hra Pokémon Go, byl mohla Nintendo přimět ke vstupu na mobilní trh.

Ty se v minulosti nesetkaly s úspěchem, nicméně v době smartphonů, a tedy rozměrných dotykových displejů, by se mohla situace otočit. Například v případě Nokie působil její herní model N-Gage na tehdejším trhu spíše jako zjevení. V roce 2002 šlo o první mobilní herní konzoli, hernímu zaměření byl podřízen i design telefonu. Tento model však firmu značně potrápil, prodeje totiž dosáhly sotva třetiny původních předpokladů (více zde). O dva roky později to Nokia zkusila znovu, když představila kompaktnější N-Gage QD.

Poté však kategorie herních telefonů upadla v zapomnění, o její oživení se až v roce 2011 pokusila značka Sony Ericsson. Představením modelu Xperia Play tak vstoupila do vod, v nichž se jiní utopili. A ani v tomto případě tomu nebylo jinak. I mobil, kterému byl přisuzován status „možný zabiják herních konzolí“, skončil v propadlišti ději. Již čtyři měsíce od zahájení prodeje výrobce snížil ceny Xperie Play řádově o tisíce korun.

Přitom Xperie Play měla oproti N-Gage výhodu v rozměrném dotykovém displeji a také ovládací tlačítka nenarušovala vzhled telefonu, zpřístupnila se totiž až po vysunutí displeje. Úspěch herní xperii však nezaručila ani certifikace PlayStation od mateřské společnosti Sony.

Nintendo by se tak mělo minimálně poučit z dřívějších neúspěchů, které tuto mobilní kategorii od jejích počátků provázejí. Zásadní otázkou nicméně je, zda ke svému vstupu využije partnerství s některým ze zaběhnutých mobilních výrobců, nebo se vydá svou vlastní cestou. Zatímco v prvním případě by odpadly nemalé náklady na vývoj nového produktu, ve druhém by měla firma při vývoji ideální podoby telefonu volnější ruce.

Úspěch by totiž firmě mohla zajistit především možnost vkládat do jejího nového produktu herní cartridge z archivu hráčů. A prosazení příslušného slotu by se nemuselo Nintendu v případě partnerství s některým z OEM výrobců podařit. Je tedy na zvážení samotné firmy, která z možností pro ni bude schůdnější. Sama musí také zvážit, zda pro ni bude mít vstup na mobilní trh, na kterém se začínají kvůli sílící čínské konkurenci trápit i zavedení výrobci, nějaký přínos.