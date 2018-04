Zní to bláznivě, ale mobil půjde nabíjet i ze vzduchu

Nikola Labs z Ohia je firma, která jménem vzdává hold slavnému Nikolovi Teslovi. Firma připravuje pouzdro pro Apple iPhone 6, které umožní telefon dobíjet z elektromagnetických vln, které doslova poletují okolo nás. Společnost vysvětluje, že asi 97 % energie, kterou smartphone vydá na svůj rádiový provoz, je v podstatě zmařeno v éteru. Nové pouzdro umožní část této energie získat zpět.

Smartphone vložený v pouzdru tak vydrží na jedno nabití déle, protože pouzdro jej bude při provozu postupně lehce dobíjet. Firma slibuje, že výdrž telefonu by se měla prodloužit asi o 30 %, což rozhodně není zanedbatelné. Pouzdro nemá vestavěnu žádnou baterii, prostě postupně pomalu dodává energii zpátky do telefonu. Většinu dodané energie získá konverzí elektromagnetických vln vysílaných smartphonem zpátky na stejnosměrné napětí.

Technická novinka samozřejmě bude mít i určité nevýhody. Kromě toho, že pro prodloužení výdrže musí být pouzdro neustále nasazeno na telefonu, přijde tato technická zvláštnost na 99 dolarů, tedy asi 2 500 korun. Za takovou částku lze pořídit hned několik externích baterií, které prodlouží výdrž telefonu mnohem více. A navíc mohou být uloženy v tašce či kabelce a nebudou zvětšovat rozměry telefonu.

Pouzdro od Nikola Labs je tak spíš technickou ukázkou možností a pořídí si jej především fanoušci moderní techniky nebo možná ekologicky smýšlející jedinci – získaná energie je vlastně recyklovaná. Na druhou stranu jde o první komerční aplikaci této již nějakou dobu zkoumané techniky. Uvedení do praxe znamená, že technické řešení funguje a je připraveno na další vývoj.

Nikola Labs určitě nechtějí zůstat u jednoho pouzdra pro iPhone. Dá se předpokládat, stejné řešení přijde i pro další telefony a s postupným vývojem a miniaturizací bychom se pak mohli dočkat toho, že bude toto nabíjení z elektromagnetických vln vestavěno přímo do smartphonu. Časem by se mohla zvyšovat i účinnost. A smartphone, který sám svým provozem prodlouží výdrž třeba o polovinu oproti současnému stavu, to vůbec nezní špatně.

Navíc podobných „samodobíjecích“ řešení je ve vývoji více. Výrobci experimentují například se solárními displeji, které by také dovedly získat něco málo energie. První vlaštovka v podobě pouzdra od Nikola Labs by tak mohla popohnat vývoj i v případě těchto konkurenčních technologií.