Nikdy nebyl u Vodafonu. Přesto dlužil tisíce za nesjednané služby

Čtenář Petr (redakce zná jeho pravou identitu, ale nepřál si ji zveřejnit) zjistil svůj údajný dluh Vodafonu v okamžiku, kdy obdržel dopis od Českého telekomunikačního úřadu.

"Podle dopisu jsem si měl v období od 25.2. 2010 do 15. 5. 2010, tedy před více než rokem, objednat a neuhradit telefonní služby. Jelikož jsem si u Vodafone nikdy nic neobjednal, byl jsem přesvědčený, že šlo o omyl," napsal nám v mailové korespondenci.

Velmi krátce na to, v době, kdy u Vodafonu a ČTÚ zjišťoval na základě dopisu, o co se jedná, zjistil při žádosti o hypotéku, že je veden v registru dlužníku Solus a hypotéku na vyhlédnutou nemovitost nezíská. O omyl však nešlo. S nejvyšší pravděpodobnostní se stal obětí podvodu, kdy byly zneužity jeho osobní údaje k telefonickému sjednání paušálu u operátora Vodafone.

Vodafone se obejde bez podpisu i ukázání občanky

Petr se domnívá, že všechny jeho nesnáze začaly prodejem vozu. Na smlouvách, které si s kupujícím vyměnili, bylo k dispozici dostačující množství osobních údajů prodejce (rodné číslo, číslo občanského průkazu, datum narození), aby to postačovalo k telefonickému sjednání přechodu z předplacené karty na paušál u operátora Vodafone. Ten nevyžaduje podpis smlouvy.

"Převod předplacené karty na tarif umožňujeme provést telefonicky. Od zákazníka vždy požadujeme vedle jména, rodného čísla a adresy i číslo občanského průkazu, abychom ověřili, že nedošlo ke zneužití odcizeného dokladu. Občanský průkaz vždy kontrolujeme proti databázi kradených dokladů," popsala nám běžný postup Alžběta Houzarová z Vodafonu.

Ke sjednání paušálu tak nebylo potřeba nic, co by dokládalo skutečnou totožnost sjednávajícího, tedy ani podpis, ani nutnost ukazovat fyzickou podobu občanského průkazu. Někdo zkrátka využíval telefonické služby pod falešnou identitou čtenáře a neplatil je. Než Vodafone služby odpojil, stihl provolat 8 128 Kč.

V registru dlužníků snadno a rychle

K tomu se přidaly poplatky na vymáhání dluhu a právní zastoupení. Vznikl dluh jedenáct a půl tisíce korun. Upomínky údajně chodily na adresu, na které čtenář nebydlel, takže se o ničem nedozvěděl. Vodafone dal podnět k zanesení jména čtenáře do registru dlužníků Solus.

Čtenář dlouhou dobu nevěděl k případu nic jiného než číslo, na kterém byly sjednané služby provozovány. Po zadání čísla do vyhledávače čekalo Petra překvapení. "Našel jsem inzerát na prodej automobilu, podaný 22. 3. 2010 (to již spadalo do dlužného období), kde bylo v kontaktech inkriminované telefonní číslo. Předmětem inzerátu byl automobil odpovídající rokem výroby, značkou i obsahem motoru vozu, který jsem sám prodal na přelomu ledna a února 2010," napsal.

To v očích čtenáře potvrdilo domněnku, že pachatelem je kupující vozu, který měl potřebné množství osobních údajů. Kauzu nyní vyšetřuje policie.

Vodafone začal kauzu urychleně řešit mimo jiné i na popud redakce Mobil.cz. Zdá se, že se brzy prokáže nevina čtenáře, který již byl smazán z databáze dlužníků. Případ tak snad bude mít šťastný konec, ovšem ušlý nákup nemovitosti, čas strávený na úřadech a psychickou újmu čtenáři nikdo nenahradí.

Řešení v dohledu?

Vodafone přislíbil revizi celého procesu: "Tento případ nás mrzí a bohužel ukazuje, že i náš způsob kontroly lze obejít. Celý proces zrevidujeme, abychom podobné riziko maximálně omezili. V daném případě jsme údaje z registru Solus nechali odstranit, o čemž je informován i ČTÚ. Zároveň Vodafone poskytl veškerá potřebná data a asistenci Policii ČR, která podvod na zákazníkovi a společnosti Vodafone vyšetřuje," řekla nám Alžběta Houzarová.