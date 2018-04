Jak zdemolovat hodinky za čtvrt milionu? Mezi magnety

Minulý týden jsme informovali o poměrně zvláštním trendu, který přitahuje diváckou pozornost ve velkém. Jedná se o netradiční podoby „crash testů“ různých mobilních zařízení, které mají daleko od pouhého testu pádu na zem. Autoři do telefonů za desetitisíce korun mlátí kladivem, vrtají do nich díry či do nich střílí pistolí (více zde).

Záliba diváků i samotných autorů v destrukci drahých telefonů však nekončí u vlajkových lodí známých značek. Nové video kanálu TechRax se opět rychle šíří internetem, protože tentokrát si do svého destrukčního seriálu autoři pořídili zlaté Apple Watch. Ty, které se běžně prodávají za cenu 10 000 dolarů, v přepočtu necelých 250 tisíc korun.

Ve videu autor nejprve ukáže všechny náležitosti této prémiové edice včetně sériového čísla a krabičky a předvede funkčnost hodinek. Ty vzápětí rozdrtí mezi dvěma silnými neodymovými magnety, které se přitahují silou 650 liber (necelých 2 900 newtonů). Hodinky mají ve výsledku zcela roztříštěný displej, ale překvapivě část elektroniky stále funguje, protože se dají i po zásahu magnety nabíjet.

Video společně s prudce stoupajícím počtem zhlédnutí doprovází i očekávaná nevole některých diváků, kteří se pozastavují nad zbytečností destrukce takto drahé věci. Samotné financování takto nákladné zábavy je také častým předmětem debat, protože ačkoliv výdělek z reklam u úspěšného videa dokáže pokrýt cenu nového špičkově vybaveného mobilu, těžko zaplatí výdaj ve výšce 250 tisíc korun.