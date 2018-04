nggView 1.0

nggView je poměrně unikátní a zatím asi jediný program svého druhu pro EPOC32, který umí prohlížet a konvertovat loga a obrázkové zprávy určené pro mobilní telefony značky NOKIA nebo další telefony schopné tato loga či zprávy využít nebo přijímat. nggView umí pracovat s formáty NGG (Nokia Group Graphic), NOL (Nokia Operator Logo) a NPM (Nokia Pictures Message) a protože umí tyto formáty převést do nativního formátu EPOCu32 (MBM), může nggView dobře posloužit zejména velmi známému PhoneManu firmy Zenobyte, jenž umožňuje s logy pracovat na úrovni telefonu. nggView je navíc freeware, takže za něj nemusíte nic platit.







nggView je v podstatě velmi jednoduchý program, ale s jeho pomocí bohužel nemůžete logo ani obrázkovou zprávu do telefonu poslat přímo. nggView obsahuje dva "skiny" mobilních telefonů NOKIA 7110 a 6150, na jejichž "displeji" si můžete loga prohlížet, možné je ale prohlížení i přímo v adresáři jako obrázkové album přes funkci FolderView (viz druhý obrázek) včetně listování libovolného množství obrázků v adresáři. Zkonvertované logo nebo obrázkovou zprávu můžete upravit v libovolné aplikaci schopné importovat formát MBM (což je třeba Sketch a prakticky jakýkoliv grafický editor pro EPOC32) a s pomocí PhoneManu ji poslat do telefonu.









nggView Prohlížeč a konvertor log ve formátu NGG, NOL a NPM pro telefony NOKIA. Autor: Andreas Prochazka Verze: 1.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: Psion Series 5/5mx, Revo/Revo Plus, Series 7/netBook, Ericsson MC218, Diamond Mako Nároky na hardware: cca 350 kB aplikace + místo na loga Cena: freeware Hodnocení Palmare.cz + patrně první prohlížeč a současně konvertor NGG souborů - až příliš jednoduchý program, neumí loga do telefonu posílat Užitné vlastnosti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zpracování a uživatelská přívětivost: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rychlost a stabilita: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dokumentace a nápověda: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poměr cena/výkon: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkové hodnocení: