Nezvyklé tvary ukrývají skvělý smartphone. Recenze HTC Incredible S

Nejnovější modely HTC představené v Barceloně rozhodně nejsou nijak revoluční. Je to i příklad modelu Incredible S, který má hlavně za úkol vyplnit mezeru v nabídce. Je to výkonný a velmi dobře vybavený smartphone, který se navíc může pochlubit stabilitou a spolehlivostí. Pokud hledáte revoluční a výjimečný mobil, Incredible S jím rozhodně není. Jestli chcete výborně vybavený spolehlivý chytrý mobil s velkým displejem, může být Incredible S ideální volba.

HTC Incredible S se s displejem s úhlopříčkou 4 palce zařadilo mezi největší Desire HD (4,3 palce) a oblíbený Desire (3,7 palce) nebo jeho nástupnický model Desire S. V podstatě se dá očekávat, že Incredible S brzy převezme v nabídce výrobce funkci nejvýkonnějšího modelu s jednojádrovým procesorem. Větší Desire HD totiž pravděpodobně zanedlouho dostane nástupce s dvoujádrovým procesorem.

Plusy a mínusy Proč koupit? rychlý a stabilní OS

dobrý fotoaparát

výborná výbava

kvalitní zpracování Proč nekoupit? nezvyklý vzhled

jen průměrný displej

nutnost čekat na Android 2.3 Kdy? V prodeji Za kolik? 11 700 Kč

Na roli nejlepšího jednojádrového smartphonu je Incredible S velmi dobře připraven. Výbava víceméně odpovídá zavedeným zvyklostem a kromě úhlopříčky displeje se vlastně nijak neliší od Desire HD. To platí i pro použitý operační systém Android 2.2 s nadstavbou Sense. Incredible S by měl být jedním z prvních přístrojů HTC, který dostane upgrade na verzi 2.3

Vzhled a konstrukce – zvláštní sochařská práce

HTC Incredible S téměř ničím nevybočuje ze zavedené řady špičkových modelů značky. Jedinou oblastí, kde se od běžné produkce liší, je design. Nezvykle profilovaná záda telefonu s výrazným výstupkem ale už jednou u HTC použili. Bylo to u amerického modelu Droid Incredible pro amerického operátora Verizon. Pravděpodobně právě díky nezvyklému tvaru zadní části dostal i nový evropský model jméno Incredible.

Tvar krytu se rozhodně nemusí líbit každému. V redakci jsme si na vzhled telefonu museli nějakou dobu zvykat, z počátku se nám příliš nezamlouval, ale postupně jsme si zvykli.

Oproti americkému modelu je design zad střízlivější, namísto dvou „schodů“ je tu jenom jeden. Obkroužení čočky fotoaparátu a zkosení ve spodním rohu ale zůstaly. U HTC tvrdí, že tento design vznikal téměř jako sochařské dílo a že přispívá jedinečnému pocitu při držení telefonu v ruce.

Pravdou je, že se Incredible S v ruce drží i přes svou relativně velkou šířku docela dobře, hlavní podíl na tom má ale pro HTC relativně typický soft-touch materiál povrchu krytu mobilu. Kryt zabírá celou plochu zad telefonu a sahá do poloviny boků. Přední polovina telefonu je pak kovová. Použité materiály jsou velmi kvalitní a hodnotné a působí velmi dobrým dojmem. Ani zpracování na tom není vůbec špatně, ale popravdě, v samotné stáji HTC najdeme i ještě o něco lépe zpracované modely.

Může za to právě nezvykle tvarovaný kryt, který má místy nepatrnou tendenci se pod tlakem prohýbat a občas vydá vrzavý zvuk. Incredible S má relativně příjemnou hmotnost 135,5 gramu, takže v ruce příliš neztěžkne.

Displej a ovládání – klasika s HTC Sense

Android 2.2 a nejaktuálnější verze HTC Sense určují to, jak se Incredible S používá. A oproti starším modelům výrobce je v této kategorii rozdílů jen minimum. Podobně jako Desire HD se Incredible S spoléhá na čtveřici senzorových tlačítek pod displejem, výrobce dokonce zachoval jejich pořadí. Směrový ovládací prvek byste hledali marně. Zvláštností senzorových tlačítek je jejich zobrazení.

Podsvětlené ikony totiž dovedou rotovat. Po otočení telefon na levý bok se ikonky pootočí o devadesát stupňů. Jak přesně to funguje, nevíme, ale jde o příjemný technický detail. Samotný displej s úhlopříčkou čtyři palce a rozlišením 800 x 480 pixelů používá technologii S-LCD. Ta u nás sklidila kritiku u Windows Phone modelů HTC, v případě androidích přístrojů ale displeje podávají lepší výkon. Je to i případ Incredible S. Na špičku ale displej přeci jenom ztrácí a to především ve věrnosti barev a čitelnosti na přímém slunci. Ta je jenom průměrná.

Použitý Android 2.2 s aktuální verzí Sense má některé nové funkce, které jsme už viděli u modelů Desire HD a Desire Z. Patří mezi ně především spolupráce s online službou HTC Sense. Po systémové stránce ale Incredible S nic nového nepřináší, vše je při starém. Díky tomu ale mohli programátoři přístroj důkladně doladit. Incredible S je tak velmi stabilní a rychlý přístroj. Navíc se nekonají žádná občasná zpomalení a zaškobrtnutí. V benchmarku Quadrant přístroj dosáhne na skóre přes 1400 bodů a poráží tak třeba Google Nexus S se stejnou verzí systému. Incredible S by měl být navíc jedním z přístrojů, který ve stáji HTC dostane update na Android 2.3.

Baterie – obvyklý den

Akumulátor HTC Incredible S má kapacitu velmi slušných 1 450 mAh, i přesto je ale výdrž veskrze průměrná. Telefon spolehlivě vydrží každodenní i velmi vysokou zátěž, na konci takového dne se ale už může dožadovat setkání s nabíječkou. Při troše šetření energií se dá dostat na dva dny, ale to je asi maximum, které lze z Incredible S dostat.

Telefonování a data – navigace s off-line mapami

V oblasti běžné funkční výbavy se Incredible S neliší od většiny svých lepších stájových sourozenců a ostatní produkce v dané kategorii. Volá a pracuje se s ním stejně jako s modely Desire, Desire HD a další řadou mobilů HTC. Příjemný je fakt, že v kancelářské sadě QuickOffice lze dokumenty nejenom prohlížet, ale také editovat a vytvářet. Pochopitelně to platí jenom pro Word a Excel dokumenty, PowerPoint a PDF jdou jen prohlížet. Novým uživatelům pomůže Incredible S přenést data ze starého telefonu.

Na velkém displeji se dobře používá virtuální klávesnice i v režimu na výšku, na šířku pak nabízí opravdu přehršel místa. Datová výbava je zcela kompletní, u nového modelu by ale možná potěšila přítomnost technologie HSPA+, kterou u nás ve své síti používá T-Mobile. Incredible S má jen běžné HSPA s rychlostí downloadu 14,4 Mbit/s a uploadu 5,76 Mbit/s. I to jsou jistě dostatečné hodnoty pro běžné používání. Telefon poslouží i jako wi-fi hot-spot. Prohlížeč zvládá Flash a patří k těm nejpoužitelnějším na daném poli. Vnitřní paměť telefonu má kapacitu dostatečných 1,1 GB, samozřejmostí je i podpora microSD karet.

Telefon nabízí i vlastní navigaci HTC. Ta by měla konkurovat bezplatným mapám od Nokie, jenže HTC přikládá jen třicetidenní zkušební verzi, za licenci následně zaplatíte. Přitom HTC slibovalo, že běžná navigace bude u jeho map zdarma a platit se bude za doplňkové služby. Neomezená licence stojí 50 euro, třicetidenní deset, roční čtyřicet. Škoda, HTC mohlo na Nokii zaútočit, takto se útok odkládá.

Aplikace Locations umožňuje mapy stáhnout na paměťovou kartu přímo do mobilu. To je velká výhoda oproti nokiím, kde je nutné mapy do telefonu nahrávat přes speciální software. Práce s mapami u HTC je jednodušší. Na druhou stranu Nokia nabídne lepší pokrytí světa, jednotlivých zemí a propracovanější samotnou aplikaci. V řadě měst nezná HTC navigace ani ulice. Zatím je tak tato novinka využitelná jen z části a vyplatí se počkat si, jak bude HTC svou navigační službu vylepšovat. Pro obyčejné hledání v mapách je jednodušší využívat vestavěné Google Mapy.

Zábava – první kvalitní fotoaparát od HTC

I v oblasti multimédií a zábavy je výbava Incredible S vcelku standardní. Hudební přehrávač, FM rádio nebo hra Teeter jsou obvyklou součástí řady modelů výrobce. Zajímavým prvkem výbavy je čtečka elektronických knih, která nabízí několik klasických titulů – Alenku v říši divů, Příběh dvou měst od Charlese Dickense, Barm Strokerova Drákulu, Jane Eyrovou, Umění války a několik dalších knih. Další knihy lze zakoupit přes službu Kobo, s českým obsahem je to ale špatné. Prakticky neexistuje. Čtečka umožňuje také zadat údaje ke službě Adobe ID, která umožní číst elektronicky chráněné knihy.

Příjemným překvapením modelu Increcible S je jeho fotoaparát. Po zklamání z osmimegapixelového fotoaparátu u windowsího modelu 7 Mozart s xenonovým bleskem jsme mnoho neočekávali ani od Incredible S. Vypadá to ale, že se inženýrům u HTC konečně podařilo fotoaparát vyladit a Incredible S je první mobil výrobce, který nabízí opravdu dobrý fotoaparát, který si vede slušně za téměř jakýchkoli podmínek.

Nejlepší jsou pochopitelně snímky za dobrého světla, v horším se výrazněji projevuje digitální šum, ale výsledek je stále přijatelný. Dvojitý LED blesk pomůže slušně osvětlit i zcela tmavou scénu, občas má ale sklon vyrobit přepaly, dost to záleží na kompozici obrazu. Řízení blesku si pochopitelně hůře poradí se scénami, kde jsou velké kontrasty. Systém automatického ostření je také občas trochu zmatený v podmínkách, kdy automatika vyhodnotí, že ještě těsně není nutné aktivovat blesk. Na tyto nedostatky si ale lze zvyknout a lze s nimi počítat. Fotoaparát tak následně podává opravdu výborné výsledky.

Shrnutí – solidní klasika

I přes trochu nezvyklý vzhled je HTC Incredible S vlastně běžný dotykový mobil vyšší třídy. Jeho výhodou je především celková vyrovnanost a vyváženost funkcí a výbavy, telefon nemá prakticky žádné zásadní nedostatky. Zároveň je to pravděpodobně budoucí špička mezi HTC s jednojádrovým procesorem. Konkurencí mu bude třeba Sony Ericsson Xperia Arc, Google Nexus S, původní Samsung Galaxy S nebo LG Optimus Black. Soupeře mohou představovat i modely s operačním systémem Windows Phone 7, konkrétně třeba Samsung Omnia 7. Všechno jsou to velmi kvalitní telefony a každý láká uživatele na trochu jiné detaily. Incredible S je jim zdatným soupeřem.

HTC Incredible S a konkurence

HTC Incredible S HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace. Cena: 11 700 Kč

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Neprodává se

Samsung i8700 Omnia 7 Špičkový komunikátor Samsung i8700 Omnia 7 je vybaven čtyřpalcový displejem typu Super AMOLED. Telefon je postaven na nové platformě Windows Phone 7. Design je minimalistický s důrazem na rovné linky. Kryt je kovový. Cena: 8 500 Kč

Samsung i9000 Galaxy S Komunikátor s operačním systémem od Googlu, Samsung i9000 Galaxy S, nabízí špičkový čtyřpalcový Super AMOLED displej. Pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické ostření. Videonahrávky mohou být pořízeny v HD rozlišení 720p. Cena: 12 300 Kč