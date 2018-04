Neznáte nové číslo? Tak to budete platit!

„Telefonní síť byla přečíslována. Pro informace volejte 1180 nebo 14111.“ Tuto větu se dozvíte, pokud se v pevné síti pokusíte vytočit staré telefonní číslo, platné před přečíslováním. Jenže už nikde není řečeno, že za minutu hovoru na tyto informační linky zaplatíte přes pět korun za minutu. Na lince 1180 vás přímo spojí s účastníkem, jehož telefonní číslo voláte (cena je 5,50 Kč za minutu včetně hledání čísla, po první minutě se účtuje každá sekunda), na 14111 se za 5,20 korun za minutu (déle by hovor neměl trvat) dozvíte nové telefonní číslo (použitelné jenom pro telefony s tónovou volbou).

V případě, že voláte ze sítí mobilních operátorů, nejste na tom o moc lépe – pouze vám není doporučena informační linka Českého Telecomu, ale asistentské linky mobilních operátorů. Služby vám poskytnou stejné, jen jsou dvakrát dražší. Pokud voláte z mobilu na mobil a vytočíte číslo s nulou, potom se zadarmo dozvíte, že byste měli zadávat číslo bez nuly.

Všichni telekomunikační operátoři v České republice mají po ruce vysvětlení, proč nelze používat souběžně nová i stará telefonní čísla současně. V pevné síti to není možné z toho důvodu, že některé staré číslo je nyní někde používané jako nové. Síť by tak údajně nezvládla rozpoznat, jestli jste omylem vytočili staré číslo, nebo správné nové.

Jenže toto vysvětlení je hodně alibistické. V případě hovoru na telefonní čísla mobilů je hned zřejmé, které číslo jste chtěli vytočit. Protože se jenom odstranila nula, potom i ta nejhloupější mobilní síť musí dokázat onu nulu ze zadaného čísla odstranit a spojit hovor správně. Koneckonců, už několik dnů před přečíslováním se dalo v mobilních sítích volat na čísla mobilů s nulou i bez ní – není tedy jediný důvod, proč by to nemělo jít i dnes. Samozřejmě je jasné, že při volání na číslo s nulou by měla síť zákazníkovi oznámit stejně jako dnes, že se už nula nepoužívá. Není ale důvod pro nespojení hovoru.

Totéž lze vytýkat i Telecomu a vůbec operátorům pevných sítí. Když totiž vytočíte číslo s nulou, potom je velmi dobře zřejmé, že jste zadali staré telefonní číslo (nová čísla už nulu na začátku nemají). Jestliže dnes operátoři nabízejí internetové aplikace, které umí převádět číslo s nulou na to bez nuly, potom dokážou i nastavit telefonní síť tak, aby tento převod provedla a spojila hovor na nové telefonní číslo. Ostatně, linka 1180 nedělá nic jiného, jen za přispění operátorky, která telefonní číslo zadá do počítače a pak vás stiskem jiné klávesy přepojí.

Podobné řešení by pro zákazníky bylo nejpohodlnější a jistě by prospělo i Telecomu, který si stěžuje, že na jeho infolinky týkající se přečíslování volá spousta lidí a to je přetěžuje. Kdyby alespoň při volání na stará telefonní čísla nejdříve sdělil zákazníkovi nové, správné číslo (o přepojování popsaném v předchozím odstavci nemluvě), potom by jistě spoustě lidem volání na infolinky ušetřil. Právě to, že provoz těchto infolinek ho stojí peníze je podle Telecomu důvodem pro to, že volání na ně je placené a stejné informace nejsou dostupné přes zelenou linku, na kterou se volá zdarma. Navíc je možné – a bylo by to po několika týdnech provozu zdarma i správné – hovor na staré telefonní číslo zpoplatnit a zakomponovat do ceníku. Telecom totiž přečíslování, které si sám nevymyslel, něco stálo a převádění starých čísel na nové také není zadarmo. Nyní by měl mít volající možnost zjistit si nové telefonní číslo zdarma a pokud to neučiní řekněme do měsíce, potom je to jen jeho problém a není důvod, proč by za tuto chybu neměl platit.

V současnosti je jedinou možností, jak zjistit nové telefonní číslo zdarma, hledání v papírových Zlatých stránkách. To vás totiž skutečně nic nestojí. Jenže to není příliš pohodlné, zejména oproti internetových a wapovým stránkám, které nabízejí pohodlnější hledání nových čísel. Možná jenom chybí větší zdůraznění, že tyto varianty nejsou zdarma – za připojení k internetu nebo wapu platíte. A byl to právě Český Telecom, který nedávno halasně upozorňoval, že internet zdarma vlastně není zdarma (a nikdy nebyl – vždy za připojení někdo platil, byť to byl třeba váš zaměstnavatel a vás to nestálo ani korunu).

Když vláda oznamovala, že novým strategickým vlastníkem Telecomu se stane dánská firma TDC, její zástupce Torben Holm sliboval, že se náš dominantní telekomunikační operátor bude více orientovat na zákazníky a zlepší svůj přístup k nim. Přečíslování si Telecom nevymyslel, zavázal ho k tomu Český telekomunikační úřad vzhledem k harmonizaci telekomunikací s podmínkami Evropské Unie a především kvůli nutnosti uvolnit číselné řady pro alternativní operátory.

Jenže zákaznický přístup by přečíslování právě zákazníkům více usnadnil a nikdo by Telecomu nemohl vyčítat, že zvýšené náklady, které by informování o nových telefonních čísel před každým hovorem na staré číslo nebo přímé přepojování, by chtěl po určitou dobu uhradit právě od Českého telekomunikačního úřadu. Ukázalo by se, kolik to skutečně stojí (dnešní ohánění se miliony je tak čistě akademickou debatou) a vydělali by na tom především zákazníci, o které by mělo jít především. Ostatně, jistě znáte přísloví, že kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody?