Neznámý Samsung utekl výrobci v Česku. Už si ho můžete předobjednat

Galaxy S5 Neo bude odlehčená verze původního loňského top modelu S5. Není jasné, jestli model S5, který se stále prodává, na trhu nahradí a nebo se oba modely budou prodávat souběžně.

V každém případě, o tom, že Samsung model S5 Neo chystá, se už chvíli ví, informovali jsme vás o něm zde. Ale oficiálně ho Samsung doposud nepředstavil a ani o něm jakkoliv neinformoval. Světovou premiéru tak za něj udělalo několik českých obchodů, které telefon zalistovaly a to včetně podrobných údajů, fotografií a cen.

Aktuálně tak telefon nabízí třeba czc.cz nebo eproton.cz, včetně detailního popisu a fotografií (na fotkách je ale pravděpodobně S5). Neo lze najít i u dalších obchodů jako sunnysoft.cz nebo agora.cz. U posledně jmenovaného je dokonce uvedená dostupnost 3. července, což je za týden. Další obchod eproton.cz uvádí dostupnost 8. července, tedy jen o pár dnů později. Zde a na czc.cz lze telefon už předobjednat. Cena se pohybuje od 11 do 12 000 korun, což je aktuálně zhruba o dva až tři tisíce korun méně, než za kolik se prodává původní Galaxy S5.

Rozdíl mezi oběma telefony je minimální. V podstatě se liší procesorem. Novinka má slabší osmijádro Exynos 7580 s taktem 1,6 MHz. Naopak se vylepšení dočkal přední fotoaparát, který posílil na rozlišení 5 Mpix. Není jasné, jestli S5 Neo bude mít snímač otisků prstů, jinak jsou parametry obou přístrojů shodné. Pravděpodobně se pak Neo bude prodávat jen v bílé a černé barvě, S5 je v prodeji třeba i v modré a zlaté variantě.

S ohledem na to je cena docela zajímavá, i když je to v podstatě loňský model, stále je to špičkový smartphone. Ale na druhou stranu, konkurence dokáže prodávat levněji, třeba Huawei a jeho loňský model P7, který lze zakoupit okolo 8 000 korun.

Oficiální premiéru Samsungu S5 Neo neznáme, ale s ohledem na avizované zahájení prodeje musí proběhnout v nejbližších dnech.