Neznámý italský Drin.it rázem představil šest nových mobilů

Zatímco ještě v srpnu letošního roku o značce mobilních telefonů Drin.it věděli jenom zasvěcení, dnes se v italské Brescii připravuje výroba šesti nových mobilů (jeden z nich se již prodává). Některé z nich budou mít oficiální premiéru až na veletrhu CeBIT 2002 (13. - 30. 3. 2002.

V Itálii se domácím výrobcům mobilů zřejmě daří. Místní operátoři patří k největším v Evropě – TIM je nyní podle počtu uživatelů v Evropě třetí (21,24 mil. uživatelů), Omnitel čtvrtý (16,3 mil.). Jen pro zajímavost, první je německý T-Mobile (22,3), druhý D2-Vodafone (21,84). V celé Itálii je 47,09 milionu zákazníků sítí GSM; v Německu 55,06 milionu (Zdroj: EMC World Cellular Database). Na tak velkém trhu už se schopný domácí výrobce bez problémů uživí. Italové jsou navíc patrioti a tak si kupují domácí Telity, které si například v Čechách valnou pověst nevybudovaly. Čeští zákazníci by se zřejmě k mobilům značky Tesla tak dobře nechovali (a Sagemy z Kladna řečem o zlatých českých ručičkách také moc nepřidaly).

Drin.it své mobily označuje číselně – GSG 100, 200, 500, 1000, 1100 a 3000. I když to tak není ve všech případech, dá se říct, že čím vyšší číselné označení, tím je mobil lepší (a zajímavější). Primárně jsou mobily určeny především pro mladé Italy. Na jiné trhy se zatím Drin.it podle listu la Repubblica nechystá, byť to do budoucna nevylučuje.

Low-endové Drin.ity

Méně náročným uživatelům jsou určeny modely GSG 100, 200 a 500. I když například GSG 200 podporuje datové a faxové přenosy, má kalendář a poznámkovník, nikam jinam než mezi low-endy tento telefon zařadit nemůžeme. Všechny tři telefony jsou duální, mají anténu a vibrační vyzvánění. Obecně se o těchto low-endech dá prohlásit, že jde o univerzální asijský mobil, který vám v Číně, Koreji nebo na Taiwanu vyrobí v každé továrně na mobilní telefony a to s potiskem nebo designovými úpravami podle vašeho výběru.

GSG 100 váží jenom 84 gramů při rozměrech 108 x 43 x 22 mm. Podporuje SMS chat a má paměť na 50 telefonních čísel v interním telefonním seznamu. S Li-Ion baterií by měl vydržet 200 hodin v pohotovostním režimu, nebo tři hodiny hovoru.

GSG 200 si už hraje na manažerský mobil, ale několik nedostatků (IrDA, GPRS, WAP) jej z této kategorie diskvalifikují – mnohem lépe tam zapadne pokročilejší GSG 3000. V GSG 200 najdete telefonní seznam na 40 záznamů (?!), kalendář, poznámkovník nebo aplikaci světový čas. Mobil podporuje datové a faxové přenosy a má systém rychlého psaní T9. V mobilu je 32 melodií; k dispozici máte i editor melodií. Je velmi lehký (75 g) a příjemně malý (111 x 43 x 20 mm). Použitá baterie je Li-Ion o kapacitě 600 mAh, což mobilu stačí k 120 hodinám v pohotovostním režimu nebo třem hodinám hovoru.

Jiný design než předchozí dva modely má GSG 500. Má o něco menší rozměr displeje a kryt klávesnice. Funkčně je na tom podobně jako GSG 200. Je ale o něco těžší (82 g), i když má menší rozměry – 105 x 43 x 17 mm. Baterie je opět Li-Ion s kapacitou 600 mAh. GSG 500 má evidentně oproti GSG 200 větší spotřebu – se stejnou baterií totiž vydrží 60 až 150 hodin v pohotovsti (GSG 200: 120 hodin) a jenom dvě hodiny hovoru (GSG 200: tři hodiny).

Drin.it může být i stylový

Hezkými rozevírací mobily (ve stylu véček) jsou GSG 1000 a GSG 1100. Pokud vám přijdou jejich křivky povědomé, potom jste už zřejmě viděli korejské Sewony (GSG 1000 je u obou výrobců shodný). Ani podobné označení není náhodné – tyto mobily se evidentně vyrábějí ve stejných továrnách, nebo alespoň podle stejných nákresů, což bude zřejmě platit i o předchozích low-endových Drin.itech. Mimochodem, Sewon má i jiný model GS 1100, takže možná se v nadídce Drin.itu objeví po čase další kolibří telefon.

O Drin.it GSG 1000 jsme psali už dříve. Jeho cena by měla odpovídat přibližně deseti tisícům korun. Horní strana mobilu je odklopná; je v ní umístěný reproduktor. V horním flipu je ale otvor, kterým vidíte na displej i v okamžiku, kdy je flip zavřený. Můžete si tak i číst textové zprávy – některá ovládací tlačítka jsou totiž umístěna po stranách mobilu.

Mobil podporuje datové a faxové služby. Bohužel ale pouze s maximálním tokem dat 14,4 kb/s. Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 255 záznamů. Vyzvánět dokáže GSG 1000 jedno z šestnácti přednastavených melodií, které si ovšem v editoru můžete zkomponovat podle svého gusta. Textovky budete moci psát s využitím T9. S výdrží se ale GSG 1000 moc nepředvede: 120 hodin pohotovosti a dvě hodiny hovoru s Li-Ion baterií o kapacitě 640 mAh je i na Drin.it málo. GSG 1000 váží 88 gramů při rozměrech 88 x 44 x 21 mm.

GSG 1100 má úplně stejné funkční parametry jako GSG 1000 (včetně výdrže). Má jenom jiný horní flip – zakrývá celý displej. Na horní straně je jednořádkový displej, který zobrazuje důležité informace i při zavřeném mobilu. Shodné jsou i rozměry obou telefonů. Na některých internetových stránkách možná najdete i popis telefonu Drin.it GSG 2000. Ten je shodný se Sewonem GS 2000 (WAP, 72 g, 68 x 38,5 x 22 mm). Na oficiálních stránkách Drin.itu ale o tomto modelu není ani zmínka – nechejme se tedy překvapit na CeBITu.

Drin.it (nebo jeho dodavatel) umí i GPRS

Mezi manažerské mobily by se mohl zařadit Drin.it GSG 3000. Má wapový prohlížeč podporující standard WAP 1.2, GPRS (třída 8, 4+1, 53,6 kb/s), kalendář, světový čas, kalkulačku... Na dodávaném CD (datový kabel je v dodávce, IrDA totiž chybí) je další software pro připojení k počítači a internetu. Při telefonování by měl GSG 3000 vydržet tři hodiny; v potohovostním režimu bez nabití máte k dispozici 50 až 200 hodin. Zajímavé je, že v telefonu bude podpora pro 14 jazyků – mimo jiné i pro polštinu, ruštinu nebo turečtinu. Čeština – jako obvykle u exotických telefonů – chybí.

Drin.it se chystá na příští rok

Při pohledu na nabídku Drin.itu je jasné, že tyto telefony rozhodně nebudou konkurovat ani na domácím italském trhu technologickým obrům typu Sony Ericsson nebo Nokia. Spíše se bude chtít s Telitem a méně známými asijským výrobci podělit o nenáročné uživatele. Ostatně, Drin.it evidentně své telefony nevyvíjí ani nevyrábí – spíše jim jenom propůjčuje své jméno. O tom, jestli tato strategie bude úspěšná, se můžeme přesvědčit v průběhu příštího roku, kam Drin.it upírá své naděje. Přejme Drin.itu úspěch – ten by totiž mohl motivovat i české prodejce k tomu, aby zpestřili náš trh o Sewony, Acery nebo Samsungy s českými názvy.