Neznámá firma představila revoluční smartphone

Představení dvou nových mobilních zařízení předcházela kampaň, která budila velká očekávání. Utajovaná firma, která se skrývala za doménou whoistabco.com, slibovala revoluci na poli tabletů a dovolila si svou kampaní narušit i průběh vývojářské konference Apple. Z řady důvodů někteří odborníci připisovali tuto kampaň finské Nokii, která měla mít v rukávu revoluční produkt.

Jenže to bylo spíše zbožné přání. A jak realita odhalila, nemohli se mýlit více. Za celou kampaní Who is TabCo totiž stojí relativně malá a neznámá firma Fusion Garage. Ta se světu pochlubila se svým operačním systémem Grid a dvojicí zařízení: tabletem Grid 10 (více o něm u kolegů na Technet.cz) a smartphonem Grid 4. Fusion Garage přitom nejsou na mobilním poli úplným nováčkem, již před časem zkoušeli štěstí s dvanáctipalcovým tabletem Joojoo. Nepříliš úspěšně.

Tentokrát ale u Fusion Garage zaveleli k útoku. S novým financováním, rozsáhlou reklamní kampaní a přepracovaným systémem chtějí uspět. A první krok k alespoň dílčímu úspěchu tu je: tablet Grid 10 má prodávat internetový obchod Amazon, smartphone Grid 4 by měl zamířit do nabídky některého z amerických mobilních operátorů.

Fusion Garage slibuje revoluci. Tu má způsobit operační systém GridOS, který firma připravila. Systém používá jádro Androidu a nabízí možnost bez problémů spouštět androidí aplikace. Firma tak nemusí řešit problém s nedostatkem aplikací. Tou hlavní novinkou je integrace některých služeb přímo do jádra systému. Zabudováno je třeba vyhledávání Bing, které funguje a našeptává napříč systémem. Více do systému mají být integrovány i služby sociálních sítí. Neobvyklé uživatelské prostředí nedělí systém na domácí obrazovku a menu.

Uživatel si veškeré aplikace roztřídí do oblastí zájmu rovnou na hlavní (a prakticky nekonečné) ploše reprezentované mřížkou (odtud Grid). Autoři se také chlubí intuitivním prohlížečem, ve kterém při brouzdání nepřekáží žádné ovládací prvky. Ty se objeví až když uživatel chce. Novinkou je třeba přepínání mezi mezi otevřenými okny z náhledů v levém dolním rohu obrazovky. Dle autorů by s GridOS měly být každodenní úkony s mobilním zařízením snazší než doposud. Zajímavostí pak má být sdílení všech dat mezi smartphonem a tabletem Grid 10. Film, který začne uživatel sledovat na tabletu bude moci dokoukat na mobilu.

Ač si autoři rádi berou do úst slova jako revoluce, o žádnou revoluci pochopitelně nejde. Naopak, prosadit se s GridOS na dnešním nabitém trhu nebude jednoduché. Takových pokusů tu už bylo mnoho a namátkou si třeba vzpomeneme na uživatelské prostředí Else Intuiton ze smartphonu izraelské firmy Emblaze.

Samotný smarpthone Grid 4 nabídne vcelku obvyklou výbavu. Čtyřpalcový displej dostal rozlišení 800 × 480 pixelů, má 16 GB vnitřní paměti, dvoujádrový procesor Qualcomm MSM8255, 512 MB RAM, podporu 3G sítí nebo pětimegapixelový fotoaparát. Potenciální zákazníky může zaujmout ostře řezaný design a také cena. Neblokovaný přístroj by se měl začít prodávat za 399 dolarů (zhruba 6 800 Kč) někdy ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Zajímavá cena i kompatibilita s androidími aplikacemi dávají přístroji alespoň částečnou šanci na úspěch.

