Nezbytné aplikace pro váš smartphone: co v něm prostě musíte mít

DropBox

S rozmachem cloud-computingu si aplikace pro správu dat na vzdálených serverech hledají cestu do mobilních telefonů. Nejznámějších z poskytovatelů je Dropbox.



Po založení účtu máte bezplatně k dispozici 2 GB prostoru, které můžete dle libosti zaplnit libovolnými soubory, ať už kancelářskými dokumenty, fotografiemi nebo videi.



K uloženému obsahu budete mít přístup z jakéhokoli telefonu nebo počítače. Všechny provedené změny jsou následně synchronizovány, a proto jsou dokumenty k mání vždy v aktuální podobě (např. po úpravách).



Uživatelé Windows Phone 7 mají v základu na serverech SkyDrive k dispozici hned 25 GB prostoru, pokud by přeci jen raději využívali Dropbox, nabízí se klient Box Files for Dropbox.