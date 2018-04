Nezavěšujte: co se stane po liberalizaci telekomunikací

Ve světě telekomunikací otevřených konkurenci uspějí ty společnosti, které se nebudou bát učit se od úspěšných a oprostí se starých zvyků a nepružnosti, dříve, než ostatní. Jestliže monopol SPT Telecom bude zachován jak je plánováno do r. 2001, zpozdí se náš telekomunikační trh o zhruba pět až deset let za trhy Velké Británie nebo Německa. Takové ztráty se těžko dohání. Na druhou stranu usnadní předvídat, co se stane.

Co je tedy třeba udělat proto, aby se český telekomunikační prostor stal atraktivním a funkčním alespoň po liberalizaci? Jaký tedy je návod na úspěch? Společnosti podnikající v telekomunikacích se budou muset zbavit čtyř strachů.

Strach č. 1 nebát se konkurence

Podnikatelé musí být schopni vytvářet podniky a nabízet služby které budou lepší než konkurence. Nové firmy jsou obvykle dynamičtější než bývalé monopoly a postupně ubírají bývalému monopolu podíl na trhu.

Strach č. 2 nebát se globalizace

V době, kdy je se email z Prahy do Vídně posílá přes USA protože je to levnější než přímé spojení nezbývá než začít podnikat regionálně nebo globálně a této globalizace využívat ve svůj prospěch. Investice do infrastruktury, mezinárodní konektivity a telekomunikačního software by měly otevřít cestu na zahraniční trhy snáze, než ozdravování továren s nekonkurenceschopnými produkty a managementem, kterému ujel na posledních deset let několikrát vlak inovace.

Strach č.3 nebát se podnikání a volného trhu

Čechy, jako nevýznamná země uprostřed Evropy mají šanci se prosadit jen inovací, exportem a akvizicí nových trhů. Vstupovat na otevřené zahraniční trhy se naučíme jen tím, že budeme schopni konkurovat i na domácím poli. Pro růst a expanzi je třeba mít schopné podnikatele a kvalitní společnosti. Právě v oblasti telekomunikací pár podobných společností již existuje. Další se objeví.

Strach č. 4 nebát se úspěchu a růstu.

Mnoho společností v oblasti telekomunikací se zastaví ve svém růstu tam, kde to vyhovuje jejich majitelům bez ohledu na další příležitosti.

Důvody, proč růst a expandovat do zahraničí jsou přitom nasnadě. Diverzifikace politických rizik spojených s podnikáním v jedné zemi, vize vybudování regionální společnosti, snaha být lepší než konkurence, znásobení obratu a zisku společnosti a další. Zdá se že nám schází podnikatelé typu Tomáše Bati nebo Johna Chamberse. Úspěch je stále důvodem k závisti a ne k následování.

Monopoly patří na Balkán

Zkušenost dokazuje, že telekomunikační monopoly ničí to nejcennější na svobodném trhu, inovaci a konkurenci malých a středních firem. Monopoly také zneužívají svého postavení a tahají z kapes uživatelů více peněž za své služby. Tak například měsíční poplatek za Internet v USA je jen 20 dolarů za neomezený přístup. Omezování konkurence na domácích trzích brání podnikatelům aby se naučili nejdříve soutěžit na domácím volném trhu. Pokud se některá ze společností pokusí prolomit monopol SPT Telecom před jeho oficiálním vypršením, měla by si zasloužit chválu a zvýšenou pozornost zákazníků.

Konvergence - zaměřme se na mozky

Liberalizací však hra teprve začíná. Konkurence povede ke snížení cen a společnosti budou nuceny sledovat dění a konkurenci na celém trhu. Inovace se stane nutností a její zanedbání bude znamenat konec podnikání. Hodnota společností a jejich růstový potenciál se přesune z hardware do "mozkových částí trhu". Dovolím si tvrdit, že hodnota se přesune ve dvou směrech:

(a) do softwarových a telekomunikačních společností specializujících se na konvergenci jednotlivých technologií, přístupu k sítím, zajišťující vyhledání nejlevnějšího přístupu do alternativních sítí a

(b) do společností soustřeďujících se na služby s přidanou hodnotou konečnému zákazníkovi. Oba druhy společností se stanou žádanými centry inovace a služeb, za které budou placeny velké marže.

Právě zde je, podle mého názoru, největší příležitost pro české podniky. Je jen na nás zda-li si opět necháme ujet vlak nebo ne.