Než si své telefonní číslo odnesete k jinému operátorovi

Přenositelnost telefonního čísla je jedním z hlavních nástrojů konkurenčního boje, čehož si jsou operátoři velmi dobře vědomi. Právě nutnost změnit telefonní číslo při změně operátora drží mnohé zákazníky u jejich operátora – ať fixní či mobilní sítě. Telefonní číslo je totiž uvedeno na celé řadě firemních materiálů, ale hlavně je mají obchodní partneři, ale i známí a přátelé zapsané v diářích, uložené v počítačových adresářích a kapesních databankách a v neposlední řadě v paměti mobilních telefonů. Jeho změny se proto každý obává, protože to znamená informovat všechny, se kterými chce uživatel zůstat v kontaktu. Firmy pak musí změnit nejen vizitky, ale také všechny další materiály, na nichž je telefonní číslo uvedené. To samozřejmě představuje dodatečné finanční náklady.

Změňte operátora, nechte si číslo

Přečíslování během tří hodin

Nicméně od začátku příštího roku bude možné operátora změnit, aniž by došlo ke změně telefonního čísla. Umožňuje to právě ona přenositelnost telefonního čísla. Škoda však, že se při velkolepé akci nazvané přenositelnost čísla zapomnělo na mobilní operátory. Ve chvíli, kdy by uživatelé mohli migrovat mezi sítěmi, aniž by se jejich telefonní číslo změnilo, by nastal doslova uragán. Určitě by ceny dále prudce poklesly. Nejvíce by na tom určitě vydělal Oskar a nejvíce se bude bránit Eurotel, jehož ceny jsou v porovnání s dalšími dvěma operátory stále nejvyšší. Jenže málokdo chce měnit číslo, byť by tím uspořil desítky procent výdajů za služby mobilní komunikace měsíčně. Teď jen půjde o to, kdo bude mít kvalitnější lobby na ČTÚ a případně přímo na Ministerstvu dopravy a spojů ČR.Byť je termín stanoven tak, že operátoři s přenositelností nemusí čekat až na konec roku, před 22. zářím to určitě nebude, protože přečíslování, které na tento den nachystal Český telekomunikační úřad (ČTÚ), je jednou z podmínek pro přenositelnost. Má totiž vytvořit prostor pro další operátory, protože v některých lokalitách už mnoho prostoru nezbývá. Předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník je optimista: „Žádný dodavatel by nechtěl, aby se jeho jméno zviditelnilo ve spojení s tím, že kvůli jeho hardwaru nefungovala některá telefonní čísla.“ To uvedl na setkání odborníků Americké obchodní komory. Velká akce začne přesně o půlnoci z 21. na 22. září a ve 2 hodiny a 59 minut by měla být celá síť přečíslována.

Volba operátora

Ještě před umožněním přenositelnosti čísla má ale přijít další nástroj konkurenčního boje: svobodná volba operátora pro jednotlivé hovory, na jehož zprovoznění má Český Telecom termín do konce pololetí letošního roku. Stádník však upozornil na nedostatky v telekomunikačním zákoně, který sice stanovuje zahájení této služby na 30. červen, avšak opomněl na sankce pro případ nesplnění této povinnosti. Nezbývá než důvěřovat Českému Telecomu, že i bez biče vysoké pokuty volbu operátora umožní. Už osmi firmám ČTÚ přidělil čtyř, resp. pětimístnou předvolbu ve tvaru 10xx, resp. 10xxx, kterou se zákazníci dostanou do jejich sítě – snad už v červenci. Je zajímavé, že Český Telecom si pro jistotu pořídil hned dvě předvolby, ale podobně se činí i Contactel a Czech On Line, takže nakonec jde jen o pět firem (a Český Telecom by se počítat neměl, protože toho si jeho zákazníci z jeho sítě zkráceně volit asi nebudou). V přehledu zaujme hezké číslo 1010, které pro sebe získala firma Etel.