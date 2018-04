Nexus X bude opravdové monstrum s šestipalcovým QHD displejem

O tom, že příští Nexus vyrobí Motorola, jsme vás už informovali. Nový Nexus si ale v důsledku bude vyrábět Google sám. Převzetí Motoroly čínským Lenovem totiž ještě nebylo dokončeno a tak tradiční americký výrobce stále patří Googlu. Nyní server 9to5Google obeznámený s novým přístrojem zveřejnil některé nové detaily a přidal i podobu chystané novinky. Ta je však prozatím pouze dílem jmenovaného serveru, vytvořená ale na základě opravdového příštího Nexusu.

Příští Nexus se nebude jmenovat 6, jak by logicky měl, ale pravděpodobně dostane označení X. Na název Nexus 6 mají totiž práva pozůstalí po autorovi knížky Sní androidi o elektrických ovečkách? Philipu K. Dickovi. Knížka posloužila jako námět ke kultovnímu sci-fi filmu Blade Runner.

Nexus X s kódovým označením Shamu bude opravdový obr. Podle 9to5Google totiž bude nakonec mít 5,92palcový displej. Ten bude mít ultravysoké rozlišení QHD 2 560 x 1 440 obrazových bodů, což zaručí až zbytečnou jemnost 498 obrazových bodů na palec.

Fotoaparát bude 13megapixelový s možností nahrávat 4K UHD videa. Přední kamerka má mít rozlišení dva megapixely. Procesor by měl být výkonný Qualcomm Snapdragon 805, který doplní operační paměť s kapacitou 3 GB. Uživatelskou paměť s kapacitou 32 GB nebude pravděpodobně možné rozšířit. To je u Nexusů už tradice. Baterie by měla mít kapacitu 3 200 mAh.

V diskuzi na stránkách Droid Life se objevila fotografie zachycující údajný Nexus X. Jeho velké rozměry jsou zřejmé v porovnání s 5,5palcovým LG G3. Podle serveru TK Tech News se ale v případě uniklého snímků jedná o připravovanou Motorolu Moto S, což prý dokazuje chybějící logo Nexus. Motorola Moto S má podle TK Tech News patřit do stále mlhou opředeného programu Android Silver.

Svým designem má nový Nexus vycházet z nedávno představené Motoroly Moto X (více zde). Zachován má být i hliníkový rámeček. Ovladače zůstanou stejné, jen jinak umístěné. Chybět logicky budou funkce známé z Motorol, jako je Moto Asist nebo Quick Capture. Nový Nexus totiž bude první smartphone s novým Androidem L. Ten bude samozřejmě čistý bez nadstavby nebo jiných doplňků.

Původně se spekulovalo, že chystaný Nexus X dostane 5,2palcový QHD displej. Jeho specifikace dokonce unikla v testu výkonosti GFXBench (více zde). Je možné, že Google připravuje i menší nový Nexus, stejně jak Apple představil vedle standardního iPhonu 6 i jeho zvětšenou verzi Plus.

Do prodeje se na vybraných trzích dostane Nexus X v listopadu. Jeho představení by se mělo odehrát už koncem října.