Nexus Two prý vyrobí Samsung. Bude mít Super AMOLED a Android Gingerbread

, aktualizováno

V posledních týdnech se na specializovaných serverech množí spekulace ohledně nástupce telefonu Nexus One. Za jeho výrobou by proti očekávání měl stát korejský Samsung. Dvojka by tak měla nabídnout velký displej Super AMOLED, mluví se o rychlém procesoru, velké porci vnitřní paměti i nové verzi Androidu. Potvrzeno ale zatím nebylo vůbec nic.