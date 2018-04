Příští Nexus bude podle všeho pořádně velký a vyrobí ho Motorola

Zatím jsou to spekulace, ale podle všech indicií by měla řada Nexus pokračovat novým křížencem mobilu a tabletu, tzv. phabletem. Server The Information to považuje za hotovou věc. Původně se sice hovořilo o tom, že další Nexusy nebudou a celou referenční řadu nahradí projekt Android Silver (více zde), ale nakonec firma Google potvrdila, že by řada Nexus mohla pokračovat.

Příští Nexus mělo podle původních informací znovu vyrábět LG, ale nakonec to podle všeho vyrobí Motorola. Ta přitom patřila samotnému Googlu, který ji nedávno odprodal čínskému Lenovu. Podle serveru The Information začal Google na novém Nexusu spolupracovat s Motorolou až po jejím odprodání, a to prý proto, aby Google „nediskriminoval“ jiné a výrobce a nevyráběl si vše sám.

Připravovaný Nexus má být pořádně velký. Kódová označení řady Nexus mají souvislost s mořskými živočichy a označení toho nového je Shamu. To je jméno používané pro kosatky dravé chované v zábavních parcích SeaWorld.

O výbavě toho není zatím příliš známo. Úhlopříčka displeje 5,9 palce podporuje zvěsti o velkém přístroji, ovšem rozlišení je zatím neznámé. Displej tak bude větší než u připravovaného „velkého“ iPhonu 6 (5,5 palce). Menší displej by měl mít i připravovaný Samsung Galaxy Note 4. Dalším známým prvkem výbavy je senzor otisků prstů.

Podle dostupných zpráv by měl být nový Nexus představen v listopadu a bude jedním z prvních přístrojů s novým Androidem L. Spolu s ním by měl řadu Nexus obohatit i nový tablet, který by mělo vyrábět HTC. Tablet s devítipalcovým displejem je zatím známý pod kódovým označením Volantis (více zde).