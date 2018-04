Nexusy už nebudou mít čistý Android. Google jim přidá funkce navíc

Nexusy, které si Google nechává vyrábět u externích výrobců, jsou vyhledávané především díky použití zcela čistého Androidu. Systém je tak prostý od jakýchkoliv nástaveb, které do systému přidávají jednotliví mobilní výrobci. Modely navíc pravidelně obohacují o další přidané funkce.

Avšak se zcela čistým Androidem může být konec i u nexusů. Šéf Googlu Sundar Pichai totiž na konferenci Code Conference sdělil, že u nových smartphonů vyráběných pod hlavičkou této společnosti budou nad rámec systému přidány další funkce.

Pichai podle serveru The Verge hovořil také o tom, že společnost nebude vyrábět nexusy sama, ale stále bude využívat externí OEM výrobce. Nad celým procesem by však měl mít Google větší kontrolu. To bude platit i o designu, kde se bude snažit koncept smartphonu posunout dál.

Podle dostupných informací má dva letošní nexusy vyrábět tchajwanské HTC, pro které to může být vzhledem k dlouhodobým tržním problémům výrazná pomoc. Poslední nexusy vyráběli hned dva výrobci - vedle jihokorejského LG (Nexus 5X) také čínský Huawei (Nexus 6P).