Tempo Nexusu 6 má udávat osmijádrový čipset MediaTek

Čipové sady od MediaTeku jsme dříve vídali především u čínských smartphonů, případně u menších značek, ale dnes si tento hardware hledá cestu také k tradičním výrobcům. Čip od této firmy používá třeba i HTC Desire 310 (více zde).

Nexus 6 by podle serveru Economic Daily News mohl pohánět čtyřjádrový čipset MT6732 s taktem 1,5 GHz, ale mluví se také o MT6752 s dokonce osmi jádry taktovanými až na 2 GHz. Oba čipsety jsou navíc 64bitové a ve spolupráci se 64bitovým operačním systémem by tak telefon mohl využít více než 3 GB operační paměti.

Google již dříve uvedl, že příští velká aktualizace Androidu již bude 64bitová. Největší výrobce čipsetů na světě, společnost Intel, ovšem už má svoji modifikaci Androidu s podporou těchto instrukcí (více zde).

Připomeňme, že MediaTek představil osmijádrový čipset už koncem minulého roku a hrdě jej označoval za první skutečný čipset s osmi jádry. Na rozdíl od architektury ARM.big.LITTLE, která podle potřeby zaměstná buď výkonné, nebo úsporné čtyřjádro, totiž MediaTek v jeden okamžik dokáže do výpočtů zapojit všech osm jader (více zde).

Levný nexus asi doplní i výborně vybavený nástupce Nexusu 5

Dosud uvedených pět Nexusů používalo hardware různých výrobců (Qualcomm, Samsung, Texas Instruments) a svými parametry vždy patřily ke špičce. Také Nexus 5 stále patří mezi výborně vybavené přístroje. Server The Inquirer tak předpokládá, že zmiňovaný čtyřjádrový MediaTek by mohl být základem pro jakýsi low-endový Nexus, jenž by cenou snadno konkuroval povedené Moto G (recenze zde).

Plnohodnotný nástupce aktuální pětky by pak kromě osmijádrového čipu MediaTek dostal také 5,5palcový displej s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 bodů, jemnost 540 PPI, výrobcem zřejmě LG) a měl by být také prachotěsný a voděodolný podle stupně krytí IP67 (stejný stupeň ochrany má Samsung Galaxy S5). Role výrobce by se již potřetí (od Nexusu 4) měla ujmout společnost LG.

Ať už letos spatří světlo světa dva nové nexusy, nebo jen jeden, je jasné, že novinky od Googlu budou k vidění na tradiční konferenci I/O (25. - 26. června v San Francisku). Podle serveru Digitimes by v rámci programu měl být představen i další tablet Nexus, tentokrát s QHD displejem úhlopříčky 8,9 palce.