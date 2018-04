Android jako z učebnice, který potopila cena. Test Nexus 5X

Řada Nexus by se dala nazvat jako kolektivní snažení výrobců o co nejdokonalejší vlajkovou loď s operačním systémem Android. V minulosti už takto vydalo svůj nexus například HTC, LG, Samsung či Motorola, nově se do této skupiny loni přidal i čínský Huawei s modelem 6P. Pozici nejoddanějšího výrobce této myšlenky však drží právě LG, které stojí za legendárními modely Nexus 4 a Nexus 5. Nejnovějším přírůstkem od LG je právě model 5X.

Ten navazuje na předchozí model, lépe řečeno se jedná jeho vylepšení. A to nejen po stránce výbavy, ale také designu. Vzhledem k 5,2palcovému displeji jde zároveň o „kompaktnějšího“ zástupce této řady, neboť Nexusy 6 a 6P jsou modely s 6 a 5,7palcovými displeji. Je však nutné poznamenat, že Nexus 6P se na našem trhu neprodává (více zde). Udělalo LG skutečně čest této zajímavé značce, nebo se vyplatí po svém vysněném Androidu poohlédnout jinde?

Nexus 5 nebo 5X, jaký je v nich rozdíl?

Je vcelku překvapivé, že se oproti předchozí generaci našel parametr, který se objektivně zhoršil. Řeč je o jemnosti displeje. Je to dáno tím, že displeje obou telefonů mají Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů) - Nexus 5X na již zmíněné 5,2palcové úhlopříčce, Nexus 5 pak jen 4,95 palcích. Nejde o nijak drastický rozdíl, pořád se nacházíme v hladině jemnosti nad 400 pixelů na palec, což je výborná hodnota. Nicméně ta se u aktuálního modelu oproti předchozí generaci zkrátka snížila. Technologie IPS je pak shodná u obou modelů.

Ve výbavě se najdou i položky, které jsou beze změny. Trochu překvapivě se nezměnila kapacita operační paměti, která je stále 2 GB. Stejně tak se nezměnily ani varianty vnitřního úložiště dat, telefon opět seženete v 16 i 32GB variantě. Stejně jako u Nexusu 5 najdeme i u jeho nástupce plnou podporu LTE, NFC, naopak paměťové karty nepodporuje ani jeden z nich.

Změn je však samozřejmě celá řada. Procesor je tentokrát šestijádrový Snapdragon 808, skládá se ze čtveřice úspornějších a dvojice výkonných jader. Výrazné změny se dočkal fotoaparát, ten si polepšil na 12,3 megapixelů včetně laserového ostření a světelnosti f/2.0. Rozrostla se také kapacita baterie, ta u Nexusu 5X činí 2 700 mAh.

Novinkou je také přítomnost snímače otisků prstů a také nový konektor USB-C pro připojení k počítači či nabíjení. Tomu jsme již prostor věnovali, a to v souvislosti s tím, že v balení nenaleznete USB-A kabel (tedy ono standardní velké USB), ale jen oboustranný USB-C (více čtěte v dřívějším článku zde). Zmenšila se i SIM, Nexus 5X pojme pouze formát nano.

Jaké jsou změny v designu?

Pokud se na telefon podíváte hodně z dálky, pak je tvarem svému předchůdci hodně podobný. Pořád se jedná o telefon s protáhlým tělem a velkým logem Nexus umístěným svisle na zadní straně. Při bližším zkoumání však poznáte, že se design v několika prvcích změnil, a to vcelku zásadně.

Na přední straně se událo hned několik obměn. Přední čočka fotoaparátu se ze středu telefonu přesunula na levý kraj horního rámečku, nad a pod displejem pak přibyly vcelku velké reproduktory. Pro hlasitý poslech však slouží bohužel jen jeden, druhý (horní) je určen pouze pro hovory.

Několik odlišností nalezneme také na zadní straně telefonu. Čočka fotoaparátu se posunula přesně naopak, než jak tomu bylo v případě přední strany – tedy z levého okraje do středu zad. Na záda telefonu přibyl také snímač otisků prstů, který je velice prakticky umístěn přesně na místě ukazováčku. Odemykání telefonu pomocí této funkce je tak extrémně rychlé a pohodlné, zkrátka jen vezmete telefon do ruky.

Stejně jako u Nexusu 5 byste i v případě modelu 5X na těle telefonu marně hledali kovové prvky. Telefon je opět celý z plastu. Nicméně chválíme alespoň to, že je v matném provedení, díky čemuž nepůsobí tolik upatlaně jako některé modely s lesklým plastem či tvrzeným sklem. Díky unibody konstrukci musíme také připustit, že i přes použité materiály nepůsobí telefon v ruce nijak levně, spíše naopak.

Drží se nexus pravidla čistého systému?

Naprosto jednoznačně, což se nám velice zamlouvá. Telefon je už v základu vybaven operačním systémem Android ve verzi 6.0 (s označením Marshmallow) a je to skutečně ta pravá podoba čistého systému bez jakéhokoliv aplikačního balastu navíc. Jistě, někdo by za nadbytečné aplikace mohl považovat i ty od samotného Googlu jako sociální síť Google+ či kecálka Hangouts, pořád však platí pravidlo, že méně toho oficiální cestou ani dostat nejde.

To samé platí i pro grafickou podobu. Android ve verzi 6.0 nepřinesl žádné velké designové změny, od prostředí předchozí verze je prakticky nerozpoznatelný, přesto tu nalezneme několik novinek. Zejména je to lepší systém oprávnění, kdy aplikacím konkrétně přidělujete akce, které mohou či nemohou provádět. Rovněž je v systému odladěna spousta maličkostí, a to včetně lepší výdrže baterie.

Jak Nexus 5X fotí?

V poslední době zaznamenáváme nárůst počtu telefonů, jejichž kvalita fotoaparátu je až překvapivě obstojná. A jsme rádi, že Nexus 5X se dá do této kategorie zařadit. Zejména fotografie při zhoršených světelných podmínkách se nám zdají o poznání kvalitnější než u celé řady konkurentů. Fotografie s rozlišením až 12,3 MPix jsou zároveň za dobrých světelných podmínek překvapivě ostré i při mírném zvětšení.

Optika telefonu navíc celkem obstojně zvládá rozostření pozadí (což je dáno zejména nízkým clonovým číslem f/2.0), takže pokud si na fotografiích dáte záležet, můžete s telefonem pořídit i skutečně působivé fotky. Ano, na trhu se najdou i lepší fotomobily (zejména Lumia 950 nebo Samsung Galaxy S6 edge), Nexus 5X se však taktéž řadí těsně pod špičku.

Telefon umí pořizovat videozáznamy až v 4K rozlišení (3 840 × 2 160 pixelů) při 30 snímcích za sekundu a také HD (1 280 x 720 pixelů) při 120 snímcích za sekundu. Přední snímač má rozlišení pět megapixelů.

Kdo si Nexus 5X užije nejvíce?

Poslední přírůstek do řady Nexus si dokážeme představit v kapse v podstatě každého příznivce operačního systému Android. Pokud od telefonu vyžadujete stylový vzhled nebo porci softwarových funkci „navíc“, pak Nexus 5X možná nebude nejlepší volbou, jinak se ovšem jedná o velice neutrální model. Díky rychlým aktualizacím na nejnovější verze systému Android také zaujme zejména technologické nadšence nebo testery či programátory aplikací.

Je Nexus 5X tím dokonalým Androidem?

Od řady Nexus se vždy tak trochu očekává, že zvedne laťku o něco výše, že nabídne vysoce kvalitní a výkonný mobil disponující tou nejpokročilejší výbavou. Nemůžeme se nicméně zbavit dojmu, že Nexus 5X je pouze „velice dobrý mobil“. Žádný velký úžas nad telefonem se zkrátka nekoná, i když bychom si to velice přáli.

Hned několik parametrů telefonu je veskrze průměrných, navíc s ohledem na ne úplně nízkou cenovku skoro až zklamáním. Třeba operační paměti bychom si u telefonu dokázali představit o gigabajt navíc. Stejně tak Full HD displej není dnes už nic, co by vyvolalo přehnané nadšení. Zamrzí i absence paměťových karet. Tím nechceme naznačovat, že by se telefon kvůli menší paměti RAM sekal, nebo že by displej nebyl dostatečně kvalitní, právě naopak. Prostředí je dokonale plynulé a na displej je radost pohledět.

Zkrátka jsme však čekali nějakou špetku navíc, nebo alespoň skutečně dechberoucí výbavu. Ani jedno se však nedostavilo. Když se navíc podíváme na cenovku telefonu, která se pohybuje mezi 11 a 12 tisíci korunami, pak máme pocit, že ani nejnovější verze Androidu a příslib nejrychlejších aktualizací, čtečka otisků prstů nebo veskrze kvalitní fotoaparát situaci příliš nezachraňuje.

Ano, s telefonem určitě zákazník spokojen bude. Pokud se však podíváme na situaci u konkurence, zjišťujeme, že svoje peníze lze investovat i rozumněji. Například mezi telefony se srovnatelnými parametry můžeme zmínit třeba Samsung Galaxy S5 Neo, který nabídne doslova to samé, jen s cenovkou o tři tisíce korun nižší. Avšak při pohledu na modely jako jsou LG G4, Huawei Honor 7 nebo Lenovo Vibe Shot zjistíte, že disponují ještě zajímavějšími parametry než Nexus 5X, ačkoli po finanční stránce vycházejí pořád o trochu levněji.