Příští Nexus má mít menší displej, lepší fotoaparát a dlouhou výdrž

Server PhoneArena zveřejnil první informace o připravovaném modelu Nexus 5, který bude mít jako první nejnovější Android 5.0 Key Lime Pie. Nový Nexus by se měl objevit ve druhé polovině roku. Podle dosud nepotvrzených zpráv bude mít díky minimálním okrajům okolo displeje kompaktní rozměry. Displej má zabírat 88 procent čelní plochy přístroje.

Nexus 5 prý nebude mít Full HD displej (1 920 × 1 080 obrazových bodů), jak velí současný trend. Vystačí si údajně s displejem s HD rozlišením (1 280 × 720), tedy se stejným, jaké má současný Nexus 4. IPS displej bude dokonce menší. Úhlopříčka má být 4,5 palce, zatímco Nexus 4 má 4,7palcový displej.

Kompaktní smartphone by měl bodovat kvalitním fotoaparátem s rozlišením 9 megapixelů a CCD snímačem. Další skvělou disciplínou má být výdrž. Nexus 5 má mít baterii s kapacitou 2 800 mAh, což by ve spojení s úspornějším displejem mělo znamenat dlouhou provozní dobu.

Připravovaný Nexus mí mít čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600, který bude podtaktován na frekvenci 1,5 GHz. Nový Samsung Galaxy S 4 má stejný procesor s taktem 1,9 GHz. Stejně jako předchůdci by nový Nexus neměl podporovat paměťové karty.

Výrobce zatím není známý. Současný model vyrábí LG, předchozí produkoval Samsung. Je možné, že nový model bude vyrábět Motorola, která patří přímo Googlu. Pravě Motorola ale může být důvodem, proč by příští Nexus nemusel mít špičkové parametry. Ty by si Google mohl nechat pro připravovanou Motorolu X Phone, která by se podle některých informací mohla začít prodávat už létě.