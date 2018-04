Špičkový Nexus 5 bude opět za fantastickou cenu. Ale ne u nás

Připravovaný Nexus 5, který bude pro Google vyrábět opět firma LG, se nakrátko objevil v americkém Play Storu (a zase zmizel). Google si bude za nový Nexus 5 v Americe účtovat 349 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 6 500 korun plus lokální daň (loňský Nexus 4 byl o 50 dolarů levnější - více zde). To je za špičkový smartphone, jakým Nexus 5 bude, přímo snová cena. Google si to může dovolit, jelikož prodeje svých certifikovaných přístrojů dotuje a vydělává na obsahu.

Na našem trhu, kde Google svůj obchod neprovozuje, si samozřejmě připlatíme, stejně jako u předchůdce. Právě současný Nexus 4 přišel na český trh s poměrně velkým zpožděním za zhruba 12 tisíc korun ve verzi s 16 GB paměti (více zde).

V česku tedy nový Nexus pravděpodobně nebude tak výhodná koupě, ale přesto jde o velmi zajímavý smartphone. A to také vzhledem k přednostní dostupnosti aktualizací.

České zastoupení LG bude podle všeho u novinky hbitější než loni u Nexusu 4. Je možné, že česká premiéra proběhne už 29. října, na kdy LG svolalo tiskovou konferenci.

Nexus 5 bude mít jako první smartphone nejnovější verzi systému Android. Ta má ve spolupráci se společností Nestlé označení 4.4 KitKat (více zde). Smartphone bude mít Full HD displej s rozlišením 4,95 palce (1 920 × 1 080 obrazových bodů) a novinka bude disponovat velkým výkonem. Procesor Qualcomm Snapdragon bude mít takt 2,3 GHz. Chybět nebude podpora LTE.

Cena 349 dolarů bude za verzi s vestavěnou uživatelskou pamětí 16 GB. To není mnoho ani vzhledem k tomu, že ani nový Nexus nebude tradičně podporovat paměťové karty. K dispozici však bude i verze s pamětí 32 GB, ale její cenu zatím neznáme.

