Nextra slibuje zprovoznit siť FWA do jednoho měsíce

290800 18:10 PRAHA (ČIA) - Dalším uchazečem o licenci k provozování celostátní sítě pro stacionární bezdrátový přístup v pásmu 26 GHz (FWA), který dnes na Českém telekomunikačním úřadě (ČTÚ) prezentoval svou nabídku, je firma Nextra Czech Republic.

Společnost je součástí norského telekomunikačního holdingu Telenor AS a zároveň jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů internetu pro podnikovou klientelu v České republice. Pro účely výběrového řízení a provoz FWA sítě v případě získání licence založila Nextra Czech Republic stoprocentní dceřinou společnost Nextra Wireless s.r.o. Důvodem je snaha oddělovat podnikatelské aktivity v jednotlivých oborech telekomunikací v rámci holdingu Telenor AS.

"V případě získání licence bychom ve čtyřech největších městech ČR zprovoznili síť FWA do jednoho měsíce od udělení této licence," prohlásili představitelé firmy. Na dotaz ČIA však odmítli uvést přesnější výši plánovaných investic - oznámili pouze, že se budou odvíjet od aktuálních potřeb trhu a budou se pohybovat v řádu miliard korun.

Cílem společnosti Nextra Wireless je zpřístupnit prostřednictvím FWA sítě připojení k internetu a další vysokokapacitní služby především menším a středním firmám, které jsou v současné době nejvíce omezeny vysokou cenovou hladinou podobných služeb. "V této souvislosti zvolila Nextra Wireless velmi vstřícnou cenovou politiku," uvedl mediální zástupce firmy Martin Bohata a připomněl, že mateřská společnost Nextra Czech Republic již například při svém vstupu na český trh v roce 1998 snížila ceny pevného připojení v průměru o 40 %, čímž inspirovala i ostatní poskytovatele.

Nextra Wireless disponuje prostřednictvím své mateřské společnosti funkční technickou infrastrukturou (53 přístupových bodů na internet, celorepublikový přístup, bezdrátová síť ve 20 městech, celoevropská páteřní síť Nextbone) a silnou obchodní sítí (10 obchodních zastoupení po celé republice).

Telenor AS vlastní FWA licence v Norsku a Německu, účastní se výběrového řízení v Dánsku a hodlá se mimo jiné zúčastnit i tendru na Slovensku. Vedle toho Telenor například v roce 1996 realizoval pro Evropskou unii projekt CRABS, jehož cílem bylo testovat využití multimediálních aplikací pro FWA technologie. Firma vlastní i vývojové centrum pro tyto technologie.

Telenor AS působí prostřednictvím svých dceřiných společností ve více než 30 zemích světa a patří mezi nejvýznamnější telekomunikační firmy v Evropě, především pak v odvětví satelitních komunikací, mobilních komunikací a internetu. V České republice patří mezi nejvýznamnější norské investory. Vedle Nextra Czech Republic s.r.o., která nedávno koupila jednoho z největších českých poskytovatelů internetu pvt.net (internetová divize PVT, a.s.), zde působí jeho další dceřiná společnost Telenor Česká republika s.r.o. (majoritní postavení na trhu satelitních komunikací). Vedle toho Telenor AS vlastní podíl ve společnosti Inform Katalog a konzultační firmě DCIT.

Nextra Czech Republic s.r.o. (dříve Telenor Internet s.r.o.) působí v České republice od roku 1998, kdy vstoupila na trh akvizicí lokálního poskytovatele internetu, společnosti Terminal.cz, se zákaznickou základnou v Praze. Během dvou let došlo k akvizicím několika dalších lokálních providerů (např. Oasanet, Netbrno, Meridian), koncem roku 1999 již byla vedoucím poskytovatelem internetu pro podnikovou sféru v Praze. Dosavadní růst firma završila v květnu letošního roku zmíněnou akvizicí pvt.net.

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Škoda Auto, Česká pošta, Český Mobil, ČSOB, IPB, Reiffeisen Bank, Třinecké železárny, Aliatel, Kabel Plus, Fernet Stock, okresní úřady a střední školy ve většině okresních měst.