Nextra CR chce nabídnout kabelovku přes ADSL v DVD kvalitě

„TV Nextra“ přichází

TV Nextra je v tomto případě v úvozovkách, neboť ve skutečnosti nebude Nextra (zatím) připravovat žádnou vlastní TV stanici, ale plně si vystačí s tím, co se vysílá přes ADSL již v Norsku – klasické satelitní programy jako SAT1, RTL2 apod., lokální terestricky šířené stanice jako TVP1 apod. a vlastní ADSL televizní kanály.

Přípravy TV vysílání jsou v Nextře zatím ve svém počátku, nicméně tisková mluvčí uvedla, že záměrem je nabídnout tolik stanic, aby byla Nextra v jejich počtu schopna se vyrovnat kabelovým televizím. Zatímco tedy kabelové televize dodatečně implementují do svých sítí internet, tak Nextra hodlá do svých ADSL linek od Telenoru „dodatečně implementovat“ televizní vysílání. Pokud máte dojem, že se ADSL televize nemůže kabelové televizi vyrovnat, pak vás vyvede možná z omylu norský Telenor (www.telenor.no nebo www.telenor.com) a nebo francouzský Free Telecom (www.free.fr).

TV over ADSL budou moci využít i ostatní operátoři Společnost Telenor Networks, přes kterou bude TV vysílání Nextra distribuovat, nabídne stejnou možnost také všem ostatním poskytovatelům xDSL over Telenor. Těmi v současné době jsou Contactel, eTel, Nextra a SkyNet, přičemž počet ISP by se měl v dohledné době rozšířit o další. Pro poskytování TV over DSL jsou přitom potřeba v zásadě dvě věci – karta pro distribuci signálu point to multipoint (tj. do DSLAMu jde vysílání každého programu jen jednou a z DSLAMu se již distribuuje pro každého, kdo si jej objedná) a dostatečná rychlost pro distribuci vysílání v potřebné kvalitě. Telenor za potřebnou kvalitu považuje 1,5 Mbps. Pro srovnání – Český Telecom se pro distribuci vysílání své TV stanice spokojí se 400 kbps.

V západní Evropě tedy kabelové televize musejí soutěžit i s telekomunikačními operátory. Ty navíc, stejně jako tomu bude u Českého Telecomu, také začínají vysílat vlastní TV stanice. Ani Nextra nezůstane ochuzena o vlastní TV kanál. Nextra již oznámila, že plánuje spolupráci se společnostmi, které se zabývají poskytováním obsahu a že, což je poměrně důležité, chystá využít koncept vlastního norského portálu iCanal (www.icanal.no). Tento portál totiž přináší jak Video On Demand, tak vlastní TV vysílání. Program iCanal vysílá zejména hudební, filmové a vzdělávací pořady. Co je na něm velice příjemné je to, že v Norsku je pro ty, kteří si ADSL od Telenoru předplatí na určitou dobu dopředu, zcela zdarma. Jak to bude v ČR zatím nevíme.

Vysílání bude v DVD kvalitě

Je zřejmé, že kabelové televize jsou schopné poměrně jednoduše distribuovat televizní vysílání v poměrně vysoké kvalitě (byť u nás stále zejména v analogové formě). Televize Českého Telecomu s kvalitou vysílání 400 kbps bude očividně nabízet menší kvalitu obrazu. Z identické kvality, ve které nabízí Česká televize své zpravodajství lze usoudit, že zatímco zvuk je distribuován v dostatečné kvalitě ne nepodobné kvalitě zvuku na CD, tak obraz při tak velké kompresi přeci jen při zvětšení na celou obrazovku utrpí.

Související články „Česká Telecomvize“ - nová TV stanice vysílající přes ADSL Poběží digitální televize budoucnosti přes ADSL?

V zahraničí, kde jsou ADSL sítě obvykle rychlejší než u Českého Telecomu nabízející maximálně 1024 kbps, je však běžné poskytovat TV over ADSL ve vyšší kvalitě. Nejinak je tomu i v norské síti Telenoru a nejinak tomu bude i u Nextry. Nextra totiž bude distribuovat TV vysílání v MPEG4 v kvalitě 1,5 Mbps.

Proč TV od Nextry bude jen přes ADSL od Telenoru Networks?

Jak jste si možná již všimli, tak jsme již výše uvedli, že TV vysílání bude Nextra poskytovat pouze a jen přes xDSL by Telenor. Proč? Vysvětluje to tisková mluvčí společnosti Jana Boháčová:

”Žádná jiná technologie na českém trhu, která by byla cenově dostupná pro rezidenční zákazníky, to dosud neumožňuje. V žádném případě ale nechce Nextra do budoucna rozlišovat svoje zákazníky mezi ty, kteří mají "štěstí" a užívají služby na technologické platformě od společnosti Telenor a ty, kteří užívají služby společnosti na platformě od jiných dodavatelů. K takovémuto členeni nemá Nextra důvod. Našim cílem jsou spokojení zákazníci obecně.”

Telenor Networks totiž v ČR nabízí ADSL o rychlostech až 2048 kbps (viz tento článek), navíc nabízí také přístup prostřednictvím bitstreamu. To znamená, že je kupříkladu pro operátora možné, aby nabídl zákazníkovi připojení k internetu rychlostí 512 kbps, ale přitom mu nabídl také TV vysílání v kvalitě 1,5 Mbps, přičemž v zásadě je také možné obojí využívat najednou. Vše ale v případě bitstreamu záleží na konfiguraci, kterou pro daného zákazníka zvolí příslušný operátor, který xDSL by Telenor poskytuje koncovým zákazníkům.

Kolik bude TV od Nextry stát a co bude nabízet?

Jak bude vypadat cena za jednotlivé programové nabídky a jejich složení?

”Předpokládáme model, kdy si zákazník dopředu zaplatí určitou programovou skladbu (v tomto kontextu je nutné rozumét i nabídku ostatních možných komponent - hlasu, dat - přístup na internet, videa na vyžádání apod.). Samozřejmostí by měl být i flexibilní model případného on-line nákupu komponent z nabídky společnosti.”

A konečně také –”kabelová TV přes ADSL” by měla být spuštěna již v prvním kvartále příštího roku, tedy patrně ve stejnou dobu jako TV stanice Českého Telecomu. Bližší informace se nám bohužel zatím nepodařilo získat.