Nextel přináší dosažitelnost po celém světě na jediném čísle

Poté, co jsem Nextelu prorokoval brzkou záhubu a postupné odumření z důvodu nedostatku konkurence a dodavatelů - jediným výrobcem telefonů pro jeho unikátní systém iDEN je Motorola - překvapila mne tato evidentní suchá větev spuštěním roamingu v 65 zemích. Slabou útěchu mohu najít v tom, že roaming je možný pouze s telefonem Motorola i2000, duálním to aparátem na standardech iDEN/GSM. Hleďte, jak bystře se bývalá suchá větev v liánu změnila a s úspěšnějším standardem svůj růst svázala. Dokonalý tah, vidina technologického zmaru pravděpodobně přivedla management Nextelu na to nejlepší řešení. Inu, nutnost je matkou podivných kooperací. Zbývající dva americké s GSM nekompatibilní standardy - CDMA Sprint PCS a TDMA AT&T PCS - jsou ke své vlastní škodě zřejmě příliš silné, o podobném tahu se jim ani nezdá a může se stát, že se jim přihodí to, co jsem prorokoval Nextelu. Budou si šudlat ten svůj systémek a svět kolem se zatím bude vesele vybavovat po sítích GSM. Pokud mohu prorokovat - pokud vím, naposled jsem věštil zánik komunismu v kasárnách bigošského praporu v Boru u Tachova v září 1989 - s rozšiřujícím se pokrytím GSM na americkém kontinentě bude význam sítě iDEN klesat a jednoho dne přijde Nextel na to, že jí vlastně nepotřebuje a že se mu už vůbec nevyplatí investovat do její obnovy a údržby.

Služby Nextelu nyní můžete využívat v digitálních mobilních sítích v Africe, Australii, Asii, Evropě, na Blízkém východě a v Severní i Jižní Americe včetně všech 96 oblastí krytých GSM v USA.

Poplatky se pohybují od $0.99 do $4.99 podle toho z které země voláte. Cena zmíněného telefonu je $349 a za službu zaplatíte dodatečných $5 měsíčně navrch obvyklých Nextelových poplatků.

i2000 umí mluvit, respektive psát anglicky, francouzsky, španělsky a portugalsky a je prvním a zatím jediným duálním telefonem iDEN/GSM. Jako všechny Nextely má vestavěné digitální Walkie/Talkie, hands free, umí textový a numerický paging (aka příjem SMS), identifikaci volajícího, hlasovou poštu, rychlé vytáčení osmi definovaných čísel, zaznamenává zmeškané hovory a také umí vibrovat.

Nextel také nabízí volání na zákaznický servis zdarma dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a z kteréhokoliv místa na světě.

Průzkum provedený společností Wirthlin Worldwide pro Nextel ukázal, že většina profesionálů cestujících za obchodem nepoužívá mobilní telefony v zahraničí. 73% telefonuje pouze z hotelu nebo používá volací karty; problém je ale v tom, že jsou obtížně zastižitelní. Převratnou novinkou je to, že dotyčný businessman bude v zahraničí na stejném mobilním telefoním čísle jako v USA (někdo od Nextelů musel cestovat po Evropě, lemme tell you - PK:))

Tento vývoj je také důsledkem účasti Nextelu v GSM Association's Global Roaming Forum řešící úskalí roamingu mezi operátory GSM a jiných technických standardů.