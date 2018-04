Síť Nextel je založena na iDEN - integrated digital enhanced network. Dvorním dodavatelem této technologie pro Nextel je Motorola a jde vlastně o kombinaci radiového spojení, mobilního telefonování, posílání textových zpráv a datového přenosu do jedné sítě. Zákazník dostane do ruky cosi co by se dalo hezky česky označit jako pojítko, hodí se taxikářům na štaflu a špeditérům v náklaďáku i řediteli fabriky nebo obchodní společnosti. Dává jim totiž na jedné straně možnost krafat přes normální duplex vysílačku se svými kolegy a pro zavolání do telefonní sítě sebou nepotřebujete vláčet další přístroj. Pokusím se přiblížit ceny a pokrytí v oblasti Marylandu, ceny se totiž díky lokálním daním poněkud liší a k Marylandu jsem vztahoval i informace o sítích Sprint PCS a AT&T PCS. Jednou a v reklamách halasně zdůrazňovanou předností Nextelu, je impuls jedna vteřina, což znamená že Vám účtují jenom čas který provoláte. Nevím jak je to nyní, ale čeští operátoři mívali impuls 30 vteřin, možná se to zatím změnilo.

Nextel má velení v McLean ve Virginii a nějakých 9 000 zaměstnanců po celé zemi. Kromě toho opečovává své další sítě v zahraničí - Argentina, Brazilie, Kanada, Japonsko, Mexiko, Peru, Filipíny a Šanghaj.



Pokrytí USA

Oblasti pokryté sítí Nextel se omezují na metropolitní centa, to jsou ty nečitelné oválky. Dvojí kliknutí Vám mapu zvětší na čitelno.

No a takhle vypadá pokrytí metropolitní oblasti Baltimore - Washington, DC. Ne že by byla něčím zvlášť zajímavá, snad jen tím že tam žiju a že jsem pro AT&T a Sprint, operátory PCS, uváděl pokrytí pro stejnou oblast.

Služby

Některé z nich jsou již jaksepatří profláknuté z českých sítí, nicméně je uvedu všechny se stručným vysvětlením.

Identifikace volaného

je v možnostech všech nabízených přístrojů a dává Vám možnost si přijmutí hovoru rozmyslet. Na druhou stranu máte možnost identifikaci svého volání zakázat.

Textový a numerický paging,

zde nejde o SMS, ale o paging. Můžete zprávy přijímat, ale nikoliv odesílat. Funkce Auto Cal Back Vám dovolí zavolat zpět na číslo které Vám přijde pagerem. Pokud jste mimo pokrytí, dostanete zprávu v okamžiku opětovného přihlášení do sítě.

Page je možné poslat několika způsoby:

1. Page přes voice mail, kdy z telefonu s tónovou volbou zadáte číslo na které je třeba zavolat a vzkaz klasifikujete jako Page.

2. Nadiktovat operátorovi

3. Z web stránky

4. E-mailem

5. NexNoteTM Vám umožní posílat page z Vašeho počítače. Telefonní seznam tohoto software pojme až 50 telefonních čísel a můžete poslat i page s doručenkou - dozvíte se, zda byla zpráva doručena a nebo uschována pro doručení při nejbližší příležitosti.

6. NexNote PlusTM se dá lehce přizpůsobit Vašim špecifikám. Můžete si zprávy archivovat a také posílat skupinové page. Telefonní seznam má zvýšenou kapacitu paměti pro uložení skupin i jednotlivců. Při doručení zprávy budete informováni v reálném čase a můžete smazat nebo přepsat všechny dosud nedoručené zprávy.

Voice Mail

Za Vás přijímá vzkazy když nezvedáte telefon, máte jej vypnutý, zrovna mluvíte a nebo jste mimo pokrytí. Vždy když je do Vaší hlasové schránky uložen vzkaz, na displeji se objeví ikonka.

Druhá linka

Tak až pocaď jsem to bral tak nějak klidně, ale pořídit si druhou linku na mobilní telefon mi připadá skvělé. Sice to podporuje jen Motorola i600 a nová Motorola i1000, ale stejně to přináší netušené možnosti. Jedno číslo manželce a druhé pro milenku nebo jedno číslo pracovní a druhé soukromé, abych se vrátil na zem. Obě čísla milence a žádné manželce - pardon, už blbě kecám. Dvě čísla ovšem potřebují:

Čekání a přidržení hovoru

Vám dovolí přerušit aktivní hovor, vyzvednout nový, vrátit se ke starému a ukončit jej a pak pokračovat v novém hovoru. Příklad - mluvíte s manželkou a volá milenka nebo šéf a nebo obráceně - tady si může každý představit situaci "kdy by se mu druhá linka moc šikla" V kombinaci s různým zvoněním pro každé čísla pak můžete nechat nedůležité hovory rovnou spadnout do hlasové schránky.

Přesměrování hovoru

je možné kamkoliv - domů, do práce do hlasové schránky.

Konferenční hovor

Když musíte něco probrat s dvěma lidmi najednou (s manželkou i s milenkou) můžete si oba hovory propojit a ušetřit tak čas. Konferenční hovor je zdarma ale zatím jej umí jen i600.

Zákaz hovorů

umožní kontrolu nákladů na volání jednoduchým definováním povolených čísel.

Nextel Direct Connect SM

nabízí radiové spojení bez vytáčení, pouhým stiskem jednoho knoflíku. Návod, který říka stiskni knoflík a mluv nebo uvolni knoflík a poslouchej prozrazuje že jde o obyčejnou vysílačku a přijímačku s hláškami "Končím" nebo "Příjem" (američané říkají "Over"). Signál je digitální a tedy čistý a bezpečný. Pokud si chcete uvolnit ruce, můžete použít earpiece - tak zvanou bondovku. Ve spojení můžete být buď:

S jedním člověkem

jehož pozornost si můžete vyžádat stisknutím knoflíku Alert. Příjemcův telefon zacvrliká - to nebásním já, ale Nextel - a na displej vyběhne upozornění na hovor. Pokud chcete dát partě dělníků nebo prodejců poslední instrukce před započtím práce, pka určitě oceníte možnost mluvit s:

S celou skupinou

což je daleko jednodušší než sestavovat konferenční hovor pro desítky lidí. Jednoduše zavoláte předprogramovanu skupinu lidí a každá z nich může mít až sto členů. Tady mi trochu běhá mráz po zádech, představte si být členem takové skupiny a šéf na Vás od svého stolu tímto způsobem chrlí proudy pokynů a svých okamžitých geniálních nápadů a vůbec Vám nepomůže že jste na druhém konci města. Ještě že to není duplex a nemusíte si hlídat své samovolné odpovědi.

Tarify

Ceny jsou v dollarech (překvapivě), a tvoří dvě skupiny tarifních plánů, ten dražší v sobě pak zahrnuje zmíněnou vysílačku.

Cellular Only:



Tarifní plán Performance 60 Performance 150 Performance 300 Měsíční poplatek 39 69 99 Volných minut 60 150 300 Další minuty 0.30 0.25 0.23 Dálkové hovory 0.15 0.15 0.15 Textové zprávy 25 měsíčně včetně včetně včetně 100 měsíčně 3 3 3 300 měsíčně 7 7 7 Každá další zpráva 0.10 0.10 0.10 Zpráva diktovaná operátoru 0.50 0.50 0.50 Hlasová pošta Základní včetně včetně včetně Nadstandardní 3 3 3 Identifikace volajícího * 3 3 3 Aktivační poplatek online: $10 ** * Není k dispozici ve všech oblastech ** Záleží na oblasti

Integrated:





Tarifní plán Performance 60 Performance 150 Performance 300 Měsíční poplatek 69 89 109 Volných minut 60 150 300 Další minuty 0.30 0.25 0.23 Dálkové hovory 0.10 0.10 0.10 Paging Číselný paging neomezený neomezený neomezený Textové zprávy 25 měsíčně včetně včetně včetně 100 měsíčně 3 3 3 300 měsíčně 7 7 7 Každá další zpráva 0.10 0.10 0.10 Zpráva diktovaná operátoru 0.50 0.50 0.50 Hlasová pošta Základní včetně včetně včetně Nadstandardní 3 3 3 Identifikace volajícího * 3 3 3 Aktivační poplatek online: $10 ** * Není k dispozici ve všech oblastech ** Záleží na oblasti

Telefony



Telefon c280 r370 i600 Funkce Přesměrování hovoru Přesměrování hovoru Přesměrování hovoru Čekání a přidržení Čekání a přidržení Čekání a přidržení Redial posledního čísla Redial posledního čísla Redial posledního čísla Paměť na číslo na displeji Paměť na číslo na displeji Paměť na číslo na displeji Textový paging do 140 znaků

Paměť na 16 zpráv

Jednotlačítkové volání na číslo z page Textový paging do 140 znaků

Paměť na 16 zpráv

Jednotlačítkové volání na číslo z page Textový paging do 140 znaků

Paměť na 16 zpráv

Jednotlačítkové volání na číslo z page

Datum a čas přijetí Až 50 předprogramovaných

radiových skupin Identifikace volajícího Automatický redial Anglické, španělské nebo francouzské menu Možnost druhé linky Až 30 předprogramovaných

radiových skupin se jmenovkami Telefonní seznam 100 čísel 100 čísel 100 čísel Formát signálu TDMA TDMA TDMA Frekvence Vysílací: 806-821 MHz

Přijímací: 851-866 MHz Vysílací: 806-821 MHz

Přijímací: 851-866 MHz Vysílací: 806-821 MHz

Přijímací: 851-866 MHz Rozdíl mezi kanály 25 KHz 25 KHz 25 KHz RF výstupní výkon 0.6 W na jeden TDMA slot 0.6 W na jeden TDMA slot 0.6 W na jeden TDMA slot Audio výkon 500mW na nejvyšší hlasitost 500mW na nejvyšší hlasitost 500mW na nejvyšší hlasitost Antena Vytahovací Pevná Vytahovací Provozní napětí 6.2V 6.2V 6.2V Rozměry 140x60x25 mm 150x60x48mm 135x60x18.5 Váha 240g s Ultraslim NiCd baterií 361g se Standard baterií 225g s Ultraslim NiCd baterií Baterie a hovor/standby 600 NiCd 80min/11hod.

700 NiCd 105min/15hod.

1500 NiMH 215min/27hod. 600 NiCd 80 min/11hod

1500 215min/27hod 600 NiCd 150min/25.5hod

800 NiMH 210min/37hod

1500 NiMH 360min/64.5hod

Co dodat? Síť Nextelu je zajímavým hybridem a jsem si jist, že na této straně oceánu bude existovat ještě dlouho, na druhou stranu invaze do Evropy asi nehrozí. Je to další ze sítí a systémů, z kterých si mohu američané vybírat když se jim zachce bezdrátově komunikovat.