Nexio s160 - PalmOS Mazingo - a další aktuality

Očekávají se dvě další PalmOS licence

CEO PalmSource David Nagel oznámil podle EETimes, že se v nejbližší době dají očekávat dvě nová jména firem, která si licencovala operační systém PalmOS a vstoupí na trh handheldů. Firma rovněž oznámila spolupráci s RSA security na RC4 šifrování a bezpečnostním API pro PalmOS.

ZingMagic - nový Purplesoft?

John Holloway je jeden ze zakladatelů Purple Softu, který je od ledna 2003 v likvidaci. Pravděpodobně se mu podaří získat nazpět práva na hry Purple Softu a založil ZingMagic, který ve spolupráci s CascataGames připravil novou vlnu šesti her pro SymbianOS platformu. Tři z těchto her lze hrát "korespondenčně" pomocí SMS

PDA v automobilu jako doma

Arkon Resources Inc.vyrábí několik typů PDA držáků do automobilu. Typ CM220 je určen k zabudování PDA PalmOS/PocketPC do vaší palubní desky, kde s ním můžete snadno manipulovat a číst data.

Na Styluscentral lze držák zakoupit za 44,95 USD.

Nexio s160 jde z Asie...

Společnost Dynamism nabídne zákazníkům v USA zařízení Nexio s160, což je PDA s Windows .CE, displejem 800x480 pixelů, procesorem Intel XScale 400MHz, 128 MB RAM a CF II slotem.

Nexio s160 má vestavěný WiFi 802.11b. Cena je 1249 USD.

Mazingo se otevírá PalmOS

Díky novým multimediálním modelům s PalmOS se populár í PocketPC služba Mazingo otevřela PalmOS platformě. Videoklipy z různých oblastí doprovází promo akce pro majitele PalmOS handheldů s 60% slevou.