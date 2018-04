Opuštěný Newyorčan rozdal letáky s číslem, oslovily ho desetitisíce lidí

V hlavní roli je newyorský stand-up komik Jeff Ragsdale. Letáky se svým telefonním číslem roznesl po celém městě po bolestivém rozchodu s přítelkyní. Žádal na nich ostatní "ztracené" Newyorčany, aby se mu ozvali.

Co Jeffovi napsali Marta, 50 let, Ekvádor Šla jsem po Páté Avenue a uviděla váš leták. Jsem také neuvěřitelně osamělá. Osamělá žena. Žádná rodina, žádní přátelé. Bydlím v malém pokoji ve sdíleném bytě v Queensu. Nechcete příští týden zajít na procházku? Kathleen Ahoj, je tohle Jeff a je tvůj popis na letáku na Union Square pravdivý? Jak se máš teď? Tvůj leták mě opravdu oslovil. Chápu, že rozchody jsou těžké. Jen jsem chtěla říct, že jsi zřejmě schopen hluboké lásky. Anonym Kéž bys mě mohl adoptovat. Bret Ahoj, jsem zrovna se svou přítelkyní na Houstonské ulici. Co si myslíte o koupi družstevního bytu za současné situaci na realitním trhu? Jane Ann, 48, New York Také jsem opuštěný Newyorčan. Pracuji v oblasti investičního bankovnictví. Lidé v mém oboru, obecně z Manhattanu, jsou příliš zaneprázdění. Nežijí. Albert Myslíš, že budeme osamělí navždy? Jermaine Viděl jsem v obchodě Adama Sandlera (americký herec, komik, pozn. red.). Vypadal smutně.

"Kdokoli si chce o čemkoli promluvit, zavolejte mi," stálo na letáku před kontaktem na nešťastníka. "Jeff, jeden osamělý muž," končil jednoduchý vzkaz napsaný tučným písmem na žlutém papíru.

Brzy poté se ozval muž, který Jeffovi téměř vynadal. "Nemyslíš si, že už jsi starý na to, abys takhle rozdával po ulicích svoje číslo, člověče?" zaznělo v prvním hovoru. "Která ženská by mohla chtít poznat chlápka z letáku?" divil se neznámý muž.

Po chvíli ale bylo jasné, co měl v úmyslu. Hovor totiž skončil nabídkou žen pro potěšení. Na hodinu. Newyorský pasák tak splnil poslání své profese. Neuspěl.

Jiný muž chtěl po Jeffovi obchodní radu, další ho informoval o posledním dění na protestech Occupy Wall Street. Většina volajících Jeffovi radila, mnozí se s ním ale dělili také o své problémy. Jen za první den přijal 100 hovorů a zpráv.

Volali i z druhého konce světa

Jeffovo číslo se poté začalo neuvěřitelně šířit mezi lidmi. Jak postupovalo od člověka k člověku, Jeff už týden po roznesení letáků odpovídal na tisíce hovorů a zpráv denně. Do neděle 18. března, kdy o netradičním případu New York Post napsal, odpověděl na 65 tisíc vzkazů, ať už to byly hovory či zprávy.

Jednoho dne strávil u telefonu neuvěřitelných 16 hodin.

O Jeffovi se navíc nedozvěděli jen obyvatelé nejlidnatějšího města USA. Hovory přicházely i z druhého konce světa, zřejmě nejvzdálenější byl ze Saúdské Arábie či Japonska. Volalo také hodně Kanaďanů. "Možná i proto, že je to opuštěná země," řekl listu Regsdale.

Zhruba 40 procent hovorů ale přichází od obyvatel New Yorku. "Myslím, že zrovna New York může být opravdu osamělé místo. Je těžké tu někoho poznat," říká čtyřicetiletý komik, který svou zkušenost popsal v knize "Jeff, One Lonely Guy". Zda to byl jeho cíl původní cíl, či se rozhodl až poté, co slavil se svým nápadem nevídaný úspěch, lze jen spekulovat.

Vážně jen těžce nese rozchod?

Newyorským médiím přitom není Jeffovo jméno zcela neznámé. Už předloni v dubnu se objevil v řadě tamních novin, když se objevil na Madison Square v New Yorku s transparentem zavěšeným na krku. Na něm byla omluva jisté Megan. "Byl jsem hrubý, promiň Megan," vysílal Jeff jasný vzkaz směrem ke své expřítelkyni.

Tehdy si ho všiml například list The New York Times (NYT), který mu věnoval prostor nejen na svém webu (originální text v angličtině zde). "Před týdnem se na Madison Square objevil muž s transparentem (...) Jeho jméno je Jeff Ragsdale. Vysvětlil nám, že byl hrubý ke své přítelkyni Megan Bradyové," napsal tehdy NYT.

Jeffovi to prý bylo líto a jelikož ignorovala jeho hovory, uchýlil se k zoufalému činu. "Zavolali jsme jí. Zdála se překvapená," napsal list. Pár dní poté však sám příběh nešťastné lásky zpochybnil. Megan i Jeff jsou totiž herci a údajně tak existovala důvodná podezření, že jejich příběh je podvod s účelem získání publicity.